НАРОПА На чтение: 1 минута

НАРОПА - буддийский индийский йог.

По­чи­та­ет­ся в ти­бет­ском буд­диз­ме как уче­ник ма­ха­сидд­хи («ве­ли­ко­го йога, дос­тиг­ше­го ду­хов­но­го про­бу­ж­де­ния») Ти­ло­пы и учи­тель Мар­пы. Ме­сто ро­ж­де­ния Наропа не ус­та­нов­ле­но: по од­ним ис­точ­ни­кам, он был уро­жен­цем Бен­га­лии, по дру­гим - Ла­хо­ра в Северо-Западной Ин­дии (ны­не Па­ки­стан). Со­глас­но жиз­не­опи­са­ни­ям, Наропа про­ис­хо­дил из брах­ман­ской се­мьи, его ран­ний брак рас­пал­ся по вза­им­но­му со­гла­сию суп­ру­гов, при­няв­ших ре­ше­ние уй­ти в мо­на­стырь. В 29 лет он по­сту­пил в монастырь На­лан­да, где об­рёл ре­пу­та­цию ве­ли­ко­го учё­но­го и не­по­бе­ди­мо­го дис­пу­тан­та.

Од­на­ко на вер­ши­не сво­ей сла­вы Наропа ос­та­вил учё­ные за­ня­тия, что­бы стать уче­ни­ком Ти­ло­пы, о ко­то­ром ус­лы­шал от ма­ги­че­ски поя­вив­шей­ся пе­ред ним да­ки­ни (пер­со­наж буд­дий­ско­го пан­те­о­на ). По­сле 12 обя­за­тель­ных ис­пы­та­ний он встре­тил Ти­ло­пу, и в те­че­ние 12 лет учи­тель под­вер­гал его ещё бо­лее тя­жё­лым ис­пы­та­ни­ям, по­ка Наропа не дос­тиг ду­хов­но­го про­бу­ж­де­ния и сам не стал ма­ха­сидд­хой. Наропа счи­та­ет­ся ро­до­на­чаль­ни­ком 6 йо­ги­че­ских прак­тик, ко­то­рые но­сят его имя. К не­му (не­по­сред­ст­вен­но или че­рез его уче­ни­ка Мар­пу) вос­хо­дит ти­бет­ская буд­дий­ская шко­ла ка­гью ( кагь­юд­па ).