ГЕРМАНЦЫ

ГЕРМАНЦЫ - группа народов - древних носителей германских языков.

Обыч­но вы­де­ля­ют 3 вет­ви Германцев: за­пад­ную (сфор­ми­ро­ва­лась ме­ж­ду ре­ка­ми Рейн и Одер; под­раз­де­ля­лась на несколько групп), се­вер­ную (сло­жи­лась на юге Скан­ди­нав­ско­го полуострова и се­ве­ре полуострова Ют­лан­дия) и вос­точ­ную (офор­ми­лась в хо­де ми­гра­ций).

В древ­но­сти Германцами пер­во­на­чаль­но на­зы­ва­ли не­боль­шое пле­мя (по ря­ду оце­нок, не­гер­ман­ское) на ле­вом бе­ре­гу Рей­на. С середины I века до н. э. это название бы­ло рас­про­стра­не­но на на­ро­ды к вос­то­ку от Рей­на и к се­ве­ру от верх­не­го те­че­ния Ду­ная, где жи­ли Германцы и по­сте­пен­но ас­си­ми­ли­ро­ван­ные ими другие на­ро­ды. Восточные пре­де­лы об­лас­ти рас­се­ле­ния Германцев ан­тич­ные ав­то­ры по­ме­ща­ли в рай­оне Вис­лы. К Германцам они при­чис­ля­ли и бо­лее восточные груп­пи­ров­ки, например бас­тар­нов (на ос­но­ве сход­ст­ва об­ли­ка и не­ко­то­рых внеш­них осо­бен­но­стей куль­ту­ры), про­ти­во­пос­тав­ляя их сар­ма­там.

По­пыт­ки вы­де­лить куль­тур­ное един­ст­во Германцев в брон­зо­вом ве­ке по­ка не убе­ди­тель­ны, хо­тя ряд лин­гвис­тов счи­та­ет, что германские язы­ки в это вре­мя уже обо­со­би­лись. Фор­ми­ро­ва­ние Германцев свя­зы­ва­ет­ся с ар­хео­ло­гической яс­торф­ской куль­ту­рой и рас­се­ле­ни­ем в ран­нем же­лез­ном ве­ке час­ти но­си­те­лей этой и род­ст­вен­ных ей куль­тур. Силь­ное воз­дей­ст­вие на Германцев ока­за­ли куль­ту­ры Галь­штат и Ла­тен, от­ра­жаю­щие влия­ние групп кель­тов.

Древ­ней­шей ми­гра­ци­ей Германцев, от­ра­жён­ной в письменных ис­точ­ни­ках, бы­ли пе­ре­се­ле­ния ким­вров и тев­то­нов. Их груп­пи­ров­ки во II веке до н. э. дви­га­лись из южной Ют­лан­дии, при­сое­ди­няя по пу­ти другие объ­е­ди­не­ния, и дос­тиг­ли сред­не­го Ду­ная, Гал­лии, северо-восточной Ис­па­нии и северной Ита­лии. В 102-101 годах они бы­ли раз­гром­ле­ны римской ар­ми­ей под ко­мандованием Гая Ма­рия. Пик сле­дую­щей вол­ны германской ми­гра­ции, в ко­то­рой до­ми­ни­ро­ва­ли све­вы, при­шёл­ся на 70-60-е годы. Удар­ная груп­пи­ров­ка это­го объ­е­ди­не­ния во гла­ве с Арио­ви­стом утвер­ди­лась в северо-восточной Гал­лии, но в 58 году бы­ла раз­гром­ле­на Га­ем Юли­ем Це­за­рем. Втор­же­ние све­вов по­слу­жи­ло од­ним из по­во­дов к римской ок­ку­па­ции Гал­лии. Гра­ни­ца римских вла­де­ний и Германцев по Рей­ну ста­би­ли­зи­ро­ва­лась по­сле экс­пе­ди­ций Це­за­ря в зем­ли Германцев в 55-53 годах.

В конце I века до н. э. - начале I века н. э. Рим рас­про­стра­нил свою власть над Германцами от Рей­на до реки Ве­зер, несколько раз римские ле­гио­ны до­хо­ди­ли до Эль­бы; бы­ла про­воз­гла­ше­на про­вин­ция Гер­ма­ния. Од­на­ко вос­ста­ние хе­ру­сков под пред­во­ди­тель­ст­вом Ар­ми­ния, под­дер­жан­ное другими Германцами, при­ве­ло к раз­гро­му рим­лян в 9 году н. э. в Тев­то­бург­ском Ле­су. В ре­зуль­та­те по­хо­дов Ти­бе­рия (11) и Гер­ма­ни­ка (14-16 годы) Ри­му уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать си­туа­цию, в от­но­ше­ни­ях с Германцами он пе­ре­шёл к по­ли­ти­ке ак­тив­ной обо­ро­ны. Вдоль Рей­на бы­ли сфор­ми­ро­ва­ны про­вин­ции Гер­ма­ния Ниж­няя и Гер­ма­ния Верх­няя, по­строе­на сис­те­ма ук­ре­п­ле­ний по Рей­ну, вклю­чая ниж­нюю Ло­го­ну, до­ли­ну в ни­зовь­ях и ле­во­бе­ре­жье Май­на, б. ч. бас­сей­на Нек­ка­ра, там же был воз­ве­дён т. н. верх­не­гер­ман­ский вал, под­хо­див­ший к ре­тий­ско­му ва­лу, про­хо­див­ше­му се­вер­нее верх­не­го те­че­ния Ду­ная. Вдоль гра­ниц бы­ла по­ло­са, сво­бод­ная от на­се­ле­ния. С ча­стью герм. пле­мён Рим за­клю­чил до­го­во­ры о по­став­ке рек­ру­тов.

В I веке н. э. мож­но вы­де­лить сле­дую­щие пле­ме­на и пле­мен­ные объ­е­ди­не­ния Германцев: ба­та­вы (жи­ли у устья Рей­на), тенк­те­ры (на ле­вом бе­ре­гу ниж­не­го Рей­на; бы­ли из­вест­ны сво­ей кон­ни­цей), гер­мун­ду­ры (вос­точ­нее верх­не­гер­ман­ско­го и се­вер­нее ре­тий­ско­го ва­лов; един­ст­вен­ные из Германцев, ко­му по­зво­ля­лось тор­го­вать на римской тер­ри­то­рии), ха­ты (в вер­ховь­ях Ве­зе­ра; сла­ви­лись пе­хо­той), хе­ру­ски (в сред­нем те­че­нии Ве­зе­ра), хав­ки (в ниж­нем те­че­нии Ве­зе­ра), фри­зы (у по­бе­ре­жья Се­вер­но­го моря). Юг Ют­лан­дии на­се­ля­ли ким­вры, в бас­сей­не Эль­бы гос­под­ство­ва­ло объ­е­ди­не­ние све­вов, вклю­чав­шее лан­го­бар­дов, сем­но­нов и др., Бо­ге­мию за­ня­ли мар­ко­ма­ны, вос­точ­нее рас­по­ла­га­лись ква­ды и др., в т. ч. не­гер­ман­ские пле­ме­на. По­вис­ле­нье на­се­ля­ли мно­го­численные пле­ме­на лу­ги­ев (смотри в статье Пше­вор­ская куль­ту­ра), бли­же к Бал­тий­ско­му морю жи­ли ру­гии, го­ты и др. Из скандинавских пле­мён из­вест­ны све­о­ны. Су­ще­ст­во­ва­ли, ве­ро­ят­но, куль­то­вые груп­пы германских пле­мён: ин­ге­во­ны у Се­вер­но­го моря, гер­ми­но­ны на Эль­бе и Ве­зе­ре, ис­те­во­ны бли­же к Рей­ну и др.

В этот пе­ри­од об­ще­ст­во Германцев, при не­ко­то­рых от­ли­чи­ях, име­ло ро­до-п­ле­мен­ную ор­га­ни­за­цию. Германцы за­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем и жи­вот­но­вод­ст­вом. В хо­де ми­гра­ций про­ис­хо­ди­ло уси­ле­ние ро­ли во­енных во­ж­дей и их дру­жин. Важ­ным фак­то­ром раз­ви­тия Германцев бы­ло влия­ние Римской им­пе­рии, в т. ч. вос­ста­нов­ле­ние при императоре Не­ро­не Ян­тар­но­го пу­ти.

К середине II века про­цес­сы в сре­де Германцев при­вели к но­вой вол­не ми­гра­ций. В сред­нем По­ду­на­вье это при­ве­ло к Мар­ко­ман­ским вой­нам, в ко­то­рых, кро­ме мар­ко­ма­нов и ква­дов, уча­ст­во­ва­ли другие Германцы и не­гер­ман­ские пле­ме­на. Их опус­то­ши­тель­ные по­хо­ды ох­ва­ти­ли По­ду­на­вье, Германцы дос­ти­га­ли Северной Ита­лии. Во 2-й половине II века ван­да­лы, оби­тав­шие в вер­ховь­ях Вис­лы, поя­ви­лись на се­ве­ро-вос­то­ке Кар­пат­ской кот­ло­ви­ны, на­ча­лось дви­же­ние го­тов и ге­пи­дов из ниж­не­го По­вис­ле­нья в При­чер­но­мо­рье (смотри Вель­бар­ская куль­ту­ра). В 1-й половине III века к вос­то­ку от Рей­на офор­ми­лись но­вые объ­е­ди­не­ния германских пле­мён - але­ман­ны и фран­ки.

К середине III века на­тиск вар­ва­ров на Римскую им­пе­рию рез­ко уси­лил­ся. Со сто­ро­ны Рей­на ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись але­ман­ны, фран­ки, ютун­ги и др., про­ры­вав­шие­ся да­ле­ко в глубь римских тер­ри­то­рий (233-234, 253, 259-261, 268, 270-271, 274-276 годы). Осо­бен­но опу­с­то­ши­тель­ны­ми бы­ли т. н. Скиф­ские вой­ны. На их на­чаль­ном эта­пе зна­чительная роль при­над­ле­жа­ла не­гер­ман­ским объ­е­ди­не­ни­ям кар­пов и др., но по­сте­пен­но она пе­ре­шла к восточным Германцам, осо­бен­но го­там. Це­ной ре­форм, при­вед­ших к фор­ми­ро­ва­нию сис­те­мы до­ми­на­та, Римская им­пе­рия ус­тоя­ла. Бы­ла эва­куи­ро­ва­на провинция Да­кия, ос­тав­ле­ны т. н. Де­ся­тин­ные по­ля ме­ж­ду вер­ховь­я­ми Рей­на и Ду­ная, с ря­дом германских пле­мён за­клю­че­ны во­енные сою­зы. В ка­че­ст­ве фе­де­ра­тов и на­ём­ни­ков Германцы иг­ра­ли за­мет­ную роль в её во­енно-по­ли­тических струк­ту­рах (не­ко­то­рые Германцы до­сти­га­ли вы­со­ких долж­но­стей). Рим, со сво­ей сто­ро­ны, ока­зы­вал влия­ние на раз­лич­ные сто­ро­ны жиз­ни и куль­ту­ры Германцев (смотри, например, Чер­ня­хов­ская куль­ту­ра). Сре­ди Германцев на­ча­ло рас­про­стра­нять­ся хри­сти­ан­ст­во, поя­ви­лись пер­вые ре­лигиозные об­щи­ны. Епископ Уль­фи­ла со­ста­вил пер­вую германскую аз­бу­ку (гот­ское пись­мо) и пе­ре­вёл на гот­ский язык Биб­лию (ве­ро­ят­но, около 360 года). Хри­сти­ан­ст­во сре­ди Германцев пер­во­на­чаль­но рас­про­стра­ни­лось в фор­ме ари­ан­ст­ва.

Ка­че­ст­вен­ные из­ме­не­ния про­изош­ли в германском ми­ре в эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов, фор­ми­ро­вались но­вые груп­пировки. В управлении за­воё­ван­ными тер­ри­то­ри­ями ис­поль­зо­вались опыт римской ад­ми­ни­ст­ра­ции и зна­ния, по­лу­чен­ные на служ­бе в римкойс во­енно-по­ли­тической сис­те­ме. В ито­ге у Германцев на­ча­ли фор­ми­ро­вать­ся го­су­дар­ст­ва, ста­ли ко­ди­фи­ци­ро­вать­ся за­ко­ны (смотри Вар­вар­ские прав­ды).

Поч­ти все восточные Германцы в конце IV-V веках не­сколь­ки­ми вол­на­ми пе­ре­се­ли­лись на тер­ри­то­рию Римской им­пе­рии, где бы­ли соз­да­ны Вест­гот­ское ко­ро­лев­ст­во сна­ча­ла в Гал­лии, за­тем в Ис­па­нии, го­су­дар­ст­во ван­да­лов в Северной Аф­ри­ке, Ост­гот­ское ко­ро­лев­ст­во в Ита­лии, вклю­чав­шие, кро­ме Германцев, чис­лен­но пре­вос­хо­див­шее их ме­ст­ное на­се­ле­ние. В По­ти­сье сфор­ми­ро­ва­лось го­су­дар­ст­во ге­пи­дов, на всём про­стран­ст­ве рас­се­ле­ния восточных Германцев, вплоть до северо-восточного При­чер­но­мо­рья (смотри в статье Дюр­со), воз­ник­ли бо­лее мел­кие «ко­ро­лев­ст­ва» и во­енно-по­ли­тические объ­е­ди­не­ния. Од­на­ко уже в середине VI века под уда­ра­ми Визан­тии, лан­го­бар­дов и авар па­ли го­су­дар­ст­ва ван­да­лов, ост­го­тов, ге­пи­дов, в хо­де араб­ских за­вое­ва­ний раз­гро­му под­верг­лось го­су­дар­ст­во вест­го­тов. Восточные Германцы этих и других по­ли­тических объ­е­ди­не­ний бы­ли по­гло­ще­ны ме­ст­ным и при­шлым на­се­ле­ни­ем. До XVI века со­хра­ня­лись ос­тат­ки крым­ско-гот­ско­го язы­ка в Южном Кры­му (смотри в стать­ях Су­ук-Су, Ман­гуп, Гот­ский язык), но позд­нее его но­си­те­ли ста­ли ча­стью ме­ст­ных гре­ков (смотри Ма­риу­поль­ские гре­ки) и та­тар.

С V века на­ча­лось рас­се­ле­ние западных Германцев в Запаной Римской им­пе­рии, при­вед­шее к об­ра­зо­ва­нию го­су­дарств але­ман­нов, фран­ков, лан­го­бар­дов. В этом ря­ду сто­ит скла­ды­ва­ние го­су­дар­ст­ва бур­гун­дов и ба­ва­ров. К за­па­ду от Эль­бы сло­жи­лись по­ли­тические объ­е­ди­не­ния тю­рин­гов, сак­сов (бо­лее восточные тер­ри­то­рии бы­ли ос­тав­ле­ны Германцами и за­ня­ты сла­вя­на­ми). В даль­ней­шем прак­ти­че­ски все они во­шли в со­став Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. По­сле рас­па­да по­след­не­го в его бывших западных и южных об­лас­тях, где пре­об­ла­да­ло ро­ма­но­языч­ное на­се­ле­ние, сфор­ми­ро­ва­лись ро­ман­ские на­ро­ды - вал­ло­ны, фран­цу­зы, италь­ян­цы, а в северо-западных и восточных рай­онах - современные но­си­те­ли германских язы­ков: фла­манд­цы, гол­ланд­цы, нем­цы, ав­ст­рий­цы. Анг­лы, часть сак­сов и ютов на про­тя­же­нии V-VI веков пе­ре­се­ли­лись в Бри­та­нию. Сло­жив­шая­ся там общ­ность анг­ло­сак­сов по­слу­жи­ла ос­но­вой для фор­миро­ва­ния анг­ли­чан.

Северные Германцы в эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов в основном ос­та­ва­лись в пре­де­лах Скан­ди­на­вии. По­сле пе­рио­да Вен­дель на­сту­пи­ло вре­мя до­воль­но зна­чительных ми­гра­ций ви­кин­гов эпо­хи. Они сыг­ра­ли заметную роль в раз­ви­тии ря­да го­су­дарств (Анг­лии, Фран­ции, смотри в стать­ях Ден­ло, Нор­ман­дия; Древне-русского государства, смотри в статье Ва­ря­ги), колонизовали Ис­лан­дию и Фарерские острова. Северные Германцы ста­ли осно­вой скан­ди­нав­ских на­ро­дов: шве­дов, нор­веж­цев, дат­чан, ис­ланд­цев, фа­рерцев.

Ми­фо­ло­гия, эпос, ли­те­ра­ту­ра.

Ми­фо­ло­гия Германцев из­вест­на по древне-германским тек­стам (эпос и скандинавская средневековая ли­те­ра­ту­ра, древнеанглийские и древненемецкие за­го­во­ры), греческим и латинским со­чи­не­ни­ям (Та­цит, Иор­дан, Про­ко­пий Ке­са­рий­ский, Гри­го­рий Тур­ский, Па­вел Диа­кон, Бе­да Дос­то­поч­тен­ный, Сак­сон Грам­ма­тик, Адам Бре­мен­ский). По со­об­ще­ни­ям о Германцах I века у Та­ци­та, по на­зва­ни­ям дней не­де­ли в германских язы­ках и скандинавским ис­точ­ни­кам ре­кон­ст­руи­ру­ют­ся име­на об­ще­гер­ман­ских бо­гов, со­пос­тав­ляе­мых Та­ци­том с позд­не­ан­тич­ны­ми пер­со­на­жа­ми: Во­дан (скандинавский Один, у Та­цита - Мер­ку­рий), Тиу (скандинавский Тюр, у Та­ци­та - Марс), До­нар (скандинавский Тор, у Та­ци­та - Гер­ку­лес) и *Фрия (скандинавский Фрейр и Фрейя и Фригг, у Та­ци­та - Иси­да), а так­же бо­ги­ня Нер­тус (жен­ская па­рал­лель скандинавскому Ньёр­ду). Ми­фо­ло­гический и ге­ро­ический эпос Германцев наи­бо­лее пол­но со­хра­нил­ся в скандинавском и древнеанглийском ареа­ле. Ис­кон­ная эпическая тра­ди­ция бы­ла уст­ной. Для германской поэ­зии ха­рак­те­рен ал­ли­те­ра­ци­он­ный стих, при­няв­ший осо­бо слож­ную фо­рму у скан­ди­нав­ских скаль­дов. Наи­бо­лее ран­ние из со­хра­нив­ших­ся про­из­ве­де­ний ге­ро­ического эпо­са - анг­ло­сак­сон­ские по­эмы «Бе­о­вульф» (сло­жи­лась в концеVII - начале VIII веков) и «Бит­ва при Финнс­бур­ге» (IX век), ма­лые па­мят­ни­ки «Вид­сид» и «Валь­де­ре» (X век), древнесаксонские поэмы на библейские сюжеты «Ге­незис» и «Хелианд» («Спаситель»), древненемецкая «Песнь о Хиль­деб­ран­де» (начало IX века), а так­же латинское пе­ре­ло­же­ние «Валь­та­рий» (IX-X века). Основной кор­пус за­пи­сей германского эпо­са да­ти­ру­ет­ся XIII веком: древнеисландская «Стар­шая Эд­да» (ми­фо­ло­гиченные пес­ни, цикл пес­ней о Си­гур­де, пес­ни о Вё­лун­де, Хель­ги, Хам­ди­ре), сред­не­верх­не­не­мец­кая «Песнь о Ни­бе­лун­гах», про­за­ические пе­ре­ло­же­ния в исландских па­мят­ни­ках - «Млад­шей Эд­де» и са­гах («Са­га о Вёль­сун­гах», «Са­га о Тид­ре­ке», «са­ги о древ­них вре­ме­нах»); германские ге­ро­ические сю­же­ты лег­ли в ос­но­ву скандинавских бал­лад позд­не­го Сред­не­ве­ко­вья. Для германской ми­фо­ло­гии ха­рак­тер­ны эс­ха­то­ло­гические мо­ти­вы (эд­дическое «Про­ри­ца­ние Вёль­вы»), до­ми­ни­ро­ва­ние нужд и мо­ра­ли вой­ны, для эпо­са - те­ма судь­бы, ге­ро­ический тра­гизм. Ге­ро­ев, пав­ших на по­ле боя, при­ни­ма­ет в сво­ём чер­то­ге Валь­хал­ле Один; воз­люб­лен­ны­ми ге­ро­ев (Си­гур­да, Хель­ги, Вё­лун­да) час­то бы­ва­ют валь­ки­рии (с ни­ми свя­зы­ва­ют рас­про­стра­нён­ные с эпо­хи Вен­дель изо­бра­же­ния жен­щин с ро­гом в ру­ке). В ге­ро­ическом эпо­се Германцев на­шли по­этическое от­ра­же­ние со­бы­тия эпо­хи Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов: раз­гром гун­на­ми бур­гунд­ско­го ко­ро­лев­ст­ва, смерть гунн­ско­го пред­во­ди­те­ля Ат­ти­лы в 453 году и др. Многие скан­ди­нав­ские ко­ро­лев­ские и знат­ные ро­ды воз­во­ди­лись к бо­гам-асам (ге­неа­ло­гии Инг­лин­гов, Скьёль­дун­гов, анг­ло­сак­сон­ских ко­ро­лев­ских ди­на­стий).

Об­ще­гер­ман­ской пись­мен­но­стью бы­ло ру­ни­че­ское пись­мо. В IV-XIII веках скла­ды­ва­лась литература на гот­ском, др.-скан­ди­нав­ских, древнеанглийском, древнесак­сон­ском, древнефриз­ском, древ­не­верх­не­не­мец­ком язы­ках.

Му­зы­ка.

Све­де­ния о музыкальной куль­ту­ре Германцев от­ры­воч­ны. Та­цит со­об­ща­ет о пес­но­пе­ни­ях Германцев и об осо­бой пес­ни, ис­пол­няв­шей­ся пе­ред бое­вым стро­ем с ис­пользова­ни­ем ре­зо­нан­са щи­тов. Основным музыкальным ин­ст­ру­мен­том Германцев, по ар­хео­ло­гическим и литературным ис­точ­ни­кам, был струн­ный ин­ст­ру­мент ти­па ли­ры, на­зы­вав­ший­ся об­ще­гер­ман­ским сло­вом *harpa - ар­фа (древнеисландское harpa, древнеанглийское hearpe, древ­не­верх­не­не­мец­кое harfa), иг­ра на ко­то­рой со­про­во­ж­да­ла ис­пол­не­ние эпо­са. Ду­хо­вые ин­ст­ру­мен­ты ти­па тру­бы на­ту­раль­ной - ро­ги-лу­ры, ве­ро­ят­но, вос­хо­дят к лу­рам брон­зо­во­го ве­ка. Из гот­ско­го пе­ре­во­да Биб­лии из­вест­ны германские сло­ва swiglon - ‘иг­рать на свирели’, þuthaurn - ‘труба’ (буквально ‘шум­ный рог’), klismo - ‘ким­ва­лы’.

Ис­кус­ст­во.

Древ­ней­шее изо­бра­зительное искусство Германцев тес­но свя­за­но с тра­ди­ция­ми других ев­ропейских на­ро­дов. Силь­ней­шее влия­ние на не­го ока­за­ли кель­ты, позд­нее - куль­тур­ный мир Римской им­пе­рии. В эпо­ху римских влия­ний про­изош­ло фор­ми­ро­ва­ние свое­об­раз­ных сти­лей германского юве­лир­но­го ре­мес­ла (полихромный стиль; литьё, воспроизводящее резьбу, - немецкое Kerbschnitt, английское chip-carving).

Наи­бо­лее яр­кое яв­ле­ние изо­бра­зительного искусства Германцев - германский зве­ри­ный стиль, для ко­то­ро­го ха­рак­те­рен ис­клю­чительный ор­на­мен­та­лизм и фор­ма­лизм. На его фор­ми­ро­ва­ние по­влия­ли ани­ма­ли­стической тра­диции, вос­хо­дя­щие к ски­фо-си­бир­ско­му зве­ри­но­му сти­лю и осо­бен­но к искусству Ла­те­на; на ран­нем эта­пе ска­за­лись влия­ния про­вин­ци­аль­но-римского искусства. К концу V века сло­жил­ся на­бор зоо- и ан­тро­по­мор­фных мо­ти­вов, со­хра­няв­ший­ся поч­ти не­из­мен­ным до кон­ца эпо­хи ви­кин­гов при час­той сме­не сти­лей. Пер­вый са­мо­сто­ятельный германский зве­ри­ный стиль (стиль I по клас­си­фи­ка­ции Б. Са­ли­на) сфор­ми­ро­вал­ся на ос­но­ве тех­ни­ки Kerbschnitt и об­раз­цов римского исксства IV-V веков (поя­са т. н. позд­не­рим­ско­го во­ин­ско­го сти­ля и др.). Под влия­ни­ем этой тех­ни­ки зве­ри­ные (ре­же че­ло­ве­че­ские) изо­бра­же­ния при­об­ре­та­ют гео­мет­рические очер­та­ния, рас­па­да­ют­ся на эле­мен­ты, са­мо­стоя­тель­но уча­ст­вую­щие в ор­на­мен­таль­ной ком­по­зи­ции. Во 2-й половине VI века в зве­ри­ный стиль про­ни­ка­ет лен­точ­ная пле­тён­ка, со­ста­вив­шая ос­но­ву но­во­го сти­ля II: под её влия­ни­ем изо­бра­же­ния под­вер­га­ют­ся ли­ней­ной сти­ли­за­ции, ком­по­зи­ция стро­ит­ся на вол­но­об­раз­ном рит­ме. Германский стиль II по­лу­чил наи­боль­шее раз­ви­тие в искусстве куль­ту­ры Вен­дель в Скан­ди­на­вии и анг­ло-сак­сон­ской Бри­та­нии (VI-VIII века). На­про­тив, в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе тра­ди­ция зве­ри­но­го сти­ля за­ту­ха­ет в эпо­ху Ка­ро­лин­гов . В VIII веке рав­но­мер­ная рит­ми­ка пле­те­ния германского зве­ри­но­го сти­ля сме­ня­ет­ся ир­ре­гу­ляр­ной, ино­гда чрез­вы­чай­но слож­ной, по­яв­ля­ет­ся ха­рак­тер­ный мо­тив «зве­ря, за­вя­зан­но­го в узел» (стиль III, по Са­ли­ну), воз­ро­ж­да­ют­ся гео­мет­ризм, эле­мен­ты рель­е­фа и на­ту­ра­лиз­ма (в т. ч. за­ро­ж­дает­ся мо­тив «хва­таю­ще­го зве­ря», за­ме­няю­щий пле­те­ние в по­строе­нии слож­ных ком­по­зи­ций). Все эти тен­ден­ции дос­тиг­ли наи­выс­ше­го раз­ви­тия в искусстве на­ча­ла эпо­хи ви­кин­гов (де­ревянная резь­ба Осе­бер­га, клад из Броа). В даль­ней­шем на их ос­но­ве сло­жи­лись сти­ли IX-X веков Ел­линг (вол­но­об­раз­ная лен­точ­ная пле­тён­ка) и Бор­ре (гео­мет­рич. фи­гу­ры, мо­тив «хва­таю­ще­го зве­ря», рель­еф­ность). Во 2-й половине X века в зве­ри­ный стиль про­ни­ка­ют кон­ти­нен­таль­ные влия­ния: эле­мен­ты рас­тительного ор­на­мен­та, мо­тив оди­ноч­но­го зве­ри­но­го изо­бра­же­ния - «боль­шо­го зве­ря» (в то же вре­мя имею­щий про­то­ти­пы в зве­ри­ном сти­ле VII-IX веков). На их ос­но­ве сло­жи­лись сти­ли кон­ца эпо­хи ви­кин­гов - Мам­мен и Рин­ге­ри­ке; в по­след­нем сти­ле эпо­хи ви­кин­гов (Ур­нес) про­ис­хо­дит воз­врат к рав­но­мер­но­му пло­ско­ст­но­му зоо­морф­но-лен­точ­но­му пле­те­нию. Тра­ди­ции зве­ри­но­го сти­ля бы­ли про­дол­же­ны в фа­сад­ной резь­бе норвежских де­ревянных «стол­бо­вых церк­вей» XII века, ка­мен­ных кре­стиль­ных ку­пе­лей, по­влия­ли на сло­же­ние те­ра­то­ло­гии ев­ропейского ро­ман­ско­го сти­ля в це­лом.

В про­ти­во­по­лож­ность зве­ри­но­му сти­лю сти­ли­сти­ка ан­тро­по­морф­ных изо­бра­же­ний Германцев при­ми­тив­на. Сю­же­ты вос­хо­дят к скандинавским пет­рог­ли­фам брон­зо­во­го и же­лез­но­го ве­ков, ряд мо­ти­вов за­им­ст­во­ван из ан­тич­но­го искусства: изо­бра­же­ния вои­нов с ору­жи­ем, ко­раб­лей, всадни­ков (в т. ч. на брак­теа­тах - зо­ло­тых ме­даль­о­нах, ими­ти­рую­щих римские об­раз­цы), жен­щин, дер­жа­щих рог; встре­ча­ют­ся мно­го­фи­гур­ные ком­по­зи­ции, ми­фо­ло­гические сце­ны (в Осе­бер­ге, на «кам­нях с изображениями» острова Гот­ланд, ру­нических кам­нях, пор­та­лах «стол­бо­вых церк­вей»).

Дополнительная литература:

Schmidt L. Geschichte der deutschen Stä mme bis zum Ausgang der Vö lkerwande­rung. Münch., 1934–1938. Bd 1–2;

Holmqvist W. Germanic art during the first millenum AD. Stockh., 1955;

Хойс­лер А. Гер­ман­ский ге­рои­че­ский эпос и ска­за­ние о Ни­бе­лун­гах. М., 1960;

Ме­ле­тин­ский Е.М. «Эд­да» и ран­ние фор­мы эпо­са. М., 1968;

Vries J.P. Alt­ger­ma­nische Religionsgeschichte. 3. Aufl. B., 1970. Bd 1–2;

Hachmann R. Die Ger­manen. Münch. u. a., 1971;

Reallexikon der germanischen Alter­tumskunde. 2. Aufl. B.; N. Y., 1973–2005 –. Bd 1–30–;

Die Germanen: Ein Handbuch / Hrsg. B. Krü­ger. 2. Aufl. B., 1976–1983. Bd 1–2;

Кор­сун­ский А.Р., Гюн­тер Р. Упа­док и ги­бель За­пад­ной Рим­ской им­пе­рии и воз­ник­нове­ние гер­ман­ских ко­ро­левств. М., 1984;

Щу­кин М.Б. На ру­бе­же эр. СПб., 1994;

Иор­дан. О про­ис­хо­ж­де­нии и дея­ни­ях ге­тов. 2-е изд. М., 1997;

Germanen beiderseits des spä tan­ti­ken Limes. Köln; Brno, 1999;

Ко­ло­сов­ская Ю. К. Рим и мир пле­мен на Ду­нае, I-IV века н. э. М., 2000.

Иллюстрации:

Зо­ло­той рог из Гал­ле­ху­са (Ют­лан­дия, Да­ния), най­ден­ный в 1734 году (по­хи­щен в 1802 году): 1 - ре­кон­струк­ция; 2 - раз­вёрт­ка. Ру­ни­чес­кая ал­ли­те­ра­ци­он­ная над­пись:«Я, Хле­ва­га­стир из ро­да Холь­ти­ев, рог сде­лал». V век. Архив БРЭ;

«Кам­ни с изо­бра­же­ния­ми» с острова Гот­ланд: 1 - из Ха­во­ра. V век; 2 - из Аль­ско­га. VIII века. Ввер­ху спра­ва - валь­ки­рия с ро­гом в ру­ках встре­ча­ет ге­роя на вось­ми­но­гом ко­не (Слейп­ни­ре?) в Валь­хал­ле. Го­су­дар­ст­вен­ный ис­то­ри­чес­кий му­зей (Сток­гольм). Архив БРЭ;

Гер­ман­ский зве­ри­ный стиль 1-го тысячелетия н. э. (по Б. Са­ли­ну): 1 - дву­пла­стин­ча­тая фи­бу­ла из Ве­стру­па (остров Зе­лан­дия, Да­ния), ор­на­мен­ти­ро­ван­ная в сти­ле I. Се­ре­бро. На­цио­наль­ный му­зей (Ко­пен­га­ген); 2 - дву­пла­стин­ча­тая фи­бу­ла из Хай­динг­сфель­да (Ба­ва­рия), ор­на­мен­ти­ро­ван­ная в сти­ле II. Се­ре­бро. На­цио­наль­ный му­зей (Ко­пен­га­ген); 3-4 - ко­роб­ча­тые фи­бу­лы с острова Гот­ланд, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные в сти­ле III и мо­ти­вом «хва­таю­ще­го зве­ря» (а - вид свер­ху; б - вид сбо­ку, раз­вёрт­ка). Брон­за. Го­су­дар­ствен­ный ис­то­ри­чес­кий му­зей (Сток­гольм). Архив БРЭ;

Гер­ман­ский зве­ри­ный стиль IX-XII веков в Скан­ди­на­вии: 1 - зо­ло­тые на­клад­ки, ор­на­мен­ти­ро­ван­ные в сти­ле III и мо­ти­вом «хва­таю­ще­го зве­ря», из кла­да Броа (остров Гот­ланд). IX век. Го­су­дар­ст­вен­ный ис­то­ри­чес­кий му­зей (Сток­гольм); 2 - брон­зо­вый флю­гер, ор­на­мен­ти­ро­ван­ный в сти­ле Рин­ге­ри­ке, с церк­ви в Чел­люн­ге (остров Гот­ланд). XI век. Про­ри­сов­ка; 3 - се­вер­ный пор­тал «стол­бо­вой церк­ви» в Ур­нес (Нор­ве­гия), ор­на­мен­ти­ро­ван­ныйв сти­ле Ур­нес. Середина XI века; 4 - пор­тал «стол­бо­вой церк­ви» из Хю­ле­ста­да (Нор­ве­гия), ор­на­мен­ти­ро­ван­ный сце­на­ми из эпо­са о Си­гур­де. XII век. Му­зей ис­то­рии куль­ту­ры уни­вер­си­те­та Ос­ло. Архив БРЭ.

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