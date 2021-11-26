ИШВАРАВАДА
ИШВАРАВАДА - в индуистской религиозно-философской мысли общее обозначение теистических доктрин веданты, а также ряда вишнуитских и шиваитских систем.
Если в адвайта-веданте вера во всемогущего личного Бога - Ишвару, названного Сагуна-Брахманом (Брахманом, «наделённым качествами»), выражает лишь эмпирический взгляд на мир, считающийся в конечном счёте иллюзией (майя) и препятствием на пути к освобождению (мокша), то в остальных школах веданты именно с поклонением Ишваре связывается самый действенный путь спасения - любовное богопочитание (бхакти).
В отличие от западных теистических систем, индийские не придерживались доктрины креационизма (творения из ничто). В вишишта-адвайте Ишвара творит мир и индивидуальные души из себя самого, как паук паутину; в двайте он является инструментальной, но не материальной причиной мира и индивидуальных душ; в ньяе-вайшешике он не создаёт ни индивидуальных душ (атманов), ни атомов, ни универсалий, выступая лишь в роли божественного зодчего, верховного правителя и морального «надзирателя» Вселенной. Если в теистических школах веданты единственным источником познания Ишвары провозглашаются тексты Вед, то в ньяе разрабатываются доказательства в пользу существования Ишвары, важнейшими из которых являются космотелеологическое (мир должен иметь целеполагающего сознательного агента) и лингвистическое (если существует язык и выражаемые на нём мысли, кто-то должен был его создать, кто-то должен быть источником высшего авторитета Вед). Последнее было направлено против положения мимансы об отсутствии у Вед автора (апаурушея). Удаяна подчёркивает, что несуществование Бога не может быть доказано с помощью средств достоверного познания (праман).
Теистические традиции в Индии противостояла не менее мощная атеистическая традиция - ниришваравада (санскр. - учение об отсутствии Ишвары) как общее обозначение атеистических, или нетеистических, доктрин, выдвигавших аргументы против существования Ишвары как создателя, управителя мира и источника морали. Согласно Типитаке, Будда Шакьямуни, подчёркивая своё неприятие веры в Ишвару, ссылался на обесценивание морального смысла закона кармы: если добро и зло творятся волей Ишвары, то в чём смысл человеческих деяний? Позднее в буддизме появляется и целый ряд других антитеистических аргументов: например, если Ишвара имеет желания (сотворить мир), значит, он не совершенное существо (Васубандху, Шантаракшита и других).
Выступая против трансцендентного личного Бога, буддисты не отрицали существования богов, считая, однако, что их власть ограничена лишь той сферой, где они могут помогать людям получить какие-то материальные блага или охранить их от опасности. Примерно такое же отношение к богам представлено не только в «неортодоксальном» (настика) джайнизме, но и в оплоте брахманистского традиционализма - мимансе, которая признавала важность их существования только в качестве объектов ведийских ритуалов. Правда, в отличие от буддизма, она обходила молчанием вопрос об Ишваре. Атеистической была и ранняя санкхья, а также вайшешика эпохи создания вайшешика-сутр (Бог там не упоминается). Определённым обесцениванием Ишваравада как религиозной доктрины можно считать и концепцию адвайта-веданты Шанкары, согласно которой данная доктрина относится лишь к уровню профанического знания (авидья).