МАРКОМАНЫ

Маркоманы ( лат . мarcoman(n)i) — германское племя, этимология названия которого восходит к герм . mark — «граница», «рубеж», «пограничная область». Во 2-й половине I тысячелетия до н. э. продвинулись в южные районы Среднего и Верхнего Майна. В I в. до н. э. участвовали в межплеменных столкновениях, возможно, входили в союз племен, возглавляемый Ариовистом. В 8 до н. э., после захвата Друзом Сев. Германии переселились на территорию Богемии (ныне Чехия), покинутой племенем бойев. Здесь М. составили ядро союза племен, возглавляемого Марободом . Война с херусками Арминия (17) и свержение Маробода (19) завершили гегемонию М. в этом регионе. В 19—49 входили в состав союза племен, возглавляемого квадом Ваннием. В I—II вв. вплотную продвинулись к Дунаю, постоянно угрожали римлянам на дунайской границе, вместе с квадами неоднократно вторгались в римские провинции. В 166—180 натиск М. в союзе с другими племенами на римские границы вылился в Маркоманскую войну, угрожавшую Паннонии и Сев. Италии. Войну начали пограничные с Паннонией народы под давлением на них племен, обитавших севернее (готов, вандалов, лангобардов, возможно, славян) и выдвигавшихся из глубинных областей Европы и Скандинавии. Против Рима выступили маркоманы, квады, наристы, лакринги, буры, озы, бастарны, хаты, язиги, костобоки и другие племена. Массированные вторжения следовали одно за другим (166—167, 169—174, 177—180) в Рецию, Норик, Паннонию, Дакию, Верхнюю и Нижнюю Мёзию. В 169 квады и М. прорвались в Сев. Италию, осадили Аквилею, сожгли Опитергий, угрожали Вероне. В 170 костобоки, пройдя через Дакию, вторглись в Грецию, разрушили святилище Деметры. Эпицентром вторжений (до 172) был Дунайский лимес от Виндобоны (ныне Вена) до Сингидуна (ныне Белград). Разрушению и пожарам подверглись Виндобона, Бригецион и Аквинк (ныне Будапешт), был уничтожен лагерь римлян Интерциза (ныне Дунауйварош), разгромлено 20-тысячное войско римлян в Верхней Паннонии, погибло несколько высших римских офицеров и наместников провинций Паннония, Дакия и Верхняя Мёзия. Империя в срочном порядке начала строительство сети укреплений от предгорий Альп до Черного моря. Города Далмации и Фракии обносили стенами и башнями. В Италии были сформировано два новых легиона, набирались войска из рабов и гладиаторов, золотые сосуды императорского дворца переплавляли в деньги, продавали картины, статуи и драгоценности императрицы. Находясь в Виндобоне, Карнунте и Сирмии (ныне Сермска Митровица), император Марк Аврелий лично руководил операциями в Паннонии и Дакии. Войны шли с переменным успехом. Лишь в 172—174 Марку Аврелию удалось остановить натиск племен, провести наступление на вражеской территории, заключить мир с котинами, квадами (172), маркоманами (173), язигами (175). Были изгнаны из Норика и Реции гермундуры (172), из Паннонии квады и сарматы (177). Смерть Марка Аврелия (180) помешала созданию двух новых провинций (Маркомании и Сарматии). Коммод поспешно закончил войну, отозвал из-за Дуная римские войска, заключил в 180 мир, по которому восстанавливалась довоенная граница между империей и племенным миром. По условиям мира, заключенного при Коммоде, М. ушли за Дунай и поселились в пограничных областях на положении колонов, привлекались в римскую армию в качестве вспомогательных войск, военнопленные были поселены в Италии в Равенне. До середины III в. М. подчинялись власти короля, избираемого народом и утверждаемого Римом. Король и вожди составляли племенную знать. М. были известны как искусные воины, умелые земледельцы, скотоводы и ремесленники, вели интенсивную торговлю с Римской империей. В III—IV вв. М. неоднократно вторгались в Норик и Паннонию, частично оседая в этих провинциях. Обитавшие в Паннонии М. в 433 оказались под властью гуннов, принимали участие в походе Аттилы в Галлию. На рубеже V—VI вв. переселились в Баварию, вошли в созданный здесь баварами союз племен.

Лит .: Birley A. Marcus Aurelius. London, 1966; Колосовская Ю. К. Паннония в I—III веках. М., 1973; Die Germanen: Geschichte und Kultur der germanischen Stamme in Mitteleuropa. Bd. 1—2. Berlin, 1976—1983; Langemann G. Die Markomannenkriege. Wien, 1981; Буданова В. П. Варварский мир эпохи Великого переселения народов. М., 2000; Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае. I—IV вв. н. э. М., 2000; Coarelli F. La colonna di Marco Aurelio. Rome, 2008; Covacs P. Marcus Aurelius Rain Miracle and the Marcomannic Wars. Boston, 2009; Ratti St. Marcomans // Les Barbares / Dir. Br. Dumezil. Paris, 2016. P. 903—905. В. П. Буданова.