МАЙТРИ

МАЙТРИ (мет­та) - в буд­диз­ме бла­го­же­ла­тель­ность по от­но­ше­нию ко всем жи­вым су­ще­ст­вам, же­ла­ние, что­бы они бы­ли сча­ст­ли­вы.

Куль­ти­ви­ру­ет­ся в буд­дий­ской ме­ди­та­ции как од­но из пра­виль­ных на­ме­ре­ний, ко­то­рым дол­жен ру­ко­во­дство­вать­ся буд­дист . Раз­ви­тая Майтри со­став­ля­ет од­но из де­ся­ти «со­вер­шенств» ( па­ра­ми­та ) и од­но из че­ты­рёх «бо­же­ст­вен­ных со­стоя­ний» ( брах­ма-ви­ха­ра ), ха­рак­те­ри­зую­щих про­свет­лён­ное су­ще­ст­во ( бод­хи­сат­тва ).

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