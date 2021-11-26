ПАШУПАТА На чтение: 1 минута

ПАШУПАТА - сек­та в ши­ва­из­ме (ны­не не су­ще­ст­вую­щая).

На­зва­ние про­ис­хо­дит от од­но­го из имён Ши­вы - Па­шу­па­ти - «Гос­по­дин тва­рей», или «Вла­сти­тель душ» (не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли счи­та­ют, что культ Па­шу­па­ти вос­хо­дит к про­то­ин­дий­ской ци­ви­ли­за­ции до­ли­ны реки Инд). О куль­те и уче­нии Пашупата из­вест­но из сочинения «Па­шу­па­та-сут­ра» ос­но­ва­те­ля сек­ты Ла­ку­ли­ши, ко­то­рый счи­та­ет­ся ин­кар­на­ци­ей Ши­вы. Из древних тек­стов Пашупата важ­на «Пан­ча-арт­ха-бха­шья» Ка­ун­ди­ньи (IV-V века). Пашупата воз­ник­ла, ве­ро­ят­но, в на­ча­ле на­шей эры (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Ма­хаб­ха­ра­те» ). В пе­ри­од прав­ле­ния Гуп­тов (IV-VI века), по сви­де­тель­ст­ву па­лом­ни­ков и эпи­гра­фи­ки, хра­мы Пашупата име­лись в раз­ных час­тях Ин­дии, осо­бен­но на се­ве­ре. В VII-XIV веках Пашупата бы­ла влия­тель­на в Южной Ин­дии.

Со­глас­но уче­нию Пашупата, Иш­ва­ра, яв­ляю­щий­ся при­чи­ной ми­ра, аб­со­лют­но сво­бо­ден как от сво­его тво­ре­ния (ми­ра), так и от за­ко­на кар­мы и не яв­ля­ет­ся источ­ни­ком дхар­мы, по­это­му он не на­гра­ж­да­ет пра­вед­ни­ков и не на­ка­зы­ва­ет греш­ни­ков. Это по­ло­же­ние - са­мое боль­шое от­сту­п­ле­ние от тра­диционного ин­дуи­ст­ско­го прин­ци­па мо­раль­но­го воз­дая­ния ( кар­ма ). В Пашупата пре­дан­ность бо­гу (бхак­ти) со­че­та­лась с жё­ст­ки­ми ас­ке­тическими прак­ти­ка­ми. Адепт Пашупата, же­лаю­щий до­бить­ся ми­ло­сти Ши­вы, стре­мил­ся к ос­во­бо­ж­де­нию от всех ви­дов за­ви­си­мо­сти и дос­ти­же­нию со­стоя­ния сво­бо­ды (сва­тан­трья) це­ной пол­но­го от­ка­за от соб­ст­вен­но­го «я» и от че­ло­ве­че­ско­го со­стоя­ния как та­ко­во­го. Это дос­ти­га­лось 2 пу­тя­ми: дей­ст­ви­ем и не­дей­ст­ви­ем. Ос­во­бо­ж­де­нию от при­вя­зан­но­сти к со­ци­аль­ной жиз­ни спо­соб­ст­во­ва­ли экс­цен­трич­ный об­лик и асо­ци­аль­ное по­ве­де­ние адеп­тов (гром­кий храп, тря­ска, под­ра­жа­ние ка­ле­кам, бе­зум­ным, жи­вот­ным, не­при­лич­ные жес­ты в при­сут­ст­вии жен­щин), но­сив­шие де­мон­ст­ра­тив­ный ха­рак­тер, что­бы вы­звать по­ри­ца­ние, осу­ж­де­ние и да­же на­си­лие. Не­дей­ст­вие вы­ра­жа­лось в от­ре­ше­нии от ми­ра, пол­ном по­свя­ще­нии се­бя Ши­ве. В Пашупата, ве­ро­ят­но, прак­ти­ко­ва­лись че­ло­ве­че­ские жерт­во­при­но­ше­ния в фор­ме доб­ро­воль­ной смер­ти.

Раз­рыв свя­зей с об­ще­ст­вом, не­ис­пол­не­ние ре­гу­ли­рую­щей его функ­цио­ни­ро­ва­ние дхар­мы (ре­лигиозная оп­по­зи­ция «чис­тое-не­чис­тое»), пре­неб­ре­же­ние че­ло­ве­че­ским со­стоя­ни­ем че­рез пре­одо­ле­ние от­вра­ще­ния (например, по­еда­ние труп­но­го мя­са), гор­до­сти, сты­да, стра­ха и тому подобное ро­ж­да­ют, со­глас­но уче­нию Пашупата, мощ­ную очи­стительную энер­гию. Это со­от­вет­ст­ву­ет тра­диционному индийскому пред­став­ле­нию о том, что энер­гия пре­одо­ле­ния силь­ных эмо­цио­наль­ных со­стоя­ний (стра­сти, аф­фек­ты) силь­нее энер­ге­тического по­тен­циа­ла са­мих этих со­стоя­ний. При этом по­сле­до­ва­те­ли Пашупата (как и адеп­ты других ра­ди­каль­ных сект ши­ва­из­ма - ка­па­ли­ки, ка­ла­мук­ха­ки) не бы­ли мар­ги­на­ла­ми, не на­шед­ши­ми ме­ста в кас­то­вом об­ще­ст­ве; как пра­ви­ло, они при­над­ле­жа­ли к брах­ман­ско­му со­сло­вию. Ис­сле­до­ва­те­ли от­ме­ча­ют сход­ст­во прак­тик Пашупата и древне-греческих ки­ни­ков, срав­ни­ва­ют Ши­ву-Па­шу­па­ти с Дио­ни­сом.

Современной на­след­ни­цей Пашупата яв­ля­ет­ся сек­та аг­хо­ри. Ши­ве, как Па­шу­па­ти, про­дол­жа­ют по­кло­нять­ся в хра­ме Па­шу­па­ти­натх (Не­пал).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)