АВИДИЙ КАССИЙ (лат. Avidius Cassius)

Римский полководец и политик.

Благодаря связям при дворе проделал успешную сенаторскую карьеру. В 164 во время римско-парфянской войны разгромил войска царя Вологеза III, захватил и разграбил парфянские столицы Селевкию и Ктесифон. После войны назначен наместником Сирии, а впоследствии облечен высшей властью над восточными провинциями Рима. В 173 подавил восстание буколов в Египте. При известии о смерти Марка Аврелия А. К. был провозглашен своими войсками императором (апрель 175). Когда выяснилось, что это известие ложно, а римская армия во главе с Марком Аврелием выступила против мятежников, был убит собственными солдатами (июль 175).

Автор статьи: А. Л. Смышляев.