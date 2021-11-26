ИЛЛИРИЙЦЫ
ИЛЛИРИЙЦЫ - общее название группы индоевропейских племён, занимавших в древности северо-запад Балканского полуострова (наиболее значительные из иллирийских племён: далматы, либурны, истры, яподы, паннонцы, дезитиаты, пирусты, диционы, дарданы, ардиеи, таулантии, плереи и др.).
Первые упоминания об иллирийцах встречаются у греческих авторов Гекатея Милетского и Геродота. Ряд исследователей возводит культуру иллирийцев к эпохе бронзы (II-е тысячелетие до н. э.). Наиболее широкое расселение иллирийцев происходит в I-м тысячелетии до н. э. и совпадает с восточной зоной распространения культуры Гальштат [периодами раннего железного века (800-600 годы до н. э.) и железного века (600-475 годы до н. э.)]. К этому времени относятся культовые повозки, керамическая и бронзовая утварь. На севере культура иллирийцев складывается под воздействием этрусков, на юге - древнегреческого искусства. На востоке она смыкается с памятниками культуры фракийцев.
Основой хозяйственной деятельности иллирийцев были сельское хозяйство, скотоводство, а также добыча и обработка металлов. В VII-III веках до н. э. на территории расселения иллирийцев греки основали ряд торговых и земледельческих поселений (колоний). В начале III века до н. э. в области расселения иллирийцев вторглись кельты, отчасти оттеснив их, отчасти подвергнув кельтизации (смотрите Кельты) (образовалась группа иллиро-кельтских племён). В III веке до н. э., когда иллирийцы пришли в столкновение с римлянами, они находились в основном на стадии разложения первобытно-общинных отношений (у южноиллирийских племён возникли первые раннеклассовые образования ещё ранее: в IV веке до н. э. у энхелеев и во 2-й половине IV века до н. э. у таулантиев, в середине III века до н. э. у ардиеев).
Подчинив соседние племена, ардиеи создали обширную державу со столицей в Скодре (ныне Шкодер). В результате т. н. иллирийских войн (229-228, 219, 168-167 годы до н. э.) территория ардиеев была завоёвана римлянами (167 год до н. э.) и вошла в состав римской провинции Македония (148 год до н. э.). Северные области побережья, населённые либурнами, далматами и яподами, были завоёваны римлянами во II-I веках до н. э. (окончательно покорены во время Иллирийской войны 35-33 годов до н. э.), тогда же - и племена паннонцев на средней Саве. В XIII-IX веках до н. э. были завоёваны племена севернее Савы вплоть до среднего течения Дуная. Племена внутренней Далмации (дезитиаты, пирусты и др.) были покорены римлянами в ходе подавления панноно-далматского восстания VI-IX веков н. э. иллирийцы подверглись быстрой романизации (особенно на побережье и в городах). В ходе Великого переселения народов иллирийцы были окончательно ассимилированы; постепенно исчез и древний иллирийский язык. С VII века н. э. их территорию заселили славяне, создав здесь ряд небольших государственных образований.
Для иллирийцев характерны укреплённые поселения округлые в плане и жилища из сложенного по-сухому камня. Позже под греческим влиянием в строительстве начинают использоваться тёсаные квадры. Многообразны памятники декоративно-прикладного искусства: керамические чаши и вазы, нередко с ручками в виде стилизованных фигур птиц и баранов, украшенные богатым геометрическим орнаментом, бронзовые сосуды-ситулы, покрытые рельефными фризами с наивно-выразительными культовыми, бытовыми и военными сценами, шествиями зверей (ситула из Ваче, около 500 года до н. э., Национальный музей, Любляна), украшения, повозки, орнаментированные золотые маски (в т. ч. из Требениште, Македония), фигурки людей и животных с геометрическим узором.
Встречаются и крупные, грубо обработанные скульптурные изображения женских и мужских фигур. С IV века до н. э. иллирийцы испытывали воздействие латенской культуры кельтов, после завоевания Римом подверглись быстрой романизации, у иллирийцев распространились римская строительная техника, приёмы уличной планировки городов, появились скульптурный портрет и мозаика. Памятники культуры иллирийцев встречаются в Австрии, Албании, Боснии, Герцеговине, Италии, Македонии, Сербии, Хорватии, Черногории. Некоторые учёные считают современных албанцев потомками иллирийцев.