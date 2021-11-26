МАХАБХАРАТА

Махабхарата — древнеиндийский эпос, состоящий из 18 книг и повествующий о соперничестве и братоубийственной войне между двумя ветвями одного царского рода — Пандавами и Кауравами. Традиция называет М. «пятой ведой» и приписывает ее создание мудрецу Вьясе, деду главных героев эпоса. В индуизме памятник до сего дня почитают как священную литературу. Исторической основой М., вероятнее всего, явилась межплеменная борьба на севере Индии в начале I тысячелетия до н. э. Текст складывался в течение долгого времени: от середины I тысячелетия до н. э. до середины I тысячелетия н. э. Длительное формирование сделало М. памятником многослойным и разноплановым: в тексте присутствуют материальные атрибуты разных эпох, черты разных религиозных верований и приметы разных литературных жанров. В состав М. входит «Бхагавад-гита», самостоятельный религиозно-философский текст, определяющий для религии индуизма. Существует несколько версий памятника, отличающихся друг от друга объемом и содержанием.

Лит. : Гринцер П. А. Древнеиндийский эпос. Генезис и типология. М., 1974; Невелева С. Л. Мифология древнеиндийского эпоса. М., 1975. К. Д. Никольская.