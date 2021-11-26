КАРМА

КАРМА ( санскрит karman - дей­ст­вие, дея­ние, жерт­во­при­но­ше­ние, жре­бий) - од­но из центральных по­ня­тий индийской ре­ли­гии, фи­ло­со­фии и куль­ту­ры.

Карма вы­сту­па­ет как сво­его ро­да «ес­те­ст­вен­ный» за­кон, ко­то­рый в са­мом об­щем ви­де оз­на­ча­ет влия­ние со­вер­шён­ных ин­ди­ви­дом дей­ст­вий (те­лес­ных, ре­че­вых, мен­таль­ных) на всю его по­сле­дую­щую жизнь и ха­рак­тер бу­ду­ще­го ро­ж­де­ния (класс су­ще­ст­во­ва­ния: бо­гов, лю­дей, жи­вот­ных, на­се­ко­мых и т. п., со­ци­аль­ный ста­тус, пол, внеш­ность, про­дол­жи­тель­ность жиз­ни, бла­го­по­лу­чие, здо­ро­вье и т. д.). Док­три­на Кармы тес­но свя­за­на как с док­три­ной пе­ре­ро­ж­дения, или ре­ин­кар­на­ции (сан­са­ра), так и с иде­ей мо­раль­но-кос­мического за­ко­на Дхар­мы , по­сколь­ку Карма пред­по­ла­га­ет, во-пер­вых, лич­ную мо­раль­ную от­вет­ст­вен­ность че­ло­ве­ка за свои дей­ст­вия и со­от­вет­ст­вен­но мо­раль­ную оцен­ку этих дей­ст­вий (дхар­ма, ад­хар­ма), во-вто­рых, ут­вер­жде­ние при­чин­но-след­ст­вен­ной свя­зи ме­ж­ду дей­ст­вия­ми и их мо­раль­ны­ми послед­ст­вия­ми, в-треть­их, пре­вра­ще­ние зем­но­го ми­ра в ме­сто нравственного воз­мез­дия и раз­ви­тие идеи мо­раль­но­го воз­дая­ния в других ми­рах (ло­ка). Та­кой ком­плекс идей ха­рак­те­рен толь­ко для Ин­дии и тех куль­тур Азии, ко­то­рые ис­пы­та­ли влия­ние индийской ци­ви­ли­за­ции. В других куль­тур­ных ареа­лах ве­ра в ре­ин­кар­на­цию, как пра­ви­ло, не бы­ла столь тес­но свя­за­на с иде­ей лич­ной мо­раль­ной от­вет­ст­вен­но­сти и мо­раль­но­го воз­дая­ния. За­кон Кармы, объ­яс­няя, по­че­му кос­мос уст­ро­ен по ие­рар­хическому прин­ци­пу и от­ку­да в нём по­яв­ля­ет­ся не­ра­вен­ст­во раз­ных клас­сов жи­вых су­ществ, по­че­му в ми­ре есть зло и стра­да­ние, с од­ной сто­ро­ны, оп­рав­ды­ва­ет та­кое по­ло­же­ние ве­щей (вы­сту­пая в ка­че­ст­ве сво­его ро­да тео­ди­цеи), а с дру­гой - до­во­дит до све­де­ния че­ло­ве­ка, что он не толь­ко не­сёт от­вет­ст­вен­ность за про­шлую Карму, но и мо­жет из­ме­нить свою участь, из­ме­няя ха­рак­тер сво­их дей­ст­вий.

По­сколь­ку по­ступ­ки, рас­смат­ри­вае­мые как при­чи­на те­пе­реш­не­го по­ло­же­ния че­ло­ве­ка, со­вер­ше­ны им в про­шлой жиз­ни, о ко­то­рой он не пом­нит, от­вет­ст­вен­ность за них но­сит не­из­беж­но пас­сив­ный ха­рак­тер (по­доб­но от­вет­ст­вен­но­сти за пре­сту­п­ле­ние, со­вер­шён­ное в со­стоя­нии бес­па­мят­ст­ва), что при­да­ёт кар­мическому воз­дая­нию фа­та­ли­стический ха­рак­тер, сбли­жая Карму с судь­бой. Вме­сте с тем, по­сколь­ку в на­стоя­щем су­ще­ст­во­ва­нии че­ло­век во­лен соз­на­тель­но со­вер­шать по­ступ­ки, ко­то­рые ста­нут от­прав­ны­ми мо­мен­та­ми его бу­ду­щей жиз­ни, Карма не­раз­рыв­но свя­за­на со сво­бо­дой во­ли и этим от­ли­ча­ет­ся от фа­та­ли­стического взгля­да на мир. Эти две сто­ро­ны Кармы по­лу­чи­ли вы­ра­же­ние в оп­по­зи­ции двух по­ня­тий: дай­ва (судь­ба, рок) и пу­ру­ша-ка­ра (буквально - че­ло­ве­че­ское дей­ст­вие) - сво­бод­ная ини­циа­ти­ва как от­вет на вы­зов судь­бы. Куль­ми­на­ци­он­ным про­яв­ле­ни­ем этой сво­бо­ды яв­ля­ет­ся воз­мож­ность пре­кра­тить дей­ст­вие за­ко­на Кармы осо­бо­го ро­да зна­ни­ем (джня­на-мар­га) ли­бо дей­ст­ви­ем без при­вя­зан­но­сти к его ре­зуль­та­там (кар­ма-мар­га) и тем са­мым дос­тичь пол­но­го ос­во­бо­ж­де­ния от пе­ре­ро­ж­де­ний (мок­ша, нир­ва­на).

Нравственная ак­тив­ность че­ло­ве­ка от­ли­ча­ет Карму от бо­же­ст­вен­но­го про­ви­де­ния (в индийских ре­ли­ги­ях бо­ги, как и лю­ди, под­вла­ст­ны Карме). В по­пу­ляр­ных вер­си­ях ин­ду­из­ма и буд­диз­ма раз­ви­ва­ет­ся идея о воз­мож­но­сти ис­прав­ле­ния «пло­хой» Кармы из­вне - пу­тём пе­ре­да­чи ре­лигиозных за­слуг от сы­на к от­цу, от мо­на­ха к ми­ря­ни­ну, от бо­жест­ва к ве­рую­ще­му (тра­ди­ция бхак­ти сви­де­тель­ст­ву­ет о слу­ча­ях пе­ре­да­чи от­ри­ца­тель­ной Кармы, ко­гда Бог при­ни­ма­ет на се­бя стра­да­ния за зло, со­вер­шён­ное его адеп­том). Од­на­ко в фи­лософских тра­ди­ци­ях этих ре­ли­гий пре­об­ла­да­ет убе­ж­де­ние, что ка­ж­дый че­ло­век дол­жен «из­бы­вать» соб­ст­вен­ную Карму. Да­же пред­став­ле­ния о кол­лек­тив­ной Карме (дос­та­точ­но мар­ги­наль­ные) стро­ят­ся на ос­но­во­по­ла­гаю­щей идее ин­ди­ви­ду­аль­ных Карм: кол­лек­тив­ная Карма есть ли­бо про­ек­ция силь­ной Кармы пра­ви­те­ля на судь­бы его под­дан­ных, ли­бо сов­па­де­ние или син­хро­ни­за­ция ин­ди­ви­ду­аль­ных карм.

Кар­ма в шра­ман­скую эпо­ху. Све­де­ния о Карме в этот пе­ри­од со­хра­ни­лись пре­ж­де все­го в буд­дий­ских тек­стах па­лий­ско­го ка­но­на (смотрите Ти­пи­та­ка), брах­ма­ны и шра­ма­ны раз­де­ли­лись на сто­рон­ни­ков и про­тив­ни­ков эф­фек­тив­но­сти че­ло­ве­че­ских дей­ст­вий, со­от­вет­ст­вен­но крия­ва­ди­нов и ак­рия­ва­ди­нов. Сре­ди по­след­них буд­дий­ские ис­точ­ни­ки вы­де­ля­ют фа­та­ли­стов, ут­вер­ждав­ших, что всё в ми­ре про­ис­хо­дит по во­ле слу­чая, и теи­стов, объ­яс­няв­ших че­ло­ве­че­скую участь бо­же­ст­вен­ным вме­ша­тель­ст­вом, а так­же ма­те­риа­ли­стов, с точ­ки зре­ния ко­то­рых при­чи­ной все­го яв­ля­ет­ся «соб­ст­вен­ная при­ро­да» ве­щей (сваб­ха­ва). В боль­шин­ст­ве из пе­ре­чис­лен­ных док­трин от­ри­цание мо­раль­ной зна­чи­мо­сти по­ступ­ков не влек­ло за со­бой от­ри­ца­ние пе­ре­ро­ж­де­ния. Сре­ди крия­ва­ди­нов из­вест­на по­зи­ция муд­ре­цов Упа­ни­шад, по­сле­до­ва­те­лей джай­низ­ма и буд­диз­ма. Все они, при­зна­вая мо­раль­ную си­лу Кармы, со­глас­ны с тем, что «хо­ро­шая» Карма ве­дёт к бла­го­при­ят­но­му пе­ре­ро­ж­де­нию, а «пло­хая» - к не­бла­го­при­ят­но­му, но что при этом главной це­лью че­ло­ве­ка яв­ля­ет­ся не луч­шее ро­ж­де­ние, а из­бав­ле­ние от пе­ре­ро­ж­де­ния как та­ко­во­го - как не­бла­го­при­ят­но­го, так и бла­го­при­ят­но­го. Во­прос о том, как это­го дос­тичь, имел два «про­стых» ре­ше­ния, в ос­но­ве ко­то­рых - ото­жде­ст­в­ле­ние «зла» пе­ре­ро­ж­де­ния с дей­ст­ви­ем (те­лес­ным, ре­че­вым, мен­таль­ным). Пер­вое ре­ше­ние пред­ла­га­ли джай­ны и ад­жи­ви­ки: мож­но из­ба­вить­ся от пе­ре­ро­ж­де­ния, пре­кра­тив дей­ст­вие как та­ко­вое; вто­рое - Упа­ни­ша­ды: мож­но до­бить­ся то­го же ре­зуль­та­та, пре­кра­тив ото­жде­ст­в­лять с дей­ст­ви­ем своё выс­шее не­из­мен­ное «я» (уче­ние о выс­шем Ат­ма­не). Джай­ны трак­ту­ют Карму на­ив­но ма­те­риа­ли­сти­че­ски - как род ве­ще­ст­ва, ко­то­рое «при­ли­па­ет» к чис­той по сво­ей при­ро­де ду­ше (джи­ва) и, дер­жа её в «свя­зан­ном» со­стоя­нии, ме­ша­ет дос­тичь ос­во­бо­ж­де­ния (мок­ша).

Кар­ма в буд­диз­ме . Вы­сту­пая как про­тив пер­во­го, так и про­тив вто­ро­го ре­шения, Буд­да пред­ло­жил «сре­дин­ную» кон­цеп­цию Кармы: ис­точ­ни­ком пе­ре­ро­ж­де­ния яв­ля­ют­ся не дей­ст­вия (те­ла, ре­чи и ума), как в джай­низ­ме, и не ото­жде­ст­в­ле­ние се­бя с эти­ми дей­ст­вия­ми, как в Упа­ни­ша­дах, а же­ла­ние или на­ме­ре­ние, т. е. пси­хо­ло­гическое со­стоя­ние че­ло­ве­ка. По­это­му путь к ос­во­бо­ж­де­нию ле­жит не в ос­та­нов­ке дей­ст­вия (от­сю­да бес­полез­ность край­ней ас­ке­тической прак­ти­ки) и не в мис­тическом про­зре­нии сво­ей не­из­мен­ной са­мо­сти, а в ис­ко­ре­не­нии при­чи­ны духк­хи - же­ла­ния (тре­тья бла­го­род­ная ис­ти­на - смотрите Че­ты­ре бла­го­род­ные ис­ти­ны). В про­ти­во­по­лож­ность то­таль­но­му кар­мическому де­тер­ми­низ­му джай­нов Буд­да по­ла­гал, что да­ле­ко не всё в че­ло­ве­ке оп­ре­де­ля­ет­ся Кармой: «кар­мич­ны» толь­ко те по­ступ­ки, ко­то­рые со­вер­ше­ны на­ме­рен­но, и по­это­му вме­нять­ся мо­жет не столь­ко са­мо дей­ст­вие, сколь­ко его мо­ти­вы (че­та­на). Дей­ст­вия, ко­то­рые в на­стоя­щем су­ще­ст­во­ва­нии со­вер­ша­ют­ся не­про­из­воль­но, яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­том про­шлой Кармы, од­на­ко и она осу­ще­ст­в­ля­ет­ся не ав­то­ма­ти­че­ски, а в за­ви­си­мо­сти от ус­ло­вий сво­его «со­зре­ва­ния» (док­три­на кар­ма-ви­па­ка). В от­ли­чие от джай­нов и ад­жи­ви­ков, Буд­да пе­ре­нёс ак­цент с про­шло­го на на­стоя­щее, при­ни­мая его за точ­ку от­счё­та в судь­бе ин­ди­ви­да: по­сколь­ку про­шлое нель­зя из­ме­нить, нуж­но ме­нять на­стоя­щее.

Ес­ли брах­ма­ни­сты и джай­ны ут­вер­жда­ли, что субъ­ек­том Кармы и пе­ре­ро­ж­де­ния яв­ля­ет­ся ду­ша (Ат­ман, джи­ва), то буд­ди­сты при­пи­сы­ва­ли роль та­ко­го субъ­ек­та конг­ло­ме­ра­ту пя­ти групп (скандх) по­сто­ян­но ме­няю­щих­ся пси­хо­фи­зических эле­мен­тов (дхарм). В тра­ди­ции мад­хь­я­ма­ки раз­ра­ба­ты­ва­лась кон­цеп­ция тат­ха­га­та-гарб­хи, а в йо­га­ча­ре - идея соз­на­ния-хра­ни­ли­ща (алая-видж­ня­на), со­дер­жа­ще­го кар­мические от­пе­чат­ки, от­вет­ст­вен­ные за пе­ре­ро­ж­де­ние.

Уче­ние о Карме, де­таль­но сис­те­ма­ти­зи­рован­ное в раз­ных шко­лах тра­диционного буд­диз­ма, сум­мар­но мож­но пред­ста­вить в сле­дую­щем ви­де. Ка­ж­дое дей­ст­вие жи­во­го су­ще­ст­ва за­пус­ка­ет про­цесс сво­его «со­зре­ва­ния» (ви­па­ка), ко­то­рый за­кан­чи­ва­ет­ся по­яв­ле­ни­ем «пло­да». Из трёх ви­дов дей­ст­вия - те­лес­но­го, ре­че­во­го и мен­таль­но­го - соб­ст­вен­но кар­ми­че­ским яв­ля­ет­ся лишь мен­таль­ное, ос­таль­ные пред­став­ля­ют его по­след­ст­вия: без на­ме­ре­ния те­лес­ные и ре­че­вые дей­ст­вия ос­та­ют­ся ней­траль­ны­ми, ли­шён­ны­ми «со­зре­ва­ния». Хо­тя чис­тое на­ме­ре­ние без со­от­вет­ст­вую­ще­го те­лес­но­го и вер­баль­но­го во­пло­ще­ния то­же мо­жет за­пус­тить про­цесс «со­зре­ва­ния», его «плод» бу­дет ме­нее тя­жё­лым. Толь­ко су­ще­ст­ва, на­де­лён­ные соз­на­ни­ем и во­лей к со­вер­ше­нию дей­ст­вия, толь­ко те, кто осоз­нан­но вы­би­ра­ет ме­ж­ду доб­ром и злом, яв­ля­ют­ся ав­то­ном­ны­ми кар­мическими аген­та­ми. Дей­ст­вия жи­вот­ных, жи­те­лей ада, го­лод­ных ду­хов, а так­же лю­дей в со­стоя­нии аф­фек­та не «со­зре­ва­ют», по­сколь­ку эти су­ще­ст­ва не об­ла­да­ют ни ра­зу­мом, ни сво­бо­дой вы­бо­ра. В ма­хая­не пре­ду­смат­ри­ва­ет­ся по­мощь cо сто­ро­ны бод­хи­саттв, ко­то­рые мо­гут пе­ре­дать свои за­слу­ги другим су­ще­ст­вам, что­бы ус­ко­рить «со­зре­ва­ние» их Кармы. В тан­триз­ме по­яв­ля­ет­ся кон­цеп­ция мгно­вен­но­го про­свет­ле­ния, свя­зан­но­го с еди­но­мо­мент­ным «сжи­га­ни­ем» Кармы.

Кар­ма в брах­ма­низ­ме. В ве­дий­скую эпо­ху Карма по­ни­ма­ет­ся пре­ж­де все­го как ри­ту­аль­ное дей­ст­вие - жерт­во­при­но­ше­ние, ко­то­рое, бу­ду­чи пра­виль­но вы­пол­нен­ным, долж­но при­нес­ти жерт­во­ва­те­лю оп­ре­де­лён­ный ре­зуль­тат (бо­гат­ст­во, дол­го­ле­тие и т. п.) ли­бо в бли­жай­шем бу­ду­щем, ли­бо в бо­лее от­да­лён­ной пер­спек­ти­ве - по­сле смер­ти. В по­след­нем слу­чае речь идёт не о пе­ре­ро­ж­де­нии, а о дос­ти­же­нии не­бес и сча­ст­ли­вом пре­бы­ва­нии сре­ди бо­гов, дли­тель­ность ко­то­ро­го, од­на­ко, не бес­ко­неч­на: по ис­чер­па­нию за­слу­ги про­ис­хо­дит по­втор­ная и те­перь уже окон­ча­тель­ная смерть жерт­во­ва­те­ля. Са­мо ри­ту­аль­ное дей­ст­вие оце­ни­ва­лось лишь по фор­маль­но­му кри­те­рию «пра­виль­но­сти - не­пра­виль­но­сти»; в хо­де ри­туа­лов жре­цы уби­ва­ли жи­вот­ных, со­вер­шен­но не за­ду­мы­ва­ясь об амо­раль­но­сти это­го ак­та. Мо­раль­ные су­ж­де­ния об­ще­го пла­на вы­дви­ну­лись на пер­вый план в ре­ли­ги­ях, вы­сту­пав­ших про­тив брах­ма­ни­ст­ско­го ри­туа­лиз­ма, пре­ж­де все­го в буд­диз­ме и джай­низ­ме, хо­тя и внут­ри брах­ма­ни­ст­ской тра­ди­ции по­сте­пен­но про­ис­хо­ди­ло пре­одо­ле­ние ри­туа­лиз­ма - че­рез «ин­те­рио­ри­за­цию» ри­туа­ла (жерт­во­при­но­ше­ние мыс­лью) и ак­цен­ти­ро­ва­ние пу­ти от­ре­ше­ния и мис­тического зна­ния как аль­тер­на­ти­вы ри­ту­аль­но­му дей­ст­вию.

Пер­вые сви­де­тель­ст­ва о взгля­дах, свя­зы­ваю­щих по­смерт­ную участь че­ло­ве­ка с со­вер­шён­ны­ми им бла­ги­ми и не­бла­гими дей­ст­вия­ми, со­дер­жат­ся в уче­нии о трёх пу­тях: «пу­ти бо­гов» (вос­хо­ж­де­ние от Зем­ли че­рез Солн­це в ми­ры Брах­ма­на), «пу­ти пред­ков» (дос­ти­же­ние Лу­ны, а за­тем воз­вра­ще­ние на Зем­лю) и не­коем ту­пи­ко­вом пу­ти для «ни­чтож­ных тва­рей», вслед­ст­вие сво­его не­ве­де­ния об­ре­чён­ных на су­ще­ст­во­ва­ние в ви­де на­се­ко­мых, мо­тыль­ков и т. п. Со­глас­но клас­сической фор­му­ле Кармы, «ка­ко­во [его] дей­ст­вие и по­ве­де­ние, та­ко­вым [он] и ста­но­вит­ся». Об­ре­те­ние но­во­го те­ла срав­ни­ва­ет­ся с пе­ре­пол­за­ни­ем гу­се­ни­цы с од­ной тра­вин­ки на дру­гую или со спо­соб­но­стью ре­мес­лен­ни­ка при­дать но­вую фор­му сво­ему ма­те­риа­лу. В «Чхан­до­гья-упа­ни­ша­де» раз­ви­ва­ет­ся идея кар­мического воз­дая­ния на «пу­ти пред­ков»: те, кто от­ли­чил­ся бла­гим по­ве­де­ни­ем, по воз­вра­ще­нии на Зем­лю дос­ти­га­ют ло­на брах­ма­на, кшат­рия или, по край­ней ме­ре, шуд­ры, а те, кто вёл се­бя дур­но, - со­ба­ки, сви­ньи или чан­да­лы («не­при­ка­сае­мо­го»). Ве­ра в за­ви­си­мость «чис­то­ты» кас­ты от ха­рак­те­ра по­ве­де­ния в про­шлом со­хра­ня­ет­ся в индийском об­ще­ст­ве до­ны­не.

Ос­но­вы брах­ма­ни­ст­ской и ин­дуи­ст­ской кон­цеп­ции Кармы фор­му­ли­ру­ют­ся в за­ко­нах Ма­ну и других тек­стах дхар­ма-шастр, а так­же в пу­ра­нах, «Бха­га­вад­ги­те» и эпо­се. Со­глас­но Ма­ну, ха­рак­тер пе­ре­рож­де­ния за­ви­сит от пре­об­ла­да­ния в ин­ди­ви­де од­ной из трёх гун (сат­твы, рад­жа­са и та­ма­са); текст со­дер­жит под­роб­ные клас­си­фи­ка­ции про­ступ­ков и их кар­мических по­след­ст­вий. За­кон Кармы ка­са­ет­ся ка­ж­до­го от­дель­но взя­то­го дей­ст­вия, но от­нюдь не их сум­мы, т. е. не­кое­го ба­лан­са до­б­рых и злых дея­ний: толь­ко са­мо дей­ст­вие об­ла­да­ет внутренним по­тен­циа­лом к спра­вед­ли­вой «ком­пен­са­ции». Счи­та­ет­ся, что кар­мический по­тен­ци­ал про­хо­дит раз­ные ста­дии: на­ко­п­лен­ный ра­нее, но по­ка скры­тый; реа­ли­зую­щий­ся в дан­ной жиз­ни; соз­да­вае­мый в на­стоя­щее вре­мя и реа­ли­зуе­мый в бу­ду­щем. Соз­да­вать Карму, со­глас­но брах­ма­низ­му и ин­ду­из­му, мо­жет толь­ко че­ло­век, ос­таль­ные су­ще­ст­ва об­ре­че­ны лишь пе­ре­жи­вать её по­след­ст­вия.

Не толь­ко буд­ди­сты, но и брах­ма­ни­ст­ские мыс­ли­те­ли, соз­на­вая опас­но­сти фа­та­ли­стического тол­ко­ва­ния Кармы, вы­дви­га­ли до­во­ды в поль­зу дей­ст­вен­но­сти че­ло­ве­че­ско­го уси­лия. В тра­ди­ции аюр­ве­ды это бы­ло осо­бен­но ак­ту­аль­но, по­сколь­ку лю­бая пре­до­пре­де­лён­ность про­дол­жи­тель­но­сти жиз­ни или её ка­че­ст­ва ли­ша­ла смыс­ла са­мо су­ще­ст­во­ва­ние вра­чей, ле­карств и ме­ди­ци­ны как та­ко­вой. Аюр­ве­ди­сты про­во­ди­ли раз­ли­чие ме­ж­ду бо­лез­ня­ми, став­ши­ми ре­зуль­та­том ка­ких-то ес­те­ст­вен­ных при­чин и по­это­му под­даю­щих­ся ле­че­нию, и бо­лез­ня­ми кар­мического ха­рак­те­ра, ко­то­рые ле­чить не сле­ду­ет, по­сколь­ку они яв­ля­ют­ся воз­мез­ди­ем за серь­ёз­ные пре­сту­п­ле­ния в про­шлой жиз­ни (например, про­ка­за или ту­бер­ку­лёз). Сис­те­ма­тические пре­сту­п­ле­ния мно­же­ст­ва лю­дей, на­се­ляю­щих какую-либо тер­ри­то­рию, и на­ру­ше­ние Дхар­мы мо­гут при­вес­ти к серь­ёз­ным при­род­ным ка­так­лиз­мам - по­жа­рам, на­вод­не­ни­ям и зем­ле­тря­се­ни­ям.

Ри­туа­ли­стическое по­ни­ма­ние Кармы воз­ро­ж­да­ет в сво­ей эк­зе­ге­зе Вед ми­ман­са. Вай­ше­ши­ка тол­ку­ет ме­ха­низм Кармы с по­мо­щью по­ня­тия ад­риш­ты - не­ви­ди­мой си­лы, со­стоя­щей из дхар­мы и ад­хар­мы (ка­честв ду­ши) и от­ве­чаю­щей за пе­ре­ро­ж­де­ние. В санкхье Карма соз­да­ёт­ся толь­ко дей­ст­ви­ем прак­ри­ти, пу­ру­ша же, по­доб­но ат­ма­ну ве­дан­ты, в дей­ст­ви­тель­но­сти не пе­ре­рож­да­ет­ся и не ос­во­бо­ж­да­ет­ся. Пси­хо­ло­гические ас­пек­ты Кармы раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся в йо­ге Па­танд­жа­ли, где она оп­ре­де­ля­ет­ся как пси­хический «след», «за­пи­сан­ный» каким-либо дей­ст­ви­ем или мыс­лью ин­ди­ви­да в его тон­ком те­ле и соз­даю­щий пред­рас­по­ло­жен­ность к та­ко­му же дей­ст­вию в бу­ду­щем су­ще­ст­во­ва­нии. На­ли­чи­ем кар­мических «сле­дов» объ­яс­ня­ет­ся бес­соз­на­тель­ное в пси­хи­ке че­ло­ве­ка - сно­ви­де­ния, ил­лю­зии, аф­фек­ты.

Хо­тя для боль­шин­ст­ва ре­лигиозно-фи­лософских школ Ин­дии выс­шей цен­но­стью бы­ло ос­во­бо­ж­де­ние от дей­ст­вия за­ко­на Кармы и пре­кра­ще­ние пе­ре­ро­ж­де­ний, ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли пред­став­ле­ния о дос­та­точ­но­сти про­сто­го «улуч­ше­ния» Кармы. В их рам­ках раз­ви­ва­лись идеи кар­мической дей­ст­вен­но­сти ри­туа­ла и по­кло­не­ния лич­но­му Бо­гу (Иш­ва­ре).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)