ИШВАРА
ИШВАРА - в индуистской религиозно-философской мысли - личный Бог.
В отличие от трансцендентного бескачественного абсолюта, Ниргуна-Брахмана («лишённого качеств и атрибутов»), Ишвара наделяется атрибутами божественного величия, характер которых зависит от теистической системы. Последователь Ньяи Ватсьяяна понимает Ишвару как особого рода атман (душу), располагающий, в отличие от обычной души, исключительно благоприятной кармой и способностью непогрешимого познания (но не всеведения). Обладая теми сверхчувственными способностями, которые возникают в результате йогической практики, Ишвара тем не менее не является «освобождённым» атманом, поскольку испытывает желания (исключительно благие).
Ссылка на Ишвару появляется в вайшешике в связи с космогонической доктриной Прашастапады (в вайшешика-сутрах она отсутствует), в которой Ишваре отводится роль демиурга, конструирующего мир из вечных атомов, акаши (пространство, эфир), времени, системы пространственных мест, манасов (внутренних психических органов) и атманов. Создав условия для того, чтобы индивидуальные души испытывали удовольствие или страдание в соответствии с плодами своих действий (карма), Ишвара вайшешики больше не вмешивается в ход событий. Он лишь надзирает за соблюдением дхармы и в конце космического цикла своей волей разрушает мир, чтобы души могли отдохнуть от бесконечных перерождений.
На стадии синкретической ньяи-вайшешики, чтобы превратить Ишвара-демиурга в личного Бога теистов, его нужно было вписать как элемент в базовую систему субстанций. Он занял своё место в классе атманов, однако получил там исключительно привилегиров. положение высшего атмана, обладающего только положительными качествами и, по некоторым версиям, не подверженного кармической детерминации. Последующие авторы ньяи и вайшешики попытались вывести Ишвара из сферы каких бы то ни было моральных оценок, утверждая, что он вне дхармы (религиозно-морального порядка). А коль скоро Ишвара не считается воплощением добра, то теологи ньяи избегают тем самым проблемы объяснения зла (теодицея).
В теистических школах веданты Ишвара рассматривается как средоточие всех совершенств и достоинств, в двайте - как обладатель нематериального тела, состоящего из сатчидананды (бытия, сознания и блаженства). В вишишта-адвайте и кашмирском шиваизме Ишвара является не только инструментальной причиной, но и материальной основой мира (мир и души считаются «телом» Бога), в двайта-веданте и шайва-сиддханте, напротив, подчёркивается его трансцендентность по отношению к миру и индивидуальным душам. Однако, в отличие от вайшешики, двайта настаивает на постоянном вмешательстве Ишвара в развитие мира и его способности изменять внутреннюю природу вещей.
Из религиозно-философских школ к Ишвару обращается и йога Патанджали, однако в ней Ишвара играет не столько теоретическую, сколько практическую роль (идеальный йог, образец для подражания) (смотри Медитация).