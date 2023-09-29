Принципа́т

Принципа́т ( лат. principatus, от princeps — «первый», «главный») — особый государственно-­политический строй, установившийся в Риме Древнем после гражданских вой­н I в. до н. э. и отличающийся сочетанием фактически монархической власти принцепса (императора) с республиканскими традициями и учреждениями. Само понятие П. в значении «первенствующее положение» использовалось и при Республике применительно к видным политикам. Титул princeps, принятый Августом (правил в 30 до н. э. — 14 н. э.) и его преемниками, имел республиканский подтекст, не подразумевал какой‑либо должности и не входил в официальную титулатуру императора.

Основы П. были заложены Августом, осуществившим ряд коренных преобразований, позволивших со­средоточить реальную власть в руках одного правителя, обеспечить компромисс с сенатской аристократией и другими элитами, приспособить систему управления к реалиям мировой державы. Властные полномочия и права принцепса основывались прежде всего на власти плебейского трибуна в гражданской сфере и проконсульской власти, обеспечивавшей командование вой­ском и управление провинциями; они официально предоставлялись сенатом и римским народом и не передавались по наследству. При этом сохранялась традиционная система магистратур и промагистратур, народные собрания (комиции) и сенат. Но их значение уменьшалось по мере усиления автократического характера императорской власти в связи с созданием подконтрольных непосредственно принцепсу должностей и учреждений (префектов, прокураторов, совета принцепса, императорской казны), с сакрализацией фигуры императора.

Понятием П. обозначают также период Ранней империи (30 или 27 до н. э. — 235 или 284 н. э.).

Лит .: Lo Cascio E . Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana. Bari, 2000; Le Principat d’Auguste. Réalités et représentations du pouvoir. Autour de la Res Publica Restituta / Ed. F. Hurlet, B. Mineo. Rennes, 2009; Махлаюк А. В. Полисно-­республиканские структуры и традиции в эпоху принципата // Античный полис. Курс лекций / Отв. ред. В. В. Дементьева, И. Е. Суриков. М., 2010. С. 176–226; Межерицкий Я. Ю . «Восстановленная республика» императора Августа. М., 2016. А. В. Махлаюк.