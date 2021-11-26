ИЛЛИРИЯ (др.-греч. Ἰλλυρικόν, Ἰλλυρίς; лат. Illyricum)

Область на восточном побережье Адриатического моря.

Иллирия простиралась на запад от Фессалии и Македонии и на восток от Италии и Реции вплоть до Истрии на севере; это определяло ее стратегическое значение для Рима как связующего звена между восточной и западной частью государства. Первые греческие колонисты появились в Иллирии в VII в. до н.э.

В 627 г. до н.э. коринфянами и керкирянами был основан Эпидамн, позже переименованный в Диррахий, а в 588 г. до н.э. – Аполлония на реке Аоя. В горах, покрывавших большую часть Иллирии, жили многочисленные разбойничьи племена, время от времени объединяющихся в протогосударство под руководством племенных старшин и царей. Царь Бардалис вступил в войну с Филиппом Македонским , но проиграл и лишился части земель.

В III в. до н.э. иллирийцы совершали набеги на греческие области и пиратствовали на Адриатике, чем заметно мешали римской торговле. Следствием этого стали две Иллирийских войны в 229-228 гг. до н.э. и 220-219 гг. до н.э., закончившиеся победой Рима, ликвидацией пиратства на Адриатике и выплатой Риму контрибуции. Окончательно Иллирия была захвачена после того, как царь Гентий вступил в союз с Персеем Македонским и объявил войну Риму (168 г.). Война продлилась 30 дней, царь попал в плен, а Иллирия была превращена в римскую провинцию. Реально римляне контролировали в то время только прибрежную зону, для установления власти над внутренними районами понадобилось несколько крупных кампаний и почти 150 лет. Во время гражданской войны иллирийцы поддержали Помпея.

Территория Иллирии неоднократно перераспределялась между различными провинциями, пока после восстания в 6-9 гг. н.э. не была разделена на 2 провинции: Паннонию (Нижнюю Иллирию) и Далмацию (Верхнюю Иллирию). С начала II в. Иллирия приобретает стратегическое значение, там располагалось несколько легионов численностью в треть римской армии. В период империи Иллириком назывался таможенный округ, состоявший из дунайских провинций Реции, Норика , Паннонии , Дакии , Далмации , Мёзии. При Диоклетиане Иллирик был разделён на Западный и Восточный Иллирик.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев