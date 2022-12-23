МО ДИ

Мо Ди (Мо-цзы, «Учитель Мо», уст . Миций/Micius, Ми Ти) (490/468 — 420/376 до н. э.) — древнекитайский мыслитель и политик, создатель философской школы мо-цзя ( моизма ). По разным данным, происходил из соседних государств Лу (как и Конфуций ), Тэн или Сун, где был сановником-да-фу, умелым в фортификации и ратовавшим за экономию, благодаря чему традиционной генеалогией возводился к мифическому императору и культурному герою Шэнь-нуну. Первоначально «изучал дело конфуцианцев-жу и воспринял искусство Конфуция», а затем, отвергнув конфуцианство и Путь- дао эпохи Чжоу с позиций эгалитаризма, аскетизма, пацифизма, обратился к архаическим порядкам эпохи Ся. Пропагандировал свою теорию и практику, перемещаясь из царства в царство, создал свое­образный орден во главе с «великим учителем», и к IV в. до н. э., согласно Мэн-цзы , «слова Ян Чжу и Мо Ди заполнили Поднебесную». Приписанный ему первым комментатором Лу Шэном (III–IV в.) трактат «Мо-цзы» включает в себя философские и научные достижения всей школы мо-цзя. Учение самого М. Д., видимо, в основном философско-религиозное и социально-этическое, изложено в 10 трехчастных разделах (гл. 8—37: 7 утрачены), названия которых отражают его главные идеи: «Почитание достойных» («Шан сянь»), «Почитание единения» («Шан тун»), «Объединяющая любовь» («Цзянь ай»), «Отрицание нападений» («Фэй гун»), «Сокращение потребления» («Цзе юн»), «Сокращение погребальных [расходов]» («Цзе цзан»), «Воля Неба», («Тянь чжи»), «Духовидение» («Мин гуй»), «Отрицание музыки» («Фэй юэ»), «Отрицание предопределения» («Фэй мин»).

На Западе под влиянием миссионеров и китайских реформаторов в конце XIX — начале XX в. М. Д. приобрел репутацию «еретика» — провозвестника христианского социализма и коммунизма, что поддержал и Л. Н. Толстой, отредактировавший брошюру П. А. Буланже о нем (1910) как об истинном наследнике Конфуция, проповеднике «учения о всеобщей любви», устанавливающей «царство Божие на земле». Но уже в 1928 Е. М. Чепурковский восстановил его традиционный образ «соперника Конфуция», что и закрепилось в отечественной литературе.

Соч. : Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972. С. 175—200.

Лит. : Mei Yi-pao. Motse, the Neglected Rival of Confucius. London, 1934 (repr. Westport, 1973); Титаренко М. Л. Древнекитайский философ Мо Ди, его школа и учение. М., 1985; Mo Ti: Von der Liebe des Himmels zu den Menschen / Hrsg. H. Schmidt-Glintzer . Munchen, 1992.

См. также лит. к ст. Моизм . А. И. Кобзев.