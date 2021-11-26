ПОСТУМ, МАРК КАССИАНИЙ ЛАТИНИЙ (лат. Marcus Cassianius Latinius Postumus)

Император так называемой Галльской империи (260-269 гг.).

Возможно, родом из Галлии, был наместником Верхней и Нижней Германии. В 259 г. Постум был назначен вместе с сыном императора Галлиена Салонином и префектом претория Сильваном командующими германскими легионами. После отражения нескольких вторжений алеманнов и франков Постум вступил в открытую конфронтацию со своими коллегами, осадил их в городе Колония Агриппины (совр. Кёльн), после захвата города приказал их всех казнить, а сам объявил себя императором. Постума признала не только его армия, но и почти весь Запад – Германия, Галлия, Испания и Британия. Своей столицей он сделал Колонию Агриппины, где создал сенат и преторианскую гвардию, ежегодно избирались два консула. В 261 г. Постум отбил очередное нападение германцев на свою территорию. Галлиен попытался расправиться со своим отпавшим полководцем, но успеха эта попытка не имела, и он примирился с его существованием, тем более, что Постум не собирался захватывать Рим и проигнорировал призыв восставшего в 268 г. начальника конницы Авреола соединиться с ним и идти на столицу. В 268 или 269 г. в Могонтиаке (совр. Майнц) восстал Лелиан, один из военачальников Постума. Постум взял город и казнил Лелиана, но был убит собственными солдатами, разозленными его запретом грабить город.

Исторические источники :

Аврелий Виктор. О цезарях, 33;

Евтропий. Бревиарий;

Писатели Истории Августов. Тридцать тиранов.

Иллюстрация :

Ауреус Постума.