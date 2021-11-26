МУДРА
МУДРА (Санскр. Mudra̅, буквально - печать) - жест, имеющий фиксированное символическое и ритуальное значение в обрядах, иконографии и духовных практиках индийских религий, особенно буддизма и индуизма, в классических школах индийского танца и актёрской игры, а также в боевых искусствах Индии.
В основном Мудры исполняются пальцами одной или обеих рук, но некоторые Мудры требуют участия лица и даже всего тела. Большинство божественных персонажей и святых буддийского и индуистского пантеонов имеют свои характерные мудры.
Основные Мудры в буддийской иконографии связаны с историей жизни Будды Шакьямуни: абхая-Мудры (жест бесстрашия) символизирует умиротворение, пресечение беспокойства (по легенде, Будда «укротил» этим взбешённого слона); бхумиспарша-Мудра (жест прикосновения к земле) означает правдивость, истинность (в поединке с Марой Будда этим жестом призвал в свидетели своей правоты землю); дхармачакра-Мудра. (Мудра поворота колеса учения) символизирует первую проповедь Будды. По мере распространения за пределы Индии буддийские Мудры получали разное толкование в странах Юго-Восточной, Южной, Центральной Азии и Дальнего Востока. Например, в Японии модифицированная абхая-Мудра служит символом буддийской школы Сингон.
Мудры составляют часть практики хатха- йоги. Им приписывается способность направлять энергетические потоки и тем самым оказывать влияние на физическое и психическое состояние человека. Мудры имеют большое значение в ритуальной практике вишнуизма, шиваизма и шактизма, они символизируют не только качества или действия божеств, но и мантры, а также абстрактные идеи, выражаемые мантрами.
Считается, что Мудры придают ритуальному действию законченный и авторитетный характер, являясь своего рода печатью (буквальное значение слова «Мудра») божества. Различают очистительные Мудры, связанные с подготовкой к ритуалу, Мудры, с помощью которых божество появляется, чтобы принять участие в ритуале, Мудры подношения (пуджа). В тантризме утверждается, что через подражание характерным Мудрам того или иного божества адепт сам становится этим божеством: приносит себя в жертву божеству, а взамен получает божественную личность.
Свою символику имеют театральные Мудры. В трактате по театральному искусству «Натья-шастра» они делятся на исполняемые одной рукой (24 вида) и исполняемые двумя руками (13 видов).
2) В тантристской практике панча-макара (пять «Мудр»; смотреть Тантризм) Мудрами называются жареные зёрна, используемые как афродизиаки.
3) В тантризме Мудрой называется также женщина-партнёрша по митхуне, воплощающая богиню энергии Шакти.
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