Преториáнцы

Преториáнцы ( лат. praetoriani) — личная гвардия, телохранители императора в Риме Древнем . В эпоху Республики П. назывался отряд отборных воинов (cohors praetoria), охранявший полководца и его палатку (praetorium). Как особый род вой­ск она была создана императором Августом в 27 до н. э., состояла из 9 когорт (cohortes praetoriae) по 1000 человек под началом трибуна (три когорты размещались в Риме, остальные — в италийских городах); позже было до 12 когорт, в том числе и конные подразделения. Командовали ими один или два префекта претория (praefecti praetorio), назначавшиеся из лиц всаднического сословия. В 23 н. э. император Тиберий сосредоточил всех П. в отдельном лагере (castra praetoria) у Виминальских ворот Рима. П. комплектовались преимущественно уроженцами Италии, но Септимий Север , придя к власти (193 н. э.), заменил их заслуженными солдатами провинциальных легионов. П. имели значительные привилегии, престиж, повышенное жалованье и более короткий срок службы (16 лет вместо 20–25 для простых легионеров). В ряде случаев П. сопровождали императора в военных походах и участвовали в сражениях. Преторианская гвардия и ее префекты играли важную роль в политических событиях, участвуя в свержении неугодных императоров, переворотах, репрессиях против сенатской оппозиции, П. пресекали выступления столичного плебса и бандитизм в Италии. С установлением тетрархии роль П. падает, и в 312 император Константин I Великий окончательно упразднил преторианскую гвардию за участие в мятеже Максенция , разрушил castra praetoria в Риме и учредил новый корпус придворных телохранителей (scholae palatinae).

Лит. : Frank R. I . Scholae Palatinae. The Palace Guards of the Later Roman Empire. Rome, 1969; Bingham S . The Praetorian Guard: A Concise History of Rome’s Elite Special Forces. London, 2013; De la Bédoyère G. Praetorian: The Rise and Fall of Rome’s Imperial Bodyguard. New Haven–London, 2017; Rocco M . I pretoriani. Soldati e cospiratori nel cuore di Roma. Roma, 2021. А. В. Махлаюк.