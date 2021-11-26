МАЙТРЕЯ

МАЙТРЕЯ - в буд­диз­ме - буд­да или бод­хи­сат­тва, ко­то­ро­го Буд­да Шакь­я­му­ни на­звал «Буд­дой бу­ду­ще­го».

Со­глас­но буд­дий­ской тра­ди­ции, Майтрея, ны­не пре­бы­ваю­щий на не­бе Ту­ши­та, явит­ся на зем­лю в кон­це дан­но­го ми­ро­во­го пе­рио­да (каль­пы). В отдельные ис­то­рические эпо­хи культ Майтрея иг­рал вид­ную роль в буд­диз­ме Ки­тая , Мьян­мы и других стран, но наи­боль­шее раз­ви­тие по­лу­чил в Ко­рее .

Майтреей, или Майтрея-на­тхой, на­зы­ва­ют так­же ма­ха­ян­ско­го мыс­ли­те­ля 1-й половины IV века Буд­ди­сты счи­та­ют его бод­хи­сат­твой Майтреи, а учё­ные-буд­до­ло­ги - ис­то­рическиой лич­ностью, учи­те­лем Асан­ги, ав­то­ром по мень­шей ме­ре 3 важ­ней­ших трак­та­тов йо­га­ча­ры («Аб­хи­са­мая-алан­ка­ры», «Ма­хая­на-сут­ра-алан­ка­ры», «Мад­хь­ян­та-виб­хан­ги») и ве­ро­ят­ным ре­дак­то­ром ря­да ма­ха­ян­ских сутр (прадж­ня­па­ра­ми­ты сут­ры).

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