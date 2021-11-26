ЛАБАРУМ

ЛАБА́РУМ (лат. labarum; др.-греч. λάβαρον) - государственное знамя-штандарт Римской империи.

Этимология слова неясна, некоторые ученые полагают, что labarum происходит от лат. labare – «колебаться на ветру, развеваться». Лабарум имел на конце древка монограмму Иисуса Христа («хризму» – греческие буквы Χ и Ρ), а на полотнище надпись «Hoc vince» («Сим побеждай»). Лабарум был введен Константином I после видения креста, которое он получил накануне битвы у Мульвийского моста (312 г.); об этом с некоторыми разногласиями рассказывают Лактанций и Евсевий Кесарийский . Надежных доказательств использования лабарума до 317 г. нет. Изображения лабарума встречаются на монетах и рельефах. Он сохранился в Риме и после Константина; при Юлиане монограмма Христа была снята, но после его смерти восстановлена. По утверждению Сократа Схоластика , первоначальный лабарум хранился как реликвия в константинопольском дворце (Socr. HE I,2). Миниатюрное изображение лабарума стало частью императорских регалий византийских правителей, которые часто изображаются с ним в правой руке.

Иллюстрация :

Солид Константа.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев