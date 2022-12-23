МИН - ЦЗЯ

Мин-цзя (« школа имен», или син-мин-цзя — «школа [изучения] телесных форм и имен») — одно из основных направлений древнекитайской философии периода «борьбы ста школ» (VI—III вв. до н. э.), теоретически оформившее более общую традицию бянь (красноречие, спор, диалектика) и сосредоточившееся на гносео-методологической, лингво-эристической и риторико-протологической проблематике. Согласно «Хань шу» М.-ц. создали выходцы из ведомства ритуальной благопристойности (ли гуань), отвечавшего за взаимное соответствие номинального и реального в чинах и ритуалах (см. Ли ). Главные представители: Хуй Ши и Гунсунь Лун (оба середина IV — середина III в. до н. э.), к школе причислялись также Дэн Си (560/545—500 до н. э.), Инь Вэнь (360/350—285/275 до н. э.), Тянь Би, Ни Юэ (оба IV в. до н. э.), Чэнгун-шэн, Хуангун Цы и Мао-гун (все III в. до н. э.). Современниками характеризовалась как школа, противопоставившая себя традиционным ценностям, властям и народу, бесполезная в практической жизни, но непобедимая в словопрениях и логической аргументации. Была одним из создателей оригинальной протологической методологии, составившей в V—III вв. до н. э. альтернативу победившей в конечном счете нумерологии «символов и чисел» (сян шу). М.-ц. сошла со сцены в конце III в. до н. э. из-за репрессий Цинь Шихуанди или, по гипотезе А. М. Карапетьянца, вследствие резкого изменения языка и реформирования письменности. Интерес к ней в Китае возобновился на рубеже XIX—XX вв. в связи с началом систематического освоения западных логических и лингвистических учений.

Соч. : Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972. С. 292—294; Т. 2. М., 1973. С. 25—40, 51—65; Спирин В. С . «Дэн Си-цзы» как логико-гносеологическое произведение. М., 2014.

Лит. : Кобзев А. И. Школа имен (мин цзя): коллизия логики и диалектики // Китай в диалоге цивилизаций. М., 2004. С. 550—557; Карапетьянц А. М. У истоков китайской словесности. М., 2010. С. 38–51. А. И. Кобзев.