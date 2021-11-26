ПРЕФЕКТ
ПРЕФЕКТ - административная, судебная и военная должность.
1) в Древнем Риме административная, судебная и военная должность.
В царский период и период ранней Республики цари или консулы назначали городского префекта (praefectus urbi) для ведения дел в Риме на время своего отсутствия.
Должность была восстановлена императором Августом и стала постоянной при его преемниках. Со времени Республики существовала должность префекта, управлявшего муниципиями. При Августе стал назначаться префект для управления Египтом, затем - некоторыми другими провинциями.
Император Константин Великий учредил должность префекта претория (praefectus praetorio), представлявшего высшую гражданскую власть в одной из четырёх префектур, на которые делилась Римени империя (Восток, Иллирия, Италия и Галлия). Префектами также назывались помощники преторов по ведению тяжб (praefectus iuri dicundo), командующие союзническими когортами (praefectus sociorum), командующие флотом (praefectus classibus) и отдельными кораблями (praefectus navis). Август учредил должность префект претория - командира преторианцев.
2) В некоторых современных государствах представитель центрального (Румыния) или регионального (Российская Федерация) правительства на местах. Институт префект возник во Франции в 1802 году, где префект в качестве представителя правительства осуществлял административный надзор за деятельностью органов местного самоуправления и местного управления в департаментах.
В России префекты - должностные лица в административных округах города Москвы (с 1991 года), осуществляющие в пределах своих полномочий исполнительно-распорядительную, координирующую и контрольную деятельность на территориях соответствующих округов. Префекты назначаются на должность и освобождаются от неё мэром, издают по вопросам своей компетенции распоряжения, представляют мэру или Правительству Москвы ежегодный отчёт о своей деятельности. В целях организации эффективного и рационального управления округом, реализации программ развития городского хозяйства префект образует при себе аппарат управления округом - префектуру.
3) В Римской курии - глава конгрегации религиозной (латинский - cardinalis prefectus).