НАРОПА
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НАРОПА - буддийский индийский йог.
Почитается в тибетском буддизме как ученик махасиддхи («великого йога, достигшего духовного пробуждения») Тилопы и учитель Марпы. Место рождения Наропа не установлено: по одним источникам, он был уроженцем Бенгалии, по другим - Лахора в Северо-Западной Индии (ныне Пакистан). Согласно жизнеописаниям, Наропа происходил из брахманской семьи, его ранний брак распался по взаимному согласию супругов, принявших решение уйти в монастырь. В 29 лет он поступил в монастырь Наланда, где обрёл репутацию великого учёного и непобедимого диспутанта.
Однако на вершине своей славы Наропа оставил учёные занятия, чтобы стать учеником Тилопы, о котором услышал от магически появившейся перед ним дакини (персонаж буддийского пантеона). После 12 обязательных испытаний он встретил Тилопу, и в течение 12 лет учитель подвергал его ещё более тяжёлым испытаниям, пока Наропа не достиг духовного пробуждения и сам не стал махасиддхой. Наропа считается родоначальником 6 йогических практик, которые носят его имя. К нему (непосредственно или через его ученика Марпу) восходит тибетская буддийская школа кагью (кагьюдпа).