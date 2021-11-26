КАЛАЧАКРА

КАЛАЧАКРА - система буддийского тантризма, а также основной текст этой системы.

Со­глас­но уче­нию вад­жрая­ны, калачакра, как и ос­таль­ные тан­тры, вос­хо­дит к про­по­ве­ди Буд­ды Шакь­я­му­ни, но в Ин­дии пер­вые упо­ми­на­ния о ней встре­ча­ют­ся лишь с X века, хо­тя сам тер­мин «калачакра» был из­вес­тен ещё до н. э. (например, в джайн­ской «Ача­ран­га-сут­ре»). Со­глас­но пре­да­нию, по­ве­дан­ная на юге Ин­дии по прось­бе ца­ря Шам­ба­лы Су­чан­д­ры «Ка­ла­ча­кра-тан­тра» бы­ла за­пи­са­на и уне­се­на в стра­ну Шам­ба­лу. В X веке йог из Орис­сы по име­ни Чи­лу (ти­бетский Ци­лу-па) вер­нул это уче­ние в Ин­дию.

Калачакра име­ет ряд от­ли­чий от ос­таль­ных буд­дий­ских тан­трий­ских сис­тем - в ней со­дер­жат­ся эле­мен­ты ин­ду­из­ма, ма­ни­хей­ст­ва и да­же ис­ла­ма. Так, пер­вым го­дом в ле­то­ис­чис­ле­нии калачакры счи­та­ет­ся год хид­жры (оши­боч­но 624 год вме­сто 622 года). Калачакра учит о трёх «кру­гах вре­ме­ни», ко­то­рые взаи­мо­за­ви­си­мы и па­рал­лель­ны: внеш­ний (мак­ро­косм), внут­рен­ний (мик­ро­косм) и иной - йо­гическая прак­ти­ка для дос­ти­же­ния ос­во­бо­ж­де­ния от сан­са­ры. По­это­му в тек­сте под­роб­но из­ла­га­ют­ся ос­но­вы ас­тро­но­мии и ас­т­ро­ло­гии (внеш­няя калачакра), боль­шое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся фи­зио­ло­гии че­ло­ве­че­ско­го те­ла (внут­рен­няя калачакра), а ду­хов­ная прак­ти­ка (иная калачакра) стро­ит­ся в фор­ме осо­бой «шес­ти­сту­пен­ной йо­ги». За­мет­ное ме­сто в идео­ло­гии калачакра от­во­дит­ся так­же эс­ха­то­ло­гической док­три­не, в ко­то­рой пред­ска­зы­ва­ет­ся, что в гря­ду­щие ве­ка «зло­деи-вар­ва­ры» (ти­бетский ла-ло) за­хва­тят весь мир, но в ре­шаю­щей бит­ве бу­дут по­бе­ж­де­ны вой­ска­ми Шам­ба­лы, по­сле че­го сно­ва на­ста­нет «зо­ло­той век».

Калачакра бы­ст­ро за­вое­ва­ла при­зна­ние в буд­дий­ских уни­вер­си­те­тах го­ро­дов в до­лине Ган­га и в Каш­ми­ре, в северной Бир­ме (ны­не Мьян­ма ), Ма­лай­зии и Ин­до­не­зии, но к XIV веку вад­жрая­на ли­ши­лась влия­ния в этих ре­гио­нах. Буд­дий­ский ар­хитектурный ком­плекс Бо­ро­бу­дур на острове Ява на­по­ми­на­ет опи­са­ние сту­пы Дхань­я­ка­та­ка, со­хра­нив­шее­ся в «Ви­ма­лап­раб­хе», главные ком­мен­та­рии на «Ка­ла­ча­кра-тан­тру», на­пи­сан­ном Пун­да­ри­кой - треть­им (на­чи­ная с Су­чан­д­ры) ца­рём Шам­ба­лы. В этом и ещё в не­сколь­ких ком­мен­та­риях со­хра­ни­лись фраг­мен­ты пер­во­го тек­ста калачакры - «Ка­ла­ча­кра-му­ла-тан­тры», ко­то­рый счи­та­ет­ся дав­но ут­ра­чен­ным. Важ­ней­шим из со­хра­нив­ших­ся тек­стов (в ти­бетском ка­но­не со­дер­жит­ся 54 тек­ста, от­но­ся­щие­ся к калачакре) яв­ля­ет­ся «Со­кра­щён­ная Ка­ла­ча­кра-тан­тра» (санскрит Ка­ла­ча­кра-лаг­ху-тан­тра-рад­жа).

По­сле ис­чез­но­ве­ния буд­диз­ма в Ин­дии вад­жрая­на и, со­от­вет­ст­вен­но, калачакра рас­про­стра­ни­лись в Ти­бе­те. Там калачакра во­шла в прак­ти­ку всех основных буд­дий­ских школ, но осо­бен­ное влия­ние по­лу­чи­ли две тра­ди­ции её ин­тер­пре­та­ции и прак­ти­ки - сло­жив­шая­ся в монгольском Ша­лу шко­ла Бу­до­на (1290-1364 годы) и шко­ла Джо­нанг Дол­по­пы Ше­раб Гьял­це­на (1292-1361 годы), от­ли­чаю­щие­ся пре­ж­де все­го различным по­ни­ма­ни­ем фи­ло­со­фии мадхь­я­ма­ки .

В Рос­сии калачакра изу­ча­лась и прак­ти­ко­ва­лась в ареа­лах рас­про­стра­не­ния ти­бетского буд­диз­ма (в Бу­ря­тии, Кал­мы­кии, Ту­ве). В 1920-х годах кру­жок по изу­че­нию калачакры был соз­дан внут­ри ОГПУ (при на­чаль­ни­ке Осо­бо­го от­де­ла Г. И. Бо­кии), но про­су­ще­ст­во­вал не­дол­го, все его уча­ст­ни­ки бы­ли рас­стре­ля­ны. В конце XX века уче­ние калачакра ста­ло ши­ро­ко из­вест­ным как в Рос­сии, так и во всём западном ми­ре в свя­зи с об­щим рос­том ин­те­ре­са к буд­диз­му и осо­бен­но бла­го­да­ря мас­со­вым, со­би­раю­щим до 200 и бо­лее ты­сяч уча­ст­ни­ков, по­свя­ще­ни­ям в это уче­ние, ко­то­рые про­во­дит Да­лай-ла­ма XIV.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)