ПАРВАТИ

ПАРВАТИ (санскрит pa̅rvatī - гор­ная), также Ума (санскрит Umа̅ - свет, ве­ли­чие) - в ин­ду­из­ме суп­ру­га Ши­вы, од­на из трёх до­че­рей ца­ря гор Хи­ма­ва­та (Ги­ма­лаи) и по­лу­бо­ги­ни Ме­ны.

Парвати ста­ла ре­ин­кар­на­ци­ей преж­ней же­ны Ши­вы - бо­ги­ни Са­ти, ко­то­рая не смог­ла вы­не­сти ос­корб­ле­ния, на­не­сён­но­го Ши­ве её от­цом Дак­шей, и со­вер­ши­ла са­мо­со­жже­ние. В то вре­мя как Ши­ва от го­ря по­гру­зил­ся в глу­бо­кую ме­ди­та­цию, де­мон Та­ра­ка об­рёл власть над ми­ром и бо­га­ми. По­бе­дить де­мо­на мог толь­ко ре­бё­нок Ши­вы, и бо­ги уп­ро­си­ли бо­ги­ню вновь ро­дить­ся и вый­ти за­муж за Ши­ву. Что­бы за­вое­вать лю­бовь Ши­вы, Парвати по­се­ли­лась под­ле не­го на го­ре Кай­лас, но тот, по­гру­жён­ный в ас­ке­зу, не об­ра­тил на неё вни­ма­ния. То­гда Парвати так­же пре­далась су­ро­во­му под­виж­ни­че­ст­ву. По­ко­рён­ный её пре­дан­но­стью и кра­со­той, Ши­ва взял её в жё­ны. Этот миф ле­жит в ос­но­ве по­эмы Ка­ли­да­сы «Ку­ма­ра­самб­ха­ва» («Ро­ж­де­ние Ку­ма­ры»). Не­смот­ря на стра­ст­ную лю­бовь, брак Ши­вы и Парвати был без­дет­ным. По во­ле бо­гов се­мя Ши­вы по­па­ло не в ло­но Парвати, а в Ган­гу; на бе­ре­гу реки Ган­ги ро­дил­ся Скан­да (Кар­тти­кея), по­бе­ди­тель де­мо­на Та­ра­ки. При этом в ин­ду­из­ме Скан­да счи­та­ет­ся сы­ном Ши­вы и Парвати, так же как и другой ре­бё­нок - Га­не­ша, ко­то­ро­го Парвати вы­ле­пи­ла из ма­зи, ума­щав­шей её те­ло, и ожи­ви­ла.

Боль­шин­ст­во ин­до­ло­гов свя­зы­ва­ют фор­ми­ро­ва­ние об­раза Парвати с эпической литературой и пу­ра­на­ми. Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли воз­во­дят об­раз Парвати к бо­ги­не Уме-Хай­ма­ва­ти, вскользь упо­мя­ну­той в «Ке­на-упа­ни­ша­де», дру­гие счи­та­ют его син­те­зом об­ра­зов ве­дий­ских бо­гинь Нир­ри­ти, Ади­ти и других. Су­ще­ст­ву­ет ги­по­те­за о Парвати как бо­же­ст­ве ав­то­хтон­ных гор­ных пле­мён Ин­дии.

В ин­дуи­ст­ском тан­триз­ме Ши­ва и Парвати рас­смат­ри­ва­ют­ся как взаи­мо­до­пол­няю­щие ас­пек­ты еди­но­го су­ще­ст­ва: Ши­ва во­пло­ща­ет чис­тое соз­на­ние, а Парвати - его шак­ти (энер­гию). Ино­гда Ши­ва и Парвати изо­бра­жа­ют­ся как ан­д­ро­гин (Ард­ха­на­риш­ва­ра). Тан­трическим сим­во­лом Парвати яв­ля­ет­ся йо­ни (жен­ский по­ло­вой ор­ган) в ос­но­ва­нии лин­ги - сим­во­ла Ши­вы. На­ря­ду с бла­го­ст­ны­ми ипо­ста­ся­ми Парвати име­ет гроз­ную (Дур­га) и ужа­саю­щую (Ка­ли) ипо­ста­си (культ Парвати в раз­ных ипо­ста­сях ши­ро­ко рас­про­стра­нён в народном ши­ва­из­ме). В раз­ных час­тях Ин­дии с Парвати ас­со­ции­ру­ют­ся об­ра­зы ме­ст­ных бо­гинь, по­это­му она из­вест­на под различными име­на­ми: Ми­нак­ши, Ка­мак­ши, Ла­ли­та и другие. Не­ред­ко Парвати по­ни­ма­ет­ся как во­пло­ще­ние Ве­ли­кой бо­ги­ни (Дэ­ви), или Шак­ти, жен­ской энер­гии. Бо­лее все­го она по­чи­тае­ма как сим­вол жен­ской кра­со­ты, суп­ру­же­ской вер­но­сти и се­мей­но­го сча­стья. В ико­ногра­фии Парвати-Умы вы­де­ля­ет­ся ком­по­зи­ция, изо­бра­жаю­щая её и Ши­ву вме­сте с сы­ном Скан­дой.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)