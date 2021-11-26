ДЖИВА

ДЖИВА (санскрит jīva - жи­вое) - в индийской религиозно-философской традиции живое существо, душа.

В от­ли­чие от Ат­ма­на, вы­сту­паю­ще­го субъ­ек­тив­ным ас­пек­том Ми­ро­во­го соз­на­ния - Брах­ма­на, Джива - это пре­ж­де все­го отд. ин­ди­ви­ду­аль­ная ду­ша. В джай­низ­ме по­ня­тие Джива ох­ва­ты­ва­ет оду­шев­лён­ные су­ще­ст­ва трёх ка­те­го­рий: 1) со­вер­шен­ные ос­во­бо­ж­дён­ные ду­ши (сидд­ха); 2) ду­ши, свя­зан­ные сан­са­рой (бадд­ха), - от рас­те­ний, на­де­лён­ных ося­за­ни­ем, до лю­дей, де­мо­нов и бо­гов; 3) жи­те­ли ада (на­ра­кия). Все дживы по сво­ей при­ро­де веч­ны и все­ве­ду­щи, но из-за при­то­ка ма­те­рии ( кар­ма ) они ока­зы­ва­ют­ся при­вя­зан­ны­ми к сан­са­ре. Сре­ди ор­то­док­саль­ных на­прав­ле­ний пред­став­ле­ния о дживах раз­ра­ба­ты­ва­лись пре­ж­де все­го в шко­лах ве­дан­ты. В ад­вай­та-ве­дан­те джива, по сво­ей су­ти то­ж­де­ст­вен­ная Ат­ма­ну, в си­лу не­ве­же­ст­ва при­пи­сы­ва­ет се­бе вре­мен­ные те­лес­ные и пси­хические ха­рак­те­ри­сти­ки, по­это­му её ин­ди­ви­ду­аль­ность ил­лю­зор­на. В ви­шиш­та-ад­вай­те джива есть со­хра­няю­щая свою ин­ди­ви­ду­аль­ность часть и од­но­вре­мен­но ат­ри­бут выс­ше­го Брах­ма­на.

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