ДЕЦЕБАЛ (лат. Decebalus)

Дакийский царь (86-106 гг.).

В 85 г. даки вторглись в Мёзию и разбили римские войска под командованием Оппия Сабина. Император Домициан отправился на театр военных действий и находился там вплоть до того, как противник был отброшен за Дунай . Префект претория Корнелий Фуск возглавил карательную экспедицию в Дакию, но этот корпус был разбит даками, а сам Фуск погиб (86 г.). Не до конца ясно, принимал ли Децебал участие во всех этих действиях, или он получил власть уже во время войны.

В 88 г. состоялось новое вторжение римлян, войска Децебала были разбиты в битве при Тапах, но из-за осложнений на рейнской границе римляне остановили наступление и заключили с даками мир на условиях признания даками зависимости от Рима, а взамен Децебал получал от Домициана гражданских и военных инженеров и ежегодную субсидию.

Император Траян , с подозрением относящийся к Децебалу, в 101 г. начал новую кампанию против даков. Новое поражение при Тапе и тяжелые потери заставили Децебала просить о мире. По условиям договора римляне оставляли себе захваченную территорию, а Децебал был должен уничтожить все укрепления, принять римские гарнизоны и отказаться от самостоятельной внешней политики. В 105 г. Траян начал новую войну против Дакии, построил мост через Дунай, взял штурмом столицу Сармицегетузу, Децебал был тяжело ранен и, чтобы не попасть в руки римлянам, покончил с собой (106 г.).

Иллюстрации :

Самоубийство Децебала. Рельеф. Колонна Траяна. Рим.

Почтовая марка, выпушенная к 1900-летию смерти Децебала. Румыния.

Современная статуя Децебала. Дева (Румыния).

Исторические источники :

Дион Кассий. Римская история;

Орозий. История против язычников;

Иордан. Гетика.