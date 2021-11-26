АЛЕМАННЫ (Аламанны; Alemanni)

Союз германских племен в междуречье Дуная, Верхнего Рейна и Майна.

Сложились на основе части свевов, семнонов, ютунгов, гермундуров и др. Впервые упоминаются в описании германского похода римского императора Каракаллы в 213. С III в. начали вторжения в Римскую империю . Подвергали набегам Рецию, пограничные области Нарбоннской Галлии, вторгались в Италию, доходили до Равенны и Рима. После 260–280 продвинулись к Рейну и Верхнему Дунаю, заняли Декуматские поля. Римские императоры нанесли А. поражения в 261 у Медиолана ( Галлиен ), в 268 у Вероны (Клавдий II), в 271 на р. Тицин (Аврелиан). С А. воевали император Проб (274 и 277), Диоклетиан (288), Констанций I Хлор (298), Константин I (308), Валентиниан I (374), Грациан (378). В III–V вв. А. являлись федератами Римской империи, при этом постоянно нарушали союзные договоры. В 352–355 А. вместе с франками опустошали земли Бельгии, Германии и Большой Секванской провинции. В 357 император Юлиан вытеснил германцев за Рейн, разбил А. в битве при Аргенторате (совр. Страсбург), взял в плен их вождя Хонодомария. В 364 А. снова напали на Галлию , откуда были изгнаны в 388 римским полководцем Арбогастом. В 406 А. прорвали границу по Рейну и расселились в Южн. Галлии и Реции. В Реции IV–V вв. укрепились на левом берегу Верхнего Рейна и продвинулись на территорию современных Юго-Западной Германии, Эльзаса и Северной Швейцарии. Римляне молчаливо признали эти захваты и после смерти Аэция в 454 предоставили А. статус федератов. В V в. началась политика консолидация А. под властью единого предводителя (конунга). В 496 и 506 А. были разбиты Хлодвигом I , вытеснены из долины Майна и подчинены Франкскому королевству. В составе государства франков до начала VIII в. А. сохраняли относительную самостоятельность и объединялись в племенные герцогства. В области поселения А. действовала «Алеманнская правда» . В Х в. образовали герцогство Алеманния, или Швабия (распалось во второй пол. XIII в.), игравшее заметную роль в Священной Римской империи . От названия «А.» происходят названия Германии и немцев в ряде европейских языков.

Автор статьи: В. П. Буданова.

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