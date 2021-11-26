МАНУ

Ману — в мифологии Древней Индии прародитель всех людей, главный герой индийского варианта мифа о потопе, разные версии которого излагаются в «Шатапатха-брахмане» и в «Махабхарате». Согласно традиции, от гибели М. спасла рыба, которую он когда-то поймал, но пощадил. По ее совету он выстроил корабль, привязал его к рогу рыбы, и та вынесла его к вершине северной горы, возвышавшейся над водой. Спасшийся М. совершил жертвоприношение богам, и из принесенной жертвы появилась девушка. От ее брака с М. возродился род людской. М. приписывается один из самых авторитетных текстов о дхарме (правилах поведения) — «М.-смрити» (или «Манавадхармашастра», «Законы М.»). Текст, состоящий из двустиший-шлок, легких для понимания и заучивания, имеет долгую историю формирования и представляет собой сборник афоризмов. Начало текста связывает его создание с первоначальными временами, когда великие риши (пророки) попросили великого М. дать изложение предписаний Брахмы. Ответ мудреца сложился в текст. Датировка памятника основывается не столько на содержании, сколько на упоминании в тексте этнонимов (греков, парфян, скифов и др.) и различных терминов. Их анализ позволяет отнести памятник к началу нашей эры. Текст состоит из 12 глав. Первые 6 посвящены теме космогонии и дхарме брахмана в порядке ашрам (стадий в религиозной жизни индуиста); в 7—9 главах излагается дхарма царя (кшатрия); конец 9 главы повествует о дхарме вайшьев и шудр; 10 глава посвящена дхарме так называемых смешанных каст, которые якобы произошли в результате смешения варн. Последние главы излагают идеи круговорота перерождений и кармы.

Лит. : Kane P. V. History of Dharmasastra. Vol. 1—5. Poona, 1930—1962; Законы Ману / Пер. С. Д. Эльмановича, провер. и испр. Г. Ф. Ильиным. М., 1960; Вигасин А. А., Романов В. Н. Наблюдения над композицией дхармашастр // Древний Восток и античный мир. М., 1980. К. Д. Никольская.