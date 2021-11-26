ПАНДИТ

ПАНДИТ - в Ин­дии тра­диционное зва­ние учё­но­го, как пра­ви­ло, брах­ма­на-ин­ду­са (ино­гда буд­ди­стов и джай­нов), зна­то­ка сан­ск­ри­та и Вед.

В идеа­ле пандит дол­жен знать Ве­ды наи­зусть, хра­нить в па­мя­ти вну­ши­тель­ный мас­сив ав­то­ри­тет­ных тек­стов (шастр), сво­бод­но ци­ти­ро­вать их. По­сколь­ку для ус­вое­ния боль­шо­го ко­ли­че­ст­ва тек­стов па­мять и мыш­ле­ние не­об­хо­ди­мо раз­ви­вать с ран­не­го воз­рас­та, обу­че­ние бу­ду­ще­го пандита, как пра­ви­ло, на­чи­на­ет­ся в дет­ст­ве, в се­мье, при­мер­но с 8 лет.

Пандит рас­смат­ри­ва­ет­ся не толь­ко как об­ра­зец учё­но­сти, но и как во­пло­ще­ние муд­ро­сти и ре­лигозного бла­го­чес­тия. Долг пандита - удов­ле­тво­рять по­треб­но­сти лю­дей, ко­то­рые об­ра­ща­ют­ся к не­му за зна­ния­ми или за со­ве­та­ми. В тра­дициях Ин­дии са­мы­ми учё­ны­ми счи­та­лись каш­мир­ские пандиты.

По­чёт­ный ти­тул пандита но­си­ли не­ко­то­рые влия­тель­ные индийские дея­те­ли, например Дж. Не­ру. Хо­тя ны­не в Ин­дии су­ще­ст­ву­ет сис­те­ма вос­пи­та­ния и об­ра­зо­ва­ния пандитов в шко­лах и уни­вер­си­те­тах, их ко­ли­че­ст­во не­ук­лон­но со­кра­ща­ет­ся.

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