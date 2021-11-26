ДАЛМАЦИЯ

ДАЛМАЦИЯ (лат. Dalmatia) - область на северо-западе Балканского полуострова вдоль Адриатического моря к северу от Эпира .

Название свое Далмация получила от иллирийского племени далматов. В IV в. до н.э. на морском побережье Далмации был основан ряд греческих колоний, которых привлекали богатые рудой и деревом земли. Область была частью Иллирийского царства до начала Иллирийских войн в 220-е гг. до н.э. и 168 г. до н.э.

Из-за нападений на римских союзников она пережила вторжение римлян в 156/5 г. до н.э., в ходе которого ее главный город Дельминий был разрушен. Войны с Римом происходили в 118/7 и 78/7 гг. до н.э.; в 51 г. до н.э. далматийцы разгромили войска, посланные против них Юлием Цезарем, а затем встали на сторону Помпея. Август в 23 г. до н.э. смог покорить эту область и включить ее в состав провинции Иллирия , но волнения не прекращались. После очередного мятежа в 16 г. до н.э. в Далмацию вторгся Тиберий (11-9 гг. до н.э.). В 6-9 гг. н.э. произошло большое восстание, во главе которого стояли Батон-далматиец и Батон-паннонец. После его подавления Тиберий разделил Далмацию на две провинции – Верхнюю Иллирию (со времени Флавиев Далмацию) и Нижнюю Иллирию (Паннонию).

В Провинцию Далмация входили земли к югу от реки Савы до Дуная . Она управлялась императорскими легатами, резиденцией которых была Салона. В 42 г. н.э. произошло неудачное восстание наместника Далмации Луция Аррунция Камилла Скрибониана. В середине III в. легаты-сенаторы были заменены президами-всадниками. При Диоклетиане, который сам был родом из Далмации, провинция была разделена надвое – на Далмацию со столицей в Салоне и Превалитану с центром в Скодре.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев