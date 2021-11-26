ПАНЬ-ГУ

ПАНЬ-ГУ - древнекитайское божество, мифический первопредок.

Ми­фы о Пань-гу по­ло­же­ны в ос­но­ву китайских пред­став­ле­ний о про­ис­хо­ж­де­нии ми­ра и че­ло­ве­ка. Пись­мен­но за­фик­си­ро­ван­ные ми­фы о Пань-гу да­ти­ру­ют­ся III веком нашей эры. Со­глас­но «Сань у ли цзы» («Ис­то­ри­че­ским за­пи­сям о трёх пра­ви­те­лях и пя­ти им­пе­ра­то­рах») Сюй Чжэ­на, Пань-гу про­изо­шёл из яй­ца, сфор­ми­ро­вав­ше­го­ся в из­на­чаль­ном все­лен­ском хао­се. Пер­вым ак­том тво­ре­ния Пань-гу ста­ло раз­де­ле­ние инь и ян и фор­ми­ро­ва­ние те­не­вой (мут­ной) час­ти - зем­ли и свет­лой час­ти - не­ба (по позд­нес­ред­не­ве­ко­вым ка­но­нам, раз­де­ле­ние инь и ян бы­ло про­из­ве­де­но уда­ром ог­ром­но­го то­по­ра или зу­би­ла).

По­сле смер­ти Пань-гу из его те­ла воз­ник мир и различные яв­ле­ния при­ро­ды: его ды­ха­ние ста­ло вет­ром, го­лос - гро­мом, гла­за - солн­цем и лу­ной, ру­ки и но­ги об­ра­зо­ва­ли че­ты­ре сто­ро­ны све­та, те­ло - зем­лю, кровь - ре­ки, во­ло­сы - звёз­ды и рас­те­ния, па­ра­зи­ты на его те­ле - лю­дей и другое. В позд­нем ре­лигиозном дао­сиз­ме Пань-гу - один из вер­хов­ных пер­со­на­жей, член триа­ды (пер­во­на­чаль­но с Лао-цзы и Ху­ан-ди, за­тем с Юй-ди и Лао-цзы).

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