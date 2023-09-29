Пáрфия

Пáрфия — историческая область у Копетдага, ядро Парфянского царства; в литературе также наименование самого Парфянского царства. Область П. была заселена ираноязычными племенами со 2‑й половины II тысячелетия до н. э., с 540‑х до н. э. в составе державы Ахеменидов , затем Александра Македонского и Селевкидов . В середине III в. до н. э. ираноязычные кочевники парны (часть дахов) под главенством вождя Аршака захватили П. (на тот момент находившуюся под властью отложившегося от Селевкидов сатрапа Андрагора), основав Парфянское царство, где правила династия потомков Аршака — Аршакидов . Была введена «парфянская эра», отсчитывавшаяся с 247 до н. э. Около 200–187 до н. э. царство временно признавало зависимость от селевкидского царя Антиоха III ; при Митридате I (около 171–138 до н. э.) отняло ряд территорий у греко-бактрийских царей и Селевкидов, охватив большую часть Ирана и Вавилонию . В 3‑й четверти II в. до н. э. боролась на востоке с нашествиями кочевников, разгромивших Греко-Бактрийское царство , прежде всего саков; часть саков осела в области, названной Сакастан (ныне Систан) и признавала в конце II в. до н. э. — начале I в. н. э. верховную власть Аршакидов. При Митридате II (около 123–88/87 до н. э.) достигло наибольшего охвата (от Евфрата до Амударьи и Инда), впервые подчинив также своей верховной власти Армению. С этого времени Парфянское царство — один из четырех главных политических регионов мира наряду с Римом Древним , Северной и Северо-Западной Индией и Китаем, с которыми поддерживались дипломатические контакты; контролировало сегмент Великого шелкового пути (главного торгового пути Евразии с рубежа II–I вв. до н. э. от Китая до Рима). В пору расцвета включало более 15 зависимых царств. С 53 до н. э. развернулась борьба П. с Римом (прежде всего за влияние в Армении), шедшая с перерывами до конца существования П. «Вечный мир» между ними, заключенный Фраатом IV и Августом (19 до н. э.), продолжался до вой­н 36 и 58–63 н. э. В начале I в. н. э. трон заняла боковая ветвь династии Аршакидов, при которой усилились местные правители и (около 20 н. э.) отложилась сакская полития с центром в Систане (так называемое Индо-Парфянское царство). Несмотря на утверждение в середине I в. н. э. ветви династии Аршакидов на престоле Армении, последняя с этого времени неоднократно переходила под протекторат Рима, с начала II в. н. э. Рим несколько раз на время захватывал Месопотамию, и трижды — западную столицу П. Ктесифон . Хотя эти вой­ны кончались восстановлением позиций П., они (особенно последняя, 215–217 н. э.) и династические смуты ослабили П. настолько, что Ардашир , правитель зависимой Персиды , подняв восстание, уничтожил Парфянское царство и захватил его территорию (220–224 н. э.).

Лит. : The Cambridge History of Iran. Vol. 3. Pt. 1. Cambridge, 2000; Балахванцев А. С. Политическая история ранней Парфии. М., 2017. А. А. Немировский .