АРМИНИЙ (лат. Arminius)

Вождь герман­ского племени херусков, сын Сегимера.

Долго жил в Риме , был воспитан при Августе , на Палатине . Получил римское гражданство и всадниче­ское достоинство. В юности поступил к римлянам на военную службу, командовал германской вспомогательной кавалерией. Служил при штабе наместника Германии Квинтилия Вара. Возглавил восстание германцев против экспансии римлян за Рейн. В 9 н. э. уничтожил 3 легиона римской армии в Тевтобургском лесу (урочище Калькризе в 16 км от Оснабрюка в Вестфалии). Вар покончил жизнь самоубийством. После этой победы А. открыто выступил против Рима, сплачивая вокруг херусков герман­ские племена. В 14—16 воевал с армией Германика, который предпринимал регулярные кампании для наступления на земли свободных германских племен. В решающем сражении с римлянами при Идиставизо (близ современного Бюгенбурга на Везере) херуски А. потерпели поражение. Раненный А. продолжал борьбу с Римом во главе отряда своих единомышленников. Отступление римлян за Рейн вызвало раздоры среди германцев. А. начал войну против конунга маркоманов Маробода . Стремился к расширению своей власти. Подвергался преследованию со стороны соплеменной знати, от коварства которой и пал. В 1875 на лесистом склоне Тевтобургского леса был открыт памятник (автор Эрнст фон Бандель), посвященный А., «освободителю Германии» (Tacit. Ann. II. 88).

Автор статьи: Буданова В.П.