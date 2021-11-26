ГЕРМАНЦЫ
ГЕРМАНЦЫ - группа народов - древних носителей германских языков.
Обычно выделяют 3 ветви Германцев: западную (сформировалась между реками Рейн и Одер; подразделялась на несколько групп), северную (сложилась на юге Скандинавского полуострова и севере полуострова Ютландия) и восточную (оформилась в ходе миграций).
В древности Германцами первоначально называли небольшое племя (по ряду оценок, негерманское) на левом берегу Рейна. С середины I века до н. э. это название было распространено на народы к востоку от Рейна и к северу от верхнего течения Дуная, где жили Германцы и постепенно ассимилированные ими другие народы. Восточные пределы области расселения Германцев античные авторы помещали в районе Вислы. К Германцам они причисляли и более восточные группировки, например бастарнов (на основе сходства облика и некоторых внешних особенностей культуры), противопоставляя их сарматам.
Попытки выделить культурное единство Германцев в бронзовом веке пока не убедительны, хотя ряд лингвистов считает, что германские языки в это время уже обособились. Формирование Германцев связывается с археологической ясторфской культурой и расселением в раннем железном веке части носителей этой и родственных ей культур. Сильное воздействие на Германцев оказали культуры Гальштат и Латен, отражающие влияние групп кельтов.
Древнейшей миграцией Германцев, отражённой в письменных источниках, были переселения кимвров и тевтонов. Их группировки во II веке до н. э. двигались из южной Ютландии, присоединяя по пути другие объединения, и достигли среднего Дуная, Галлии, северо-восточной Испании и северной Италии. В 102-101 годах они были разгромлены римской армией под командованием Гая Мария. Пик следующей волны германской миграции, в которой доминировали свевы, пришёлся на 70-60-е годы. Ударная группировка этого объединения во главе с Ариовистом утвердилась в северо-восточной Галлии, но в 58 году была разгромлена Гаем Юлием Цезарем. Вторжение свевов послужило одним из поводов к римской оккупации Галлии. Граница римских владений и Германцев по Рейну стабилизировалась после экспедиций Цезаря в земли Германцев в 55-53 годах.
В конце I века до н. э. - начале I века н. э. Рим распространил свою власть над Германцами от Рейна до реки Везер, несколько раз римские легионы доходили до Эльбы; была провозглашена провинция Германия. Однако восстание херусков под предводительством Арминия, поддержанное другими Германцами, привело к разгрому римлян в 9 году н. э. в Тевтобургском Лесу. В результате походов Тиберия (11) и Германика (14-16 годы) Риму удалось стабилизировать ситуацию, в отношениях с Германцами он перешёл к политике активной обороны. Вдоль Рейна были сформированы провинции Германия Нижняя и Германия Верхняя, построена система укреплений по Рейну, включая нижнюю Логону, долину в низовьях и левобережье Майна, б. ч. бассейна Неккара, там же был возведён т. н. верхнегерманский вал, подходивший к ретийскому валу, проходившему севернее верхнего течения Дуная. Вдоль границ была полоса, свободная от населения. С частью герм. племён Рим заключил договоры о поставке рекрутов.
В I веке н. э. можно выделить следующие племена и племенные объединения Германцев: батавы (жили у устья Рейна), тенктеры (на левом берегу нижнего Рейна; были известны своей конницей), гермундуры (восточнее верхнегерманского и севернее ретийского валов; единственные из Германцев, кому позволялось торговать на римской территории), хаты (в верховьях Везера; славились пехотой), херуски (в среднем течении Везера), хавки (в нижнем течении Везера), фризы (у побережья Северного моря). Юг Ютландии населяли кимвры, в бассейне Эльбы господствовало объединение свевов, включавшее лангобардов, семнонов и др., Богемию заняли маркоманы, восточнее располагались квады и др., в т. ч. негерманские племена. Повисленье населяли многочисленные племена лугиев (смотри в статье Пшеворская культура), ближе к Балтийскому морю жили ругии, готы и др. Из скандинавских племён известны свеоны. Существовали, вероятно, культовые группы германских племён: ингевоны у Северного моря, герминоны на Эльбе и Везере, истевоны ближе к Рейну и др.
В этот период общество Германцев, при некоторых отличиях, имело родо-племенную организацию. Германцы занимались земледелием и животноводством. В ходе миграций происходило усиление роли военных вождей и их дружин. Важным фактором развития Германцев было влияние Римской империи, в т. ч. восстановление при императоре Нероне Янтарного пути.
К середине II века процессы в среде Германцев привели к новой волне миграций. В среднем Подунавье это привело к Маркоманским войнам, в которых, кроме маркоманов и квадов, участвовали другие Германцы и негерманские племена. Их опустошительные походы охватили Подунавье, Германцы достигали Северной Италии. Во 2-й половине II века вандалы, обитавшие в верховьях Вислы, появились на северо-востоке Карпатской котловины, началось движение готов и гепидов из нижнего Повисленья в Причерноморье (смотри Вельбарская культура). В 1-й половине III века к востоку от Рейна оформились новые объединения германских племён - алеманны и франки.
К середине III века натиск варваров на Римскую империю резко усилился. Со стороны Рейна активизировались алеманны, франки, ютунги и др., прорывавшиеся далеко в глубь римских территорий (233-234, 253, 259-261, 268, 270-271, 274-276 годы). Особенно опустошительными были т. н. Скифские войны. На их начальном этапе значительная роль принадлежала негерманским объединениям карпов и др., но постепенно она перешла к восточным Германцам, особенно готам. Ценой реформ, приведших к формированию системы домината, Римская империя устояла. Была эвакуирована провинция Дакия, оставлены т. н. Десятинные поля между верховьями Рейна и Дуная, с рядом германских племён заключены военные союзы. В качестве федератов и наёмников Германцы играли заметную роль в её военно-политических структурах (некоторые Германцы достигали высоких должностей). Рим, со своей стороны, оказывал влияние на различные стороны жизни и культуры Германцев (смотри, например, Черняховская культура). Среди Германцев начало распространяться христианство, появились первые религиозные общины. Епископ Ульфила составил первую германскую азбуку (готское письмо) и перевёл на готский язык Библию (вероятно, около 360 года). Христианство среди Германцев первоначально распространилось в форме арианства.
Качественные изменения произошли в германском мире в эпоху Великого переселения народов, формировались новые группировки. В управлении завоёванными территориями использовались опыт римской администрации и знания, полученные на службе в римкойс военно-политической системе. В итоге у Германцев начали формироваться государства, стали кодифицироваться законы (смотри Варварские правды).
Почти все восточные Германцы в конце IV-V веках несколькими волнами переселились на территорию Римской империи, где были созданы Вестготское королевство сначала в Галлии, затем в Испании, государство вандалов в Северной Африке, Остготское королевство в Италии, включавшие, кроме Германцев, численно превосходившее их местное население. В Потисье сформировалось государство гепидов, на всём пространстве расселения восточных Германцев, вплоть до северо-восточного Причерноморья (смотри в статье Дюрсо), возникли более мелкие «королевства» и военно-политические объединения. Однако уже в середине VI века под ударами Византии, лангобардов и авар пали государства вандалов, остготов, гепидов, в ходе арабских завоеваний разгрому подверглось государство вестготов. Восточные Германцы этих и других политических объединений были поглощены местным и пришлым населением. До XVI века сохранялись остатки крымско-готского языка в Южном Крыму (смотри в статьях Суук-Су, Мангуп, Готский язык), но позднее его носители стали частью местных греков (смотри Мариупольские греки) и татар.
С V века началось расселение западных Германцев в Запаной Римской империи, приведшее к образованию государств алеманнов, франков, лангобардов. В этом ряду стоит складывание государства бургундов и баваров. К западу от Эльбы сложились политические объединения тюрингов, саксов (более восточные территории были оставлены Германцами и заняты славянами). В дальнейшем практически все они вошли в состав Франкского государства. После распада последнего в его бывших западных и южных областях, где преобладало романоязычное население, сформировались романские народы - валлоны, французы, итальянцы, а в северо-западных и восточных районах - современные носители германских языков: фламандцы, голландцы, немцы, австрийцы. Англы, часть саксов и ютов на протяжении V-VI веков переселились в Британию. Сложившаяся там общность англосаксов послужила основой для формирования англичан.
Северные Германцы в эпоху Великого переселения народов в основном оставались в пределах Скандинавии. После периода Вендель наступило время довольно значительных миграций викингов эпохи. Они сыграли заметную роль в развитии ряда государств (Англии, Франции, смотри в статьях Денло, Нормандия; Древне-русского государства, смотри в статье Варяги), колонизовали Исландию и Фарерские острова. Северные Германцы стали основой скандинавских народов: шведов, норвежцев, датчан, исландцев, фарерцев.
Мифология, эпос, литература.
Мифология Германцев известна по древне-германским текстам (эпос и скандинавская средневековая литература, древнеанглийские и древненемецкие заговоры), греческим и латинским сочинениям (Тацит, Иордан, Прокопий Кесарийский, Григорий Турский, Павел Диакон, Беда Достопочтенный, Саксон Грамматик, Адам Бременский). По сообщениям о Германцах I века у Тацита, по названиям дней недели в германских языках и скандинавским источникам реконструируются имена общегерманских богов, сопоставляемых Тацитом с позднеантичными персонажами: Водан (скандинавский Один, у Тацита - Меркурий), Тиу (скандинавский Тюр, у Тацита - Марс), Донар (скандинавский Тор, у Тацита - Геркулес) и *Фрия (скандинавский Фрейр и Фрейя и Фригг, у Тацита - Исида), а также богиня Нертус (женская параллель скандинавскому Ньёрду). Мифологический и героический эпос Германцев наиболее полно сохранился в скандинавском и древнеанглийском ареале. Исконная эпическая традиция была устной. Для германской поэзии характерен аллитерационный стих, принявший особо сложную форму у скандинавских скальдов. Наиболее ранние из сохранившихся произведений героического эпоса - англосаксонские поэмы «Беовульф» (сложилась в концеVII - начале VIII веков) и «Битва при Финнсбурге» (IX век), малые памятники «Видсид» и «Вальдере» (X век), древнесаксонские поэмы на библейские сюжеты «Генезис» и «Хелианд» («Спаситель»), древненемецкая «Песнь о Хильдебранде» (начало IX века), а также латинское переложение «Вальтарий» (IX-X века). Основной корпус записей германского эпоса датируется XIII веком: древнеисландская «Старшая Эдда» (мифологиченные песни, цикл песней о Сигурде, песни о Вёлунде, Хельги, Хамдире), средневерхненемецкая «Песнь о Нибелунгах», прозаические переложения в исландских памятниках - «Младшей Эдде» и сагах («Сага о Вёльсунгах», «Сага о Тидреке», «саги о древних временах»); германские героические сюжеты легли в основу скандинавских баллад позднего Средневековья. Для германской мифологии характерны эсхатологические мотивы (эддическое «Прорицание Вёльвы»), доминирование нужд и морали войны, для эпоса - тема судьбы, героический трагизм. Героев, павших на поле боя, принимает в своём чертоге Вальхалле Один; возлюбленными героев (Сигурда, Хельги, Вёлунда) часто бывают валькирии (с ними связывают распространённые с эпохи Вендель изображения женщин с рогом в руке). В героическом эпосе Германцев нашли поэтическое отражение события эпохи Великого переселения народов: разгром гуннами бургундского королевства, смерть гуннского предводителя Аттилы в 453 году и др. Многие скандинавские королевские и знатные роды возводились к богам-асам (генеалогии Инглингов, Скьёльдунгов, англосаксонских королевских династий).
Общегерманской письменностью было руническое письмо. В IV-XIII веках складывалась литература на готском, др.-скандинавских, древнеанглийском, древнесаксонском, древнефризском, древневерхненемецком языках.
Музыка.
Сведения о музыкальной культуре Германцев отрывочны. Тацит сообщает о песнопениях Германцев и об особой песни, исполнявшейся перед боевым строем с использованием резонанса щитов. Основным музыкальным инструментом Германцев, по археологическим и литературным источникам, был струнный инструмент типа лиры, называвшийся общегерманским словом *harpa - арфа (древнеисландское harpa, древнеанглийское hearpe, древневерхненемецкое harfa), игра на которой сопровождала исполнение эпоса. Духовые инструменты типа трубы натуральной - роги-луры, вероятно, восходят к лурам бронзового века. Из готского перевода Библии известны германские слова swiglon - ‘играть на свирели’, þuthaurn - ‘труба’ (буквально ‘шумный рог’), klismo - ‘кимвалы’.
Искусство.
Древнейшее изобразительное искусство Германцев тесно связано с традициями других европейских народов. Сильнейшее влияние на него оказали кельты, позднее - культурный мир Римской империи. В эпоху римских влияний произошло формирование своеобразных стилей германского ювелирного ремесла (полихромный стиль; литьё, воспроизводящее резьбу, - немецкое Kerbschnitt, английское chip-carving).
Наиболее яркое явление изобразительного искусства Германцев - германский звериный стиль, для которого характерен исключительный орнаментализм и формализм. На его формирование повлияли анималистической традиции, восходящие к скифо-сибирскому звериному стилю и особенно к искусству Латена; на раннем этапе сказались влияния провинциально-римского искусства. К концу V века сложился набор зоо- и антропоморфных мотивов, сохранявшийся почти неизменным до конца эпохи викингов при частой смене стилей. Первый самостоятельный германский звериный стиль (стиль I по классификации Б. Салина) сформировался на основе техники Kerbschnitt и образцов римского исксства IV-V веков (пояса т. н. позднеримского воинского стиля и др.). Под влиянием этой техники звериные (реже человеческие) изображения приобретают геометрические очертания, распадаются на элементы, самостоятельно участвующие в орнаментальной композиции. Во 2-й половине VI века в звериный стиль проникает ленточная плетёнка, составившая основу нового стиля II: под её влиянием изображения подвергаются линейной стилизации, композиция строится на волнообразном ритме. Германский стиль II получил наибольшее развитие в искусстве культуры Вендель в Скандинавии и англо-саксонской Британии (VI-VIII века). Напротив, в континентальной Европе традиция звериного стиля затухает в эпоху Каролингов. В VIII веке равномерная ритмика плетения германского звериного стиля сменяется иррегулярной, иногда чрезвычайно сложной, появляется характерный мотив «зверя, завязанного в узел» (стиль III, по Салину), возрождаются геометризм, элементы рельефа и натурализма (в т. ч. зарождается мотив «хватающего зверя», заменяющий плетение в построении сложных композиций). Все эти тенденции достигли наивысшего развития в искусстве начала эпохи викингов (деревянная резьба Осеберга, клад из Броа). В дальнейшем на их основе сложились стили IX-X веков Еллинг (волнообразная ленточная плетёнка) и Борре (геометрич. фигуры, мотив «хватающего зверя», рельефность). Во 2-й половине X века в звериный стиль проникают континентальные влияния: элементы растительного орнамента, мотив одиночного звериного изображения - «большого зверя» (в то же время имеющий прототипы в зверином стиле VII-IX веков). На их основе сложились стили конца эпохи викингов - Маммен и Рингерике; в последнем стиле эпохи викингов (Урнес) происходит возврат к равномерному плоскостному зооморфно-ленточному плетению. Традиции звериного стиля были продолжены в фасадной резьбе норвежских деревянных «столбовых церквей» XII века, каменных крестильных купелей, повлияли на сложение тератологии европейского романского стиля в целом.
В противоположность звериному стилю стилистика антропоморфных изображений Германцев примитивна. Сюжеты восходят к скандинавским петроглифам бронзового и железного веков, ряд мотивов заимствован из античного искусства: изображения воинов с оружием, кораблей, всадников (в т. ч. на брактеатах - золотых медальонах, имитирующих римские образцы), женщин, держащих рог; встречаются многофигурные композиции, мифологические сцены (в Осеберге, на «камнях с изображениями» острова Готланд, рунических камнях, порталах «столбовых церквей»).
Дополнительная литература:
Schmidt L. Geschichte der deutschen Stä mme bis zum Ausgang der Vö lkerwanderung. Münch., 1934–1938. Bd 1–2;
Holmqvist W. Germanic art during the first millenum AD. Stockh., 1955;
Хойслер А. Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах. М., 1960;
Мелетинский Е.М. «Эдда» и ранние формы эпоса. М., 1968;
Vries J.P. Altgermanische Religionsgeschichte. 3. Aufl. B., 1970. Bd 1–2;
Hachmann R. Die Germanen. Münch. u. a., 1971;
Reallexikon der germanischen Altertumskunde. 2. Aufl. B.; N. Y., 1973–2005 –. Bd 1–30–;
Die Germanen: Ein Handbuch / Hrsg. B. Krüger. 2. Aufl. B., 1976–1983. Bd 1–2;
Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. М., 1984;
Щукин М.Б. На рубеже эр. СПб., 1994;
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. 2-е изд. М., 1997;
Germanen beiderseits des spä tantiken Limes. Köln; Brno, 1999;
Колосовская Ю. К. Рим и мир племен на Дунае, I-IV века н. э. М., 2000.
Иллюстрации:
Золотой рог из Галлехуса (Ютландия, Дания), найденный в 1734 году (похищен в 1802 году): 1 - реконструкция; 2 - развёртка. Руническая аллитерационная надпись:«Я, Хлевагастир из рода Хольтиев, рог сделал». V век. Архив БРЭ;
«Камни с изображениями» с острова Готланд: 1 - из Хавора. V век; 2 - из Альскога. VIII века. Вверху справа - валькирия с рогом в руках встречает героя на восьминогом коне (Слейпнире?) в Вальхалле. Государственный исторический музей (Стокгольм). Архив БРЭ;
Германский звериный стиль 1-го тысячелетия н. э. (по Б. Салину): 1 - двупластинчатая фибула из Веструпа (остров Зеландия, Дания), орнаментированная в стиле I. Серебро. Национальный музей (Копенгаген); 2 - двупластинчатая фибула из Хайдингсфельда (Бавария), орнаментированная в стиле II. Серебро. Национальный музей (Копенгаген); 3-4 - коробчатые фибулы с острова Готланд, орнаментированные в стиле III и мотивом «хватающего зверя» (а - вид сверху; б - вид сбоку, развёртка). Бронза. Государственный исторический музей (Стокгольм). Архив БРЭ;
Германский звериный стиль IX-XII веков в Скандинавии: 1 - золотые накладки, орнаментированные в стиле III и мотивом «хватающего зверя», из клада Броа (остров Готланд). IX век. Государственный исторический музей (Стокгольм); 2 - бронзовый флюгер, орнаментированный в стиле Рингерике, с церкви в Челлюнге (остров Готланд). XI век. Прорисовка; 3 - северный портал «столбовой церкви» в Урнес (Норвегия), орнаментированныйв стиле Урнес. Середина XI века; 4 - портал «столбовой церкви» из Хюлестада (Норвегия), орнаментированный сценами из эпоса о Сигурде. XII век. Музей истории культуры университета Осло. Архив БРЭ.