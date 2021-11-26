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МАЙТРИ
МАЙТРИ (метта) - в буддизме благожелательность по отношению ко всем живым существам, желание, чтобы они были счастливы.
Культивируется в буддийской медитации как одно из правильных намерений, которым должен руководствоваться буддист. Развитая Майтри составляет одно из десяти «совершенств» (парамита) и одно из четырёх «божественных состояний» (брахма-вихара), характеризующих просветлённое существо (бодхисаттва).
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