ИЛЛИРИЙЦЫ

ИЛЛИРИЙЦЫ - общее название группы индоевропейских племён, занимавших в древности северо-запад Балканского полуострова (наи­бо­лее зна­чи­тель­ные из ил­ли­рий­ских пле­мён: дал­ма­ты, ли­бур­ны, ис­т­ры, япо­ды, пан­нон­цы, де­зи­тиа­ты, пи­ру­сты, ди­цио­ны, дар­да­ны, ар­ди­еи, тау­лан­тии, пле­реи и др.).

Пер­вые упо­ми­на­ния об иллирийцах встре­ча­ют­ся у греческих ав­то­ров Ге­ка­тея Ми­лет­ско­го и Ге­ро­до­та. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей воз­во­дит куль­ту­ру иллирийцев к эпо­хе брон­зы (II-е тысячелетие до н. э.). Наи­бо­лее ши­ро­кое рас­се­ле­ние иллирийцев про­ис­хо­дит в I-м тысячелетии до н. э. и сов­па­да­ет с восточной зо­ной рас­про­стра­не­ния куль­ту­ры Галь­штат [пе­рио­да­ми ран­не­го же­лез­но­го ве­ка (800-600 годы до н. э.) и же­лез­но­го ве­ка (600-475 годы до н. э.)]. К это­му вре­ме­ни от­но­сят­ся куль­то­вые по­воз­ки, ке­ра­мическая и брон­зо­вая ут­варь. На се­ве­ре куль­ту­ра иллирийцев скла­ды­ва­ет­ся под воз­дей­ст­ви­ем эт­ру­сков, на юге - древнегреческого искусства. На вос­то­ке она смы­ка­ет­ся с па­мят­ни­ка­ми куль­ту­ры фра­кий­цев.

Ос­но­вой хо­зяй­ст­вен­ной дея­тель­но­сти иллирийцев бы­ли сельское хозяйство, ско­то­вод­ст­во, а так­же до­бы­ча и об­ра­бот­ка ме­тал­лов. В VII-III веках до н. э. на тер­ри­то­рии рас­се­ле­ния иллирийцев гре­ки ос­но­ва­ли ряд тор­го­вых и зем­ле­дельческих по­се­ле­ний (ко­ло­ний). В начале III века до н. э. в об­лас­ти рас­се­ле­ния иллирийцев вторг­лись кель­ты, от­час­ти от­тес­нив их, от­час­ти под­верг­нув кель­ти­за­ции (смотрите Кельты ) (об­ра­зо­ва­лась груп­па ил­ли­ро-кельт­ских пле­мён). В III веке до н. э., ко­гда иллирийцы при­шли в столк­но­ве­ние с рим­ля­на­ми, они на­хо­ди­лись в основном на ста­дии раз­ло­же­ния пер­во­быт­но-об­щин­ных от­но­ше­ний (у юж­но­ил­ли­рий­ских пле­мён воз­ник­ли пер­вые ран­не­клас­со­вые об­ра­зо­ва­ния ещё ра­нее: в IV веке до н. э. у эн­хе­ле­ев и во 2-й половине IV века до н. э. у тау­лан­ти­ев, в середине III века до н. э. у ар­дие­ев).

Под­чи­нив со­сед­ние пле­ме­на, ар­ди­еи соз­да­ли об­шир­ную дер­жа­ву со сто­ли­цей в Скод­ре (ны­не Шко­дер). В ре­зуль­та­те т. н. ил­ли­рий­ских войн (229-228, 219, 168-167 годы до н. э.) тер­ри­то­рия ар­дие­ев бы­ла за­воё­ва­на рим­ля­на­ми (167 год до н. э.) и во­шла в со­став римской про­вин­ции Ма­ке­до­ния (148 год до н. э.). Северные об­лас­ти по­бе­ре­жья, на­се­лён­ные ли­бур­на­ми, дал­ма­та­ми и япо­да­ми, бы­ли за­воё­ва­ны рим­ля­на­ми во II-I веках до н. э. (окон­ча­тель­но по­ко­ре­ны во вре­мя Ил­ли­рий­ской вой­ны 35-33 годов до н. э.), то­гда же - и пле­ме­на пан­нон­цев на сред­ней Са­ве. В XIII-IX веках до н. э. бы­ли за­воё­ва­ны пле­ме­на се­вер­нее Са­вы вплоть до сред­не­го те­че­ния Ду­ная. Пле­ме­на внутренней Дал­ма­ции (де­зи­тиа­ты, пи­ру­сты и др.) бы­ли по­ко­ре­ны рим­ля­на­ми в хо­де по­дав­ле­ния пан­но­но-дал­мат­ско­го вос­ста­ния VI-IX веков н. э. иллирийцы под­верг­лись бы­ст­рой ро­ма­ни­за­ции (осо­бен­но на по­бе­ре­жье и в го­ро­дах). В хо­де Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов иллирийцы бы­ли окон­ча­тель­но ас­си­ми­ли­ро­ва­ны; по­сте­пен­но ис­чез и древ­ний ил­ли­рий­ский язык. С VII века н. э. их тер­ри­то­рию за­се­ли­ли сла­вя­не, соз­дав здесь ряд не­боль­ших государственных об­ра­зо­ва­ний.

Для иллирийцев ха­рак­тер­ны ук­ре­п­лён­ные по­се­ле­ния ок­руг­лые в пла­не и жи­ли­ща из сло­жен­но­го по-су­хо­му кам­ня. Поз­же под греческим влия­ни­ем в строи­тель­ст­ве на­чи­на­ют ис­поль­зо­вать­ся тё­са­ные квад­ры. Мно­го­об­раз­ны па­мят­ни­ки де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства : ке­ра­мические ча­ши и ва­зы, не­ред­ко с руч­ка­ми в ви­де сти­ли­зо­ванных фи­гур птиц и ба­ранов, ук­ра­шен­ные бо­га­тым гео­мет­рическим ор­на­мен­том, брон­зо­вые со­су­ды-си­ту­лы, по­кры­тые рель­еф­ны­ми фри­за­ми с на­ив­но-вы­ра­зи­тель­ны­ми куль­то­вы­ми, бы­то­вы­ми и во­енными сце­на­ми, ше­ст­вия­ми зве­рей (си­ту­ла из Ва­че, около 500 года до н. э., Национальный му­зей, Люб­ля­на), ук­ра­ше­ния, по­воз­ки, ор­на­мен­ти­рованные зо­ло­тые мас­ки (в т. ч. из Тре­бе­ниш­те, Ма­ке­до­ния), фи­гур­ки лю­дей и жи­вот­ных с гео­мет­рическим узо­ром.

Встре­ча­ют­ся и круп­ные, гру­бо об­ра­бо­тан­ные скульп­тур­ные изо­бра­же­ния жен­ских и муж­ских фи­гур. С IV века до н. э. иллирийцы ис­пы­ты­ва­ли воз­дей­ст­вие ла­тен­ской куль­ту­ры кель­тов, по­сле за­вое­ва­ния Ри­мом под­верг­лись бы­ст­рой ро­ма­ни­за­ции, у иллирийцев рас­про­стра­ни­лись римская стро­ительная тех­ни­ка, приё­мы улич­ной пла­ни­ров­ки го­ро­дов, по­я­ви­лись скульп­тур­ный порт­рет и мо­заи­ка. Па­мят­ни­ки куль­ту­ры иллирийцев встре­ча­ют­ся в Ав­ст­рии, Ал­ба­нии, Бос­нии, Гер­це­го­ви­не, Ита­лии, Ма­ке­до­нии, Сер­бии, Хор­ва­тии, Чер­но­го­рии. Не­ко­то­рые учё­ные счи­та­ют современных ал­бан­цев по­том­ка­ми ил­ли­рий­цев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)