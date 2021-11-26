ЭПАФРОДИТ, ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ (лат. Tiberius Claudius Epaphroditus)

Вольноотпущенник и секретарь императоров Нерона и Домициана .

Скорее всего, Эпафродит был отпущен на свободу Клавдием, при Нероне возглавил канцелярию a libellis, занимаясь подготовкой императорских ответов на поступающие прошения. Он упоминается как apparitor Caesarum, «слуга Цезарей», но мы не знаем, что стояло за этим званием; кроме того, он был viator tribunicius, «трибунский посыльный», и его хозяином с трибунской властью мог быть только император. В 65 г. Эпафродит узнал о готовящемся перевороте, во главе которого стоял Пизон, сообщил об этом Нерону, и заговорщики были казнены. За разоблачение заговора он получил военные почести и сад в Риме на Эсквилине. Эпафродит сопровождал Нерона во время его бегства и присутствовал, а возможно, и помогал ему при самоубийстве (9 июня 68 г.).

При Домициане он снова назначается главой той же канцелярии, но в 95 г. император его казнил из-за того, что как он полагал, Эпафродит своей рукой помог Нерону покончить с собой. Эпафродит был хозяином философа Эпиктета. Маловероятно, что именно этому Эпафродиту Иосиф Флавий посвятил свои «Иудейские древности»; не следует отождествлять с ним и Эпафродита, упомянутого ап. Павлом в Послании Филиппийцам.

Исторические источники :

Тацит. Анналы, XV;

Светоний. Нерон; Домициан.