МАРА
МАРА - в буддизме бог зла и смерти, глава сонма демонических существ, которого победил Будда Шакьямуни в ночь Просветления; в широком смысле - воплощение всех видов зла и препятствий на духовном пути.
Мара является буддийским аналогом индуистского бога смерти Ямы, в то же время в образе Мара воплотились черты богов автохтонных религий долины Ганга V-IV веков до нашей эры.
В мифологии и иконографии «северного» буддизма фигурируют 4 главных Мара: Скандха-Мара – демон групп дхарм (смотри в статье Скандхи) - зло, заключённое в психосоматической природе человека; Клеша-Мара - демон омрачений, страстей, пороков в чувствах, мыслях, поступках; Мритью-Мара - демон смерти, который действует «от обратного», привязывая человека к жизни через созидание собственного Я, что является верным признаком смерти и будущего рождения, а не искомого освобождения; Дева-путра-Мара - демон «божественных сыновей», в этом качестве Мара является главой богов самого высокого в буддийской космологии, шестого, неба сферы страстей (остальные божественные насельники этого неба подчиняются Мара, как сыновья отцу). В палийской традиции существует пятый Мара - Карма-Мара - демон совершённого, кармы. Согласно жизнеописаниям Шакьямуни, прежде чем стать Просветлённым (Буддой), он в течение 7 лет переживал искушения, сомнения, дурные мысли, сладостные мечты о наслаждениях и так далее, которые персонифицированы в образе Мара, его дочерей, сыновей и многочисленной свиты.
Некоторые исследователи сопоставляют Мара с образом дьявола в христианстве.