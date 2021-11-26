МАНТРА
МАНТРА - в индуизме и буддизме недлинный (от 1 до 100 слогов) текст на санскрите, произнесение которого, как считается, способно преобразовывать личность произносящего (рецитирующего).
В ведическую эпоху мантрой назывались гимны Ригведы, имевшие именно такое назначение. Ныне мантрой являются обязательным компонентом тантрических методов йоги (садхан). Мантра не является молитвой, поскольку не предполагает обращения рецитирующего к кому-либо.
В отличие от обычных текстов, которые описывают действительность, имеющую или могущую иметь место и помимо этих текстов, мантр создаёт действительность, неосуществимую без её произнесения. Например, повторение буддийской мантры «ом мани падме хум» - необходимое условие для вхождения в состояние Авалокитешвары, выражающееся в сострадании ко всем существам, а мантры «шиво’хам» («Я есть Шива») - компонент осознания шиваитом себя как единого с Шивой сознания.
Мантры предписано повторять (иногда в голос, чаще вполголоса или беззвучно) очень много (сотни тысяч, миллионы) раз. Произнесения мантра нередко дополняются ритуальными жестами (мудрами) и предписаниями, способствующими созданию зрительного образа (визуализация). Если мантра произносится без должного понимания её действия, то она не производит необходимого результата.