БАР-КОХБА

Прозвище Симона Бар Косибы, вождя последнего крупного антиримского восстания 132—135 в Иудее.

Основной причиной восстания послужило решение императора Адриана построить на месте разрушенного римлянами в 70 Иерусалима (смотрите Иудейская война ) римскую колонию Элия Капитолина с храмом Юпитера. Восставшие провозгласили целью спасение Израиля, освобождение Иерусалима и восстановление Храма Яхве. Все жившие в Иудее евреи, не желавшие принимать участие в восстании, в том числе те, кто обратился в христианство , подверглись преследованиям.

Один из самых авторитетных иудейских законоучителей рабби Акива провозгласил Б.-К. мессией . Многие другие иудейские законоучители и христиане считали Б.-К. лжемессией, именуя его Бар-Козба (Сын Лжи, Лжец). В талмудической традиции Б.-К. характеризуется как человек грубый, недалекий и безмерно гордый, обращающийся к Богу с молитвой, чтобы тот не вмешивался в его войну с Римом , поскольку он и сам справится.

В дошедших до нас письмах и документах самого Б.-К. он именует себя «Симон, князь Израиля» и нигде не указывает на свое мессианство. Император Адриан, сосредоточив в Иудее крупные силы и лучших полководцев, ценою тяжелых потерь подавил восстание.

В 135 Б.-К. погиб при захвате римлянами крепости Бетар недалеко от Иерусалима. Множество жителей Иудеи пали в боях или умерли от голода и эпидемий, а сама она была переименована в Сирию Палестину. Адриан ввел ряд суровых запретов религиозного характера, в частности, иудеям запрещалось практиковать обряд обрезания, а также посещать Элию Капитолину. За отказ подчиняться религиозным ограничениям был подвергнут мучительной казни рабби Акива. Однако после смерти Адриана (138) почти все эти запреты были отменены.

Автор статьи: А. Л. Смышляев.

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