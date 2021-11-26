НАГИ
В индуизме, буддизме и джайнизме мифологические змеевидные существа.
(От санскр. na̅ga – змей),Почитание змей прослеживается в религии индской цивилизации, но ведийской религии оно не известно. В гимнах Ригведы змееподобные демоны (Вритра, Арбуда, Ахи Будхнья) олицетворяют враждебное богам начало. В процессе становления индуизма змеи выступали персонажами мифов и легенд и постепенно образовали особый класс мифологич. существ – Н., которые стали считаться хранителями подземных сокровищ, водных источников, врат храмов и дворцов. В др.-инд. эпосе представлена история рода Н., связывающая их с миром богов (они – дети Кадру, жены полубожественного мудреца Кашьяпы). Известны индивидуализир. образы великих Н.: Ананта, опоясывающий землю; Васуки, с помощью которого боги пахтали океан; Такшака, убивший царя Парикшита; Шеша, на котором возлежит Вишну, и др. Некоторые эпич. герои (Арджуна, Ашваттхаман, Куша) женились на змееподобных девушках (нагини). Согласно одному из мифов, Н. удалось отведать амриты, и они обрели бессмертие. Н. воспринимаются не только как источник смертоносного яда и опасности, но и как средоточие мудрости, обладатели сверхъестественных способностей, сексуальной силы. В учении йоги энергия кундалини обычно сравнивается с поднимающейся во весь рост змеёй.
Н. – неотъемлемая часть культа, мифологии и иконографии осн. индуистских богов: Шивы, Вишну, Кришны и др. Вишнуизм адаптировал аборигенное божество Санкаршану, воплощение змея, которое стало спутником сначала Нараяны, потом Вишну. В образе Шеши он служит Вишну ложем посреди Мирового океана. Он же ассоциируется с Баладевой, старшим братом Кришны, и рассматривается как одна из форм Нараяны. Сестра Шеши, Манаса, считается дочерью Шивы, рождённой его мыслью. Её культ особенно популярен в Бенгалии, где ей поклоняются как повелительнице змей Моноше. Сам Шива также почитается как повелитель H. (одно из его имён Нагараджа – царь змей). В храмовых скульптурах он обычно предстаёт обвитым одним или несколькими змеями или с браслетами из змей.
Н. часто изображаются как вертикально стоящие кобры с раздутыми капюшонами. Некоторые Н. обладают множеством голов. Типична композиция, когда головы Н., нависая над фигурой того или иного бога, как бы защищают его. Нередки изображения Н. обоих полов в виде змей с человеческими торсами и головами. Они обвивают столбы или деревья, а иногда друг друга. Как существа, связанные с землёй и водой, Н. символизируют плодородие. Поэтому их почитают, особенно в сельской местности, как хранителей округи, домашнего очага, семейного благополучия. Под деревьями ставят камни с изображениями Н., перед которыми совершают жертвоприношение-пуджу. К термитникам или норам, где обитают змеи, приносят молоко. В индуистском календаре имеется посвящённый змеям праздник Нагапанчaми (5-й день светлой половины месяца шраван – июль – август по григорианскому календарю).
В мифологии буддизма и джайнизма Н. выступают как охранители святынь. Буддисты полагают, что будущий Будда, прежде чем достичь просветления, перерождался в образе Н. Известны изображения Будды и джайнских учителей, сидящих под защитой капюшонов нагов. Культ Н. распространён также в странах Юго-Вост. Азии.
Потомками Н. считают себя представители народности нага.
Автор статьи: А. М. Дубянский.