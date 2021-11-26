НАСИ На чтение: 1 минута

НАСИ - ти­бе­то-бирманский на­род на юго-за­па­де Ки­тая .

Чис­лен­ность 309 тыс. человек (2000 год, пе­ре­пись), из них 95,5% в провинции Юнь­нань. Жи­вут по реке Цзинь­шац­зян (Ян­цзы), в основном на се­ве­ро-за­па­де провинции Юнь­нань (главным образом Юй­лун-На­сис­кий и Ни­н­лан-Ийс­кий ав­то­ном­ные уез­ды в округе Лиц­зян и Дечен-Ти­бет­ский ав­то­ном­ный округ), а так­же на юге провинции Сы­чу­ань (городской округ Пань­чжихуа и Лян­шань-Ийс­кий ав­то­ном­ный округ). Язык на­си со­став­ля­ет осо­бую под­груп­пу ло­ло-бир­ман­ских язы­ков. Име­ли собственную ие­рог­ли­фическую пись­мен­ность дун­ба (том­ба), а так­же фо­не­тическую пись­мен­ность гэ­ба, на ко­то­рых за­пи­са­ны ре­ли­ги­оз­ные и фольк­лор­ные тек­сты. В 1957 году раз­ра­бо­та­на пись­мен­ность на ос­но­ве латинской гра­фи­ки. Свы­ше по­ло­вины наси го­во­рят так­же по-ки­тай­ски, на ти­бетском языке и на языке бай. В основном при­вер­жен­цы тра­диционной ре­ли­гии (дун­ба), рас­про­стра­не­ны дао­сизм и ти­бетский буд­дизм, есть по­сле­до­ва­те­ли хри­сти­ан­ст­ва (ка­то­ли­ки и про­тес­тан­ты).

Пред­ки наси - древ­ние цян, миг­ри­ро­вав­шие во второй половине II-го тысячелетия до н. э. из вер­ховь­ев Ху­ан­хэ на юг. Пер­вые упо­ми­на­ния в китайских ис­точ­ни­ках о наси в рай­оне Яньюа­ня вос­хо­дят к III веку н. э. В даль­ней­шем наси про­дви­ну­лись да­лее на юго-за­пад. Груп­пы наси вхо­ди­ли в со­став Нань­чжао и Ти­бетского государства. При ди­на­стии Юань соз­дан округ Лиц­зян под управлением на­сий­ско­го кла­на Му, за ко­то­рым ут­вер­дил­ся ста­тус ме­ст­ных пра­ви­те­лей (ту­сы). С эпо­хи Мин рас­про­стра­ня­ет­ся ти­бетский буд­дизм. В куль­тур­ном цен­тре наси - городе Лиц­зян и его ок­ре­ст­но­стях со­хра­ни­лись по­строй­ки эпо­хи Мин, в т. ч. двор­цы и хра­мы с рос­пи­ся­ми.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов гор­ных об­лас­тей Восточной Азии. Основное за­ня­тие - зем­ле­де­лие (гре­чи­ха, ежов­ник, ре­па, яч­мень; ны­не пре­об­ла­да­ют за­лив­ной рис, ку­ку­ру­за, кар­то­фель, хлоп­чат­ник, са­хар­ный тро­ст­ник). Раз­во­дят пти­цу, сви­ней, овец, ло­ша­дей, яков. Со­би­ра­ют и вы­ра­щи­ва­ют ле­кар­ст­вен­ные и аро­ма­тические тра­вы, с ко­то­ры­ми так­же го­то­вят ме­ст­ные блю­да (например, ут­ка с кор­ди­цеп­сом). Раз­ви­то кус­тар­ное про­изводство мед­ной и ке­ра­мической по­су­ды. Муж­ская оде­ж­да в основном ки­тай­ско­го ти­па. Жен­ская оде­ж­да в рай­оне Лиц­зя­на - шта­ны, пра­во­за­паш­ная курт­ка с на­клад­ны­ми пле­ча­ми, ши­ро­кий бе­лый по­яс, вы­ши­тые туф­ли; в Нин­лан-Ийс­ком ав­то­ном­ном уезде - длин­ная юб­ка в склад­ку с ко­рот­кой коф­той. На­де­ва­ли вой­лоч­ную или ко­жа­ную на­кид­ку с 7 вы­ши­ты­ми или при­ши­ты­ми кру­га­ми, сим­во­ли­зи­рую­щи­ми све­ти­ла. За­муж­ние жен­щи­ны ук­ла­ды­ва­ли во­ло­сы пуч­ком и по­вя­зы­ва­ли плат­ком, не­замуж­ние - но­си­ли го­лов­ную по­вяз­ку или чёр­ную ша­поч­ку с уло­жен­ной на за­тыл­ке ко­сой. Бы­ли рас­про­стра­не­ны боль­шие се­реб­ря­ные серь­ги, се­реб­ря­ные и неф­ри­то­вые брас­ле­ты. Тра­диционная пи­ща - пам­пуш­ки из ку­ку­руз­ной или яч­мен­ной му­ки, ри­со­вая или пше­нич­ная лап­ша с го­вя­ди­ной, сви­ни­на, ча­ще в ви­де со­ло­ни­ны; пьют чай с мас­лом; мя­со со­бак та­буи­ро­ва­но.

В ос­но­ве со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции - пат­ри­ли­нид­жи (цоо), уп­рав­ляв­шие­ся ста­рей­ши­на­ми (цоо­зо - «му­жи ко­сти»); ны­не их вы­тес­ни­ли вы­бор­ные вож­ди об­щин (ам­жанг). Род­ст­во по от­цу (око - «кость») до­пол­ня­ет­ся свя­зя­ми по ма­те­ри и по свой­ст­ву (но­ко - «плоть»); от­но­ше­ния по «ко­сти» и «пло­ти» от­ра­же­ны в ар­хи­тек­ту­ре жи­ли­ща, центральная бал­ка ко­то­ро­го сим­во­ли­зи­ру­ет ма­три­ли­ней­ные свя­зи меж­ду пат­ри­ли­нид­жа­ми. Брак ви­ри­ло­каль­ный, крос­ску­зен­ный, ча­ще все­го с до­че­рью се­ст­ры от­ца. При зна­чительной до­б­рач­ной сво­бо­де по­лов пре­об­ла­дал брак по сго­во­ру, прак­ти­ко­ва­лись по­молв­ки в ран­нем воз­рас­те, умы­ка­ние, двой­ное са­мо­убий­ст­во влюб­лён­ных, ко­то­рые не мог­ли соз­дать се­мью (в их по­ми­но­ве­ние ша­ман ис­пол­нял осо­бый гимн ), ме­ста­ми - фра­тр­иаль­ная по­ли­ан­д­рия, со­ро­раль­ная по­ли­ги­ния и усы­нов­ле­ние вне­брач­ных де­тей се­стёр, что от­ра­жа­ет влия­ние ти­бет­цев и близ­ких к наси мо­со. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па. Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и по­лу; од­но­по­лые сиб­лин­ги ро­ди­те­лей под­раз­де­ля­ют­ся на стар­ших и млад­ших. Тер­ми­ны род­ст­ва де­лят­ся на ре­фе­рен­тив­ные и во­ка­тив­ные. Пер­вая часть име­ни сы­на пов­то­ря­ет вто­рую часть име­ни от­ца. До начала XX века со­хра­ня­лось дол­го­вое раб­ст­во.

Тра­ди­ци­он­но кре­ми­ро­ва­ли умер­ших; с по­кой­ным сжи­га­ли или за­ка­пы­ва­ли в мо­гиль­ной на­сы­пи кор­зи­ны с лич­ны­ми ве­ща­ми и зер­ном. Во вре­мя об­ря­да на­де­ва­ния пер­вой юб­ки у де­во­чек го­то­ви­ли осо­бое уго­ще­ние для со­ба­ки. На Но­вый год при­но­си­ли в жерт­ву вла­ды­ке оча­га ку­ри­цу и ту­шё­ную сви­ную го­ло­ву, в 1-й половине 1-го ме­ся­ца уст­раи­ва­ли об­щин­ное жерт­во­при­но­ше­ние Не­бу (Му­ан бпо), ко­то­рое во­пло­щал пат­ри­ли­нидж - по­да­тель жён; ва­ри­ли пи­во, из жерт­вен­ных сви­ней го­то­ви­ли кол­ба­сы, суп с тре­бу­хой. 25-го чис­ла 6-го лун­но­го ме­ся­ца про­во­дили Празд­ник фа­ке­лов, с по­мо­щью ко­то­рых, по ле­ген­де, уда­лось об­ма­нуть злое бо­же­ст­во Цзы­лао Апу, со­би­рав­шее­ся сжечь весь мир.

Уст­ное твор­че­ст­во

Музыкальная куль­ту­ра со­хра­ня­ет эле­мен­ты китайской му­зы­ки эпох Тан (в ла­до­вой ор­га­ни­за­ции), Сун и Юань в со­че­та­нии с ме­ст­ны­ми и ти­бетскими влия­ния­ми. Музыкальные ин­ст­ру­мен­ты пре­имущественно ки­тай­ские, 4-струн­ная лют­ня с длин­ной шей­кой (су­гу­ду, или хо­бо, хо­бу­сы - от тюркского ко­буз, ко­быз), ве­ро­ят­но, ти­бетского про­ис­хо­ж­де­ния; ис­поль­зу­ют так­же бам­бу­ко­вый и де­ревянный вар­ган, зву­ча­ние ко­то­ро­го мо­жет ими­ти­ро­вать речь. Ор­ке­ст­ро­вая му­зы­ка вы­со­кой тра­ди­ции бай­ша си­юэ вос­хо­дит к при­двор­ной му­зы­ке эпо­хи Юань (по пре­да­нию, хан Ху­би­лай по­да­рил пра­ви­те­лю наси Май­ля­ну часть сво­его при­двор­но­го ор­ке­ст­ра). В эпо­хи Мин и Цин наси адап­ти­ро­ва­ли древ­нюю да­ос­скую музыкальную тра­ди­цию ки­тай­цев, со­еди­нив с эле­мен­та­ми буд­дий­ской и ме­ст­ной народной му­зы­ки. Эта вы­со­кая музыкальная тра­ди­ция по­лу­чи­ла название «дунц­зин» (по на­име­но­ва­нию да­ос­ских объ­е­ди­не­ний, вос­хо­дя­ще­му к названию «Да­дун Сянь­цзин» - «Ка­нон ве­ли­ких от­шель­ни­ков»); воз­ро­ж­да­ет­ся с 1980-х годов. Сю­ит­ные ком­по­зи­ции дунц­зин (ге­те­ро­фон­ные, в про­стом 2-доль­ном мет­ре) ис­пол­ня­ют­ся ан­самб­лем из 10 муж­чин (обыч­но это по­жи­лые ува­жае­мые лю­ди) или ор­ке­ст­ром из 64 человек (в со­ста­ве - де­ревянный идио­фон му­юй, лют­ни пи­па, су­гу­ду сань­сянь, цит­ры цинь и чжэн, ду­хо­вой языч­ко­вый со­на, смыч­ко­вый эр­ху, ба­ра­ба­ны, та­рел­ки). Ис­поль­зу­ет­ся китайская но­та­ция гун­че. В буд­дий­ских хра­мах зву­чит му­зы­ка ти­бетской тра­ди­ции. Об­ря­ды дун­ба со­про­во­ж­да­ют­ся тан­це­валь­ны­ми те­ат­ра­ли­зованными пред­став­ле­ния­ми. В тан­цах встре­ча­ют­ся слож­ные рит­мы (например, 7-доль­ные).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)