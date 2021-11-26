КОНФУЦИАНСТВО (кит. жу-цзя, жу-цзяо ‒ «[учение] школы учёных-интеллектуалов»)
На чтение: 1 минута
Древнейшая филосовская система и одно из трёх главных этико-религиозных учений (наряду с даосизмом и буддизмом) Дальнего Востока.
Возникло в Китае на рубеже 6–5 вв. до н. э. В оригинальном наименовании К. (жу) отсутствует указание на имя создателя – Конфуция, что соответствует его исходной установке – «передавать, а не создавать, верить древности и любить её». Своё качественно новое этико-филос. учение
Конфуций подчёркнуто идентифицировал с наследием «святомудрых» (шэн) правителей полумифич. древности, выраженным гл. обр. в историко-дидактич. и худож. произведениях, старейшие и авторитетнейшие из которых – каноны «Шу цзин» и «Ши цзин».
Эта изначальная ориентация сделала опирающуюся на историч. прецедент нормативность и сообразуемую с канонами беллетризированность фундам. характеристиками всего К.
Хранителями древней мудрости в эпоху Чжоу (12/11–3 вв. до н. э.) были отставленные от кормила власти учёные-интеллектуалы, специализировавшиеся в «культурной/знаковой» (вэнь) деятельности, т. е. хранении и воспроизводстве письм. памятников и протонаучных штудиях, в осн. астрономо-астрологических (понятие «вэнь» охватывает и письменность, и астрономо-метеорологич. явления).
Они жили гл. обр. в районе царства Лу, родины Конфуция (ныне пров. Шаньдун), и, возможно, являлись потомками правившей или жреческой верхушки государства Инь (Шан), покорённого в 12–11 вв. до н. э. племенным союзом Чжоу, который находился на более низком уровне культурного развития.
Видимо, их социальное падение отразилось в этимологии термина «жу», изначально имевшего значение «слабый». Конфуций счёл эту социальную слабость несовместимой с их культурно-интеллектуальной силой и выдвинул идеал гос. устройства, в котором при наличии сакрально вознесённого, но практически почти бездействующего правителя реальная власть принадлежит учёным-жу, соединяющим в себе свойства философов, литераторов, учёных и чиновников.
С самого своего зарождения К. отличалось осознанной социально-этич. направленностью и стремлением к слиянию с государственным аппаратом.
Этому стремлению соответствовало теоретич. истолкование гос. и божественной («небесной») власти в семейно-родственных категориях: «государство – одна семья», государь – Сын Неба и одновременно «отец и мать народа». Государство отождествлялось с обществом, социальные связи – с межличностными, основа которых усматривалась в семейной структуре.
Последняя же выводилась из отношений между отцом и сыном. С точки зрения К. отец считался «Небом» (тянь) в той же мере, в какой Небо – отцом. Поэтому «сыновняя почтительность» (сяо) в специально посвящённом ей каноне «Сяо цзин» была возведена в ранг «корня благодати/добродетели (дэ)».
Развиваясь в виде своего рода социально-этичесокй антропологии, К. сосредоточило внимание на человеке, проблемах его врождённой природы и благоприобретаемых качеств, положения в мире и обществе, способностей к знанию и действию и т. п.
Воздерживаясь от собственных суждений о сверхъестественном, Конфуций формально одобрил традиц. веру в безличное «судьбоносное» Небо и в духов предков, выступающих в качестве посредников между Небом и людьми, что в дальнейшем во многом обусловило обретение К. социальных функций религии.
Вместе с тем всю относящуюся к сфере Неба сакральную и космологич. проблематику Конфуций рассматривал с точки зрения значимости для человека и общества.
Фокусом своего учения он сделал анализ взаимодействия «внутренних» импульсов человеческой натуры, в идеале охватываемых понятием «гуманности» (жэнь), и «внешних» социализирующих факторов, в идеале охватываемых понятием этико-ритуальной «благопристойности» (ли). Нормативный тип человека – «благородный муж» (цзюнь цзы), познавший небесное «предопределение» (мин), «гуманный», сочетающий в себе идеальные духовно-моральные качества с правом на высокий социальный статус.
Смысл человеческого существования – утверждение в Поднебесной высшей и всеобщей формы социально-этич. порядка – Пути (дао), конкретным воплощением которого в каждом отдельном существе и явлении выступает «благодать/добродетель» (дэ). Иерархизированная гармония всех индивидуальных дэ образует вселенское дао.
После смерти Конфуция его многочисл. ученики и последователи образовали разл. направления, которых к 3 в. до н. э., по свидетельству Хань Фэя, было уже не менее восьми.
Они развивали этико-социальные идеи Конфуция («Да сюэ», «Сяо цзин», комментарии к «Чунь цю») и содержащиеся в его учении космологич. представления («Чжун юн», «И цзин», «Си цы чжуань»).
Две целостные и противоположные друг другу (впоследствии признанные соответственно ортодоксальной и неортодоксальной) интерпретации К. в 4–3 вв. до н. э. предложили Мэн-цзы и Сюнь-цзы.
Первый выдвинул тезис об изначальной «доброте» человеческой природы (син), которой «гуманность», «должная справедливость» (и), «благопристойность» и «разумность» (чжи) присущи так же, как человеку – четыре конечности. Согласно Сюнь-цзы, человеческая природа изначально зла, т. е. от рождения стремится к выгоде и плотским наслаждениям, поэтому указанные благие качества должны быть привиты ей извне путём постоянного обучения. Мэн-цзы сосредоточился на исследовании морально-психологической, а Сюнь-цзы – социальной стороны человеческого существования.
Это расхождение сказалось и в их взглядах на общество: Мэн-цзы сформулировал теорию «гуманного управления» (жэнь чжэн), основанную на приоритете народа над духами и правителем, включая право подданных свергать порочного государя; Сюнь-цзы сравнивал правителя с корнем, а народ – с листьями и считал задачей идеального государя «завоевание» своего народа, сближаясь тем самым с враждебным К. легизмом.
Во 2 в. до н. э. Конфуций был признан «некоронованным царём», или «подлинным властелином» (су ван), а его учение обрело статус офиц. идеологии и, победив гл. конкурента в области социально-политич. теории – легизм, в то же время интегрировало ряд его кардинальных идей, в частности признало компромиссное сочетание этико-ритуальных норм (ли) и административно-юридич. законов (фа).
К. стало всеобъемлющей системой благодаря Дун Чжуншу, который, использовав соответствующие концепции даосизма и школы иньян цзя, детально разработал онтолого-космологическую доктрину К. и придал ей некоторые религ. черты (учение о «духе» и «воле Неба»), необходимые для офиц. идеологии централизов. империи.
В эпоху Хань (кон. 3 в. до н. э. – нач. 3 в. н. э.) было создано «ханьское конфуцианство», осн. достижение которого – систематизация идей, рождённых «золотым веком» кит. философии (5–3 вв. до н. э.), и текстолого-комментаторская обработка созданной и ассимилированной конфуцианством классики. Реакцией на проникновение в Китай буддизма в первые века н. э. стал синтез даосизма и К. в «учении о таинственном/сокровенном» (сюань сюэ). Постепенное нарастание как идейного, так и социального влияния буддизма и даосизма вызвало стремление к восстановлению престижа К., что привело к созданию неоконфуцианства, у истоков которого стояли Ван Тун (кон. 6 – нач. 7 вв.), Хань Юй и Ли Ао (8–9 вв.).
Возникшее в 11 в. неоконфуцианство поставило перед собой две гл. задачи: восстановление аутентичного К. и решение с его помощью на основе усовершенствованной нумерологич. методологии (сяншучжи сюэ) комплекса проблем, выдвинутых буддизмом и даосизмом.
В предельно компактной форме эти задачи первым решил Чжоу Дуньи, идеи которого через столетие получили развёрнутую интерпретацию в творчестве Чжу Си: его учение, поначалу считавшееся неортодоксальным и даже подвергшееся запрету, в 14 в. было официально признано и стало основой понимания К. в системе государственных экзаменов вплоть до нач. 20 в. Чжусианская трактовка К. доминировала в Корее, Японии, Вьетнаме.
Основную конкуренцию чжусианству в период правления династии Мин (14–17 вв.) составила школа Лу Цзююаня – Ван Янмина, идейно господствовавшая в Китае в 16–17 вв. и также получившая распространение в сопредельных Китаю странах.
В борьбе этих школ на новом уровне возродилось исходное для К. противостояние ориентации на объект или субъект, внешний мир или внутр. природу человека как источник постижения «принципов» (ли) всего сущего, в т. ч. и моральных норм.
В 17–19 вв. оба ведущих учения – Чжу Си и Ван Янмина – подверглись критике со стороны эмпирич. направления (пу сюэ – «учение о естестве», или «конкретная философия»), основанного Гу Яньу и возглавленного Дай Чжэнем. Оно сконцентрировалось на опытном исследовании природы и науч.-критич. изучении конфуцианской классики, взяв себе за образец текстологию ханьского К., благодаря чему получило назв. «ханьское учение» (хань сюэ).
С кон. 19 в. развитие К. в Китае так или иначе связано с попытками ассимиляции зап. идей (Кан Ювэй, Лян Цичао) и возвращением от абстрактных проблем сунско-минского неоконфуцианства и цинско-ханьской текстологии к конкретной этико-социальной тематике первоначального К.
В 1-й пол. 20 в., особенно в противостоянии учений Фэн Юланя и Сюн Шили, сочетающих неоконфуцианские и отчасти буддийские концепции с идеями европ. и инд. философии, сложилась новая, четвёртая (после первоначальной, ханьской и неоконфуцианской) форма К. – постнеоконфуцианство, представители которого (Моу Цзунсань, Тан Цзюньи, Ду Вэймин и др.) усматривают в этический универсализме К., трактующего любой пласт бытия в моральном аспекте, идеальное сочетание филос. и религ. мысли.
В Китае К. было официальной идеологией до 1912 и духовно доминировало до 1949, подобное положение сохраняется на Тайване и в Сингапуре.
После идеологич. разгрома в 1970-х гг. (кампания «критики Линь Бяо и Конфуция») ныне К. успешно реанимируется и в КНР как носитель ожидающей востребования национальной идеи.
Исторические источники:
The sacred books of China / Ed. J. Legge. Oxf., 1879–1885. Vol. 1–4. Delhi a. o., 1966;
The Chinese classics / Ed. J. Legge. Oxf.; L., 1893–1895. Vol. 1–5. Hong Kong, 1960. Vol. 1–5;
Ши сань цзин чжу шу. Пекин, 1957. Кн. 1–40;
Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840–1898). М., 1961;
A source book in Chinese philosophy / Ed. Chan Wing- tsit. Princeton; L., 1963;
Древнекитайская философия. М., 1972–1973. Т. 1–2;
Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990;
Мартынов А. С. Конфуцианство. «Лунь юй». СПб., 2001. Т. 1–2;
Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы шу»). М., 2004.
Автор статьи: А. И. Кобзев.