ЛЕГАТ (лат. legatus, избранный)

В древнем Риме назначенный сенатом или императором посол или уполномоченный для выполнения определенного поручения.

В республиканскую эпоху легатами назывались послы как римского, так и чужеземных государств. Легаты назначались сенаторами и по окончании посольства отчитывались перед ним о своих действиях. Кроме того, легатами назывались помощники полководца и наместника. До появления провинций легаты исполняли функции адъютантов у командующих легионами, а позже появились легаты у наместников провинций; они распоряжались казной, выполняли судебные функции и, при необходимости, замещали своего начальника. Легаты назначались сенатом, иногда по представлению наместников и полководцев. Число легатов у магистрата колебалось от 3 до 10 и даже больше (у Помпея было 15), они принадлежали к сенатскому сословию и были его ближайшими помощниками.

В эпоху империи Август назначал легатов из сенаторов (legatus Augusti propraetore) для управления императорскими провинциями (за исключением Египта). Каждый легион в провинциях возглавлялся сенатором (legatus legionis), который был подчинен наместнику. В провинциях, где был расквартирован только один легион, им командовал наместник, за исключением Африки, куда Калигула назначил отдельного легата для отделения военного руководства от гражданского. Императорские легаты редко назначались на эти должности больше двух раз, как правило, на срок около трех лет. Также legatus Augusti propraetore мог быть назначен императором для исполнения особого поручения.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев