МАРОБОД

Маробод ( лат . Marobodus) (? — 37 н. э.) — вождь племени маркоманов в 8 до н. э. — 19 н. э. Происходил из знатного рода. Юношей жил в Риме, оказавшись там предположительно в качестве заложника. Воспитывался при дворе Августа и пользовался его особым расположением. Получил хорошее образование, так как обучался у Веррия Флакка вместе с внуками Августа Луцием и Гаем Цезарем. После походов Друза за Рейн (11—9 до н. э.) в 8 до н. э. М. переселил племя маркоманов с Майна на Средний Дунай в покинутую бойями Богемию (ныне Чехия). Силой и договорами создал здесь мощный союз племен, куда кроме маркоманов вошли квады, свевы, семноны и лангобарды. В подчинении М. оказалась территория от Верхнего Дуная и Верхней Эльбы до Карпат, в сферу влияния вошли также готоны на Висле и сигинны на Среднем Дунае. Племена этого союза обязаны были поставлять М. войска для ведения военных действий как против Рима, так и враждебных ему племен. Войско было организовано по римскому образцу (70 тыс. человек пехоты и 4 тыс. конницы). В своей политике М. ориентировался на Августа, лавируя между Римом и германскими племенами. В 5 Август начал войну против М., но внезапно вспыхнувшее восстание в Паннонии и Иллирии заставило римлян поспешно отвести войска и заключить с М. мир (6). После гибели Вара в Тевтобургском лесу (9) М. отверг предложенный вождем херусков Арминием союз, сохранял нейтралитет и не участвовал в восстании германцев против Рима. В ходе войны с херусками (17) стремился усилить свое владычество, просил помощи у римлян, но не получил ее. Усиление оппозиции со стороны племенной знати и война с херусками привели к распаду союза племен. Свержение М. возглавил вождь племени готонов Катуальда, поднявший против него семнонов, свевов и лугиев, которые также стремились покончить с зависимостью от маркоманов. В 19 М. бежал через Дунай в Норик, написал смиренное письмо Тиберию , был милостиво принят и получил разрешение на жительство в Равенне, где прожил 18 лет никогда не выезжая за ее пределы, умер в 37.

Лит .: Dobias J. King Marobodus as a Politican // Klio. 1960. Vol. 38; Die Germanen: Geschichte und Kultur der germanischen Stamme in Mitteleuropa. Bd. 1. Berlin, 1976; Щукин М . На рубеже Эр. СПб., 1994; Scardigli B. Germanische Gefangens und Geiseln in Italien // Germani in Italia / Ed. B. Scardigli, P. Scardigli. Rome, 1994. P. 117—150; Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае. I—IV вв. н. э. М., 2000; Bleckmann B. Die Germanen. Von Ariovist bis zu den Wikingern. Munich, 2009. В. П. Буданова.