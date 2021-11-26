КОРБУЛОН, ГНЕЙ ДОМИЦИЙ

Корбулон, Гней Домиций (лат. Gnaeus Domitius Corbulo) (ок. 7 н.э., Пельтуин — 67 н.э., Коринф) — один из крупнейших римских полководцев I в. н.э.

Родился в семье сенатора. Консул-суффект 39. В 47 отправлен в качестве имперского легата в Нижнюю Германию. Успешно воевал с хавками. По его приказу был прорыт канал между Маасом и Рейном (канал Корбулона). По возвращении в Рим награжден триумфальными знаками оrnamenta triumphalia). В 52—53 (?) — проконсул Азии. В 54 в условиях обострения отношений с Парфией назначен императорским легатом в Каппадокии и Галатии с подчинением ему стоявших там сил, в 58 развернул наступление в Армении против Тиридата , брата царя Парфии Вологеза I, захватил Артаксату и возвел на трон римского ставленника Тиграна. После капитуляции Л. Цезенния Пета при Рандее в 62 принял командование на Востоке, в 63 перешел Евфрат и принудил захватившего власть в Армении Тиридата отказаться от престола до решения его судьбы в Риме. Умело сочетал относительно мягкое обращение с покоренными с жестокими мерами против продолжавших сопротивление жителей Армении. Поддерживал строгую дисциплину в армии. В 67 покончил с собой по приказу Нерона.

Лит.: Schoonover D. T. A Study of Cn. Domitius Corbulo as Found in the «Annals» of Tacitus. Ph.D. Diss. Chicago (Il.), 1909; Stein A. Gn. Domitius Corbulo // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Splbd. III. Stuttgart, 1918. Sp. 394—410.