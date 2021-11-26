АГРИППИНА

1) Юлия Випсания (Старшая) (лат. Iulia Vipsania Agrippina) (14 до н. э. — 18.10.33 н. э.) — дочь М. Випсания Агриппы и Юлии Старшей, единственной дочери императора Августа ; супруга Германика, племянника императора Тиберия.

Сопровождала мужа в походах в Германию и поездке по восточных областям империи. Из их 9 детей наиболее известны будущие императоры Калигула и Агриппина Младшая. Пос­ле неожиданной смерти Германика (19 н. э.) в Антиохии-на-Оронте А. вернулась в Рим; жила, окруженная уважением народа и сенаторов; обвинила Тиберия, которого считала убийцей мужа из-за его растущей популярности. В 29 отправлена в ссылку на о. Пандатерия ок. Неаполя, где покончила с собой 18 октября 33. Оба ее старших сына погибли. Третий сын, Гай Калигула, унаследовал власть Тиберия.

2) Юлия (Младшая) (15 н. э., Оппидум Убиорум (совр. Кельн) — IV. 59 н. э., Байи) — римская императрица; дочь Германика и Агриппины Старшей, сестра Калигулы; сын Луций от брака с Гнеем Домицием Агенобарбом.

С 49 замужем за императором Клавдием, своим дядей; продвигала сына как его преемника. В 50 Клавдий усыновил Луция, получившего имя Нерон Клавдий Цезарь Друз Германик; признал его наследником, отстранив родного сына Британника. После смерти Клавдия (54), Нерон, не достигший 17 лет, стал императором. С 58, начав тяготиться влиянием А. и подстрекаемый Поппеей Сабиной (светской дамой, с которой у него начался роман), решает убить А.: сначала с помощью яда, потом подстроив кораблекрушение, наконец, послав на виллу в Байях, где А. укрылась, отряд солдат. Увидев убийцу с обнаженным мечом, А. подставила живот, крикнув: «Поражай чрево!» Согласно легенде, А. было предсказано, что ее сын будет властвовать, но убьет свою мать, на что она будто бы ответила: «Пусть убивает, лишь бы властвовал».

Автор статьи: К. Вержбицкий.

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