АУРЕУС (лат. aureus)

Римская золотая монета.

Название ауреуса происходит от латинского aurum – золото. В обращение ауреус был введен во время II Пунической войны (ок. 203 г. до н.э.). Он весил 1 скрупул (1,13 г) и бы равен 20 серебряным сестерциям. На рубеже III-II вв. монета предназначалась в первую очередь для раздачи солдатам за одержанные победы, и только потом – для обращения.

После монетной реформы Августа (31 г. до н.э.) вес ауреуса стал равен 1/49 части римского фунта и составил 7,96 г. Ауреус чеканили из золота очень высокой пробы. Постепенно на практике его вес снижался, что приводило к необходимости монетных реформ. При Нероне (ок. 60 г.) вес ауреуса снизился до 1/45 фунта, при Домициане (90 г.) – до 1/50, при Диоклетиане – до 1/60, наконец, Константин I начал чеканить золотые весом в 1/72 фунта, они получили название солидов.

Ауреус равнялся 25 серебряным денариям. Полностью система монетных эквивалентов выглядит так: 1 ауреус = 25 денариев = 100 сестерциев = 400 ассов.

Во время империи золото нечасто было в обороте: оно вымывалось крупной торговлей с Востоком и оседало там, а кроме того, ауреусы использовались как средство накопления и сбережения, исчезая из обращения.

Иллюстрация :

Ауреус Траяна. 100-е гг. Рим.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев