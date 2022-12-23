ЛЮЙ-ШИ ЧУНЬ-ЦЮ Люй-ши чунь-цю («Вёсны и осени господина Люя») — трактат, составленный при дворе циньского сановника Люй Бу-вэя (?—235 до н. э.).

Люй-ши чунь-цю («Вёсны и осени господина Люя») — трактат, составленный при дворе циньского сановника Люй Бу-вэя (?—235 до н. э.). Памятник является результатом работы более 3 тыс. ученых. По объему и богатству охватываемого материала относится к произведениям синкретического характера, содержит сведения из области истории, политики, философии, военного дела, земледелия, прикладных искусств и др. Объем дошедшего до нас текста составляет сто тысяч четыре иероглифа. Составление свода было завершено в 241 до н. э., он был обнародован в 239 до н. э. Дошедший до нас памятник состоит из трех крупных частей: «Двенадцать замет» (12 цзюаней, 60 глав), «Восемь обзоров» (8 цзюаней, 63 главы), «Шесть суждений» (6 цзюаней, 36 глав). Каждый из разделов включает в себя нумерологически значимое число глав, образующих символические комплексы, которые представляют различные части космоса и протекающие в них процессы. Отдельную главу составляет «Послесловие». В Л.-ш. ч. отражены в основном взгляды последователей конфуцианства и даосизма, а также воззрения моистов, легистов и представителей других философских направлений, причем протодаосские позиции заметно доминируют над конфуцианскими. Трактат содержит натурфилософские, философские, этические и эстетические воззрения авторов, зачатки научного знания и элементы мифологической картины мира. Некоторые главы памятника выражают взгляды конкретных мыслителей: Сун Цзяня, Инь Вэня, Дэн Си, Хуэй Ши. Л.-ш. ч. отражает тенденцию к взаимодействию доктрин конкурировавших философских учений и осознанию образованными слоями населения различных древнекитайских царств своей принадлежности к единой культурной общности.Имеются полные переводы на немецкий (

Имеются полные переводы на немецкий ( R. Wilhelm , 1928), французский ( I. P. Kamenarovic, 1998), английский ( J. Knoblock, J. Riegel , 2000), русский ( Г. А. Ткаченко, 2001) и современный китайский ( Линь Пинь-ши , 1985; Чжан Шуан-ди и др ., 1986) языки.

Лит .: Люйши чуньцю («Вёсны и осени господина Люя») / Пер с кит., предисловие и прим. Г. А. Ткаченко. М., 2001; Пань Фу-энь, Ткаченко А. Люй-ши Чунь цю // Духовная культура Китая. Энциклопедия. В 5 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко. Т. 1. Философия. М., 2006. С. 322—324. Г. С. Попова.