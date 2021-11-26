МАРА

МАРА - в буд­диз­ме бог зла и смер­ти, гла­ва сон­ма де­мо­нических су­ществ, ко­то­ро­го по­бе­дил Буд­да Шакь­я­му­ни в ночь Про­свет­ле­ния; в ши­ро­ком смыс­ле - во­пло­ще­ние всех ви­дов зла и пре­пят­ст­вий на ду­хов­ном пу­ти.

Мара яв­ля­ет­ся буд­дий­ским ана­ло­гом ин­дуи­ст­ско­го бо­га смер­ти Ямы, в то же вре­мя в об­ра­зе Мара во­пло­ти­лись чер­ты бо­гов ав­то­хтон­ных ре­ли­гий до­ли­ны Ган­га V-IV веков до нашей эры.

В ми­фо­ло­гии и ико­но­гра­фии «се­вер­но­го» буд­диз­ма фи­гу­ри­ру­ют 4 глав­ных Мара: Сканд­ха-Мара – де­мон групп дхарм (смотри в статье Сканд­хи) - зло, за­клю­чён­ное в пси­хо­со­ма­ти­че­ской при­ро­де че­ло­ве­ка; Кле­ша-Мара - де­мон ом­ра­че­ний, стра­стей, по­ро­ков в чув­ст­вах, мыс­лях, по­ступ­ках; Мри­тью-Мара - де­мон смер­ти, ко­то­рый дей­ст­ву­ет «от об­рат­но­го», при­вя­зы­вая че­ло­ве­ка к жиз­ни че­рез со­зи­да­ние соб­ст­вен­но­го Я, что яв­ля­ет­ся вер­ным при­зна­ком смер­ти и бу­ду­ще­го ро­ж­де­ния, а не ис­ко­мо­го ос­во­бо­ж­де­ния; Де­ва-пут­ра-Мара - де­мон «бо­же­ст­вен­ных сы­но­вей», в этом ка­че­ст­ве Мара яв­ля­ет­ся гла­вой бо­гов са­мо­го вы­со­ко­го в буд­дий­ской кос­мо­ло­гии, шес­то­го, не­ба сфе­ры стра­стей (ос­таль­ные бо­же­ст­вен­ные на­сель­ни­ки это­го не­ба под­чи­ня­ют­ся Мара, как сы­но­вья от­цу). В па­лий­ской тра­ди­ции су­ще­ст­ву­ет пя­тый Мара - Кар­ма-Мара - де­мон со­вер­шён­но­го, кар­мы . Со­глас­но жиз­не­опи­са­ни­ям Шакь­я­му­ни, пре­ж­де чем стать Про­свет­лён­ным (Буд­дой), он в те­че­ние 7 лет пе­ре­жи­вал ис­ку­ше­ния, со­мне­ния, дур­ные мыс­ли, сла­до­ст­ные меч­ты о на­сла­ж­де­ни­ях и так далее, ко­то­рые пер­со­ни­фи­ци­ро­ва­ны в об­ра­зе Мара, его до­че­рей, сы­но­вей и мно­го­чис­лен­ной сви­ты.

Не­ко­торые ис­сле­до­ва­те­ли со­пос­тав­ля­ют Мара с об­ра­зом дья­во­ла в хри­сти­ан­ст­ве .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)