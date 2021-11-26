ИНЬ ВЭН На чтение: 1 минута

Инь Вэн (И Вэнь, И Вэнь-цзы, букв. «философ И Вэнь») (360—280 до н. э.) — крупный мыслитель периода Чжаньго из царства Ци.

Возглавлял (совместно с философом Сун Цзянем) отдельное и близкое к даосизму направление в философской «академии» Цзися (IV—III вв. до н. э.), действовавшей с 318 до н. э. в г. Линьцзы (столице Ци). В библиографическом разделе Ханьшу («Истории [империи] Хань») упомянуто его несохранившееся сочинение «Инь Вэнь-цзы» в одной главе. Ему же приписывается сохранившееся сочинение с тем же названием (в двух главах), однако оно было создано много позже (между III в. до н. э. и серединой I тысячелетия н. э.). Учение И. В. относят к даосизму, сближая его отдельные положения со взглядами «школы имен» (мин цзя). Об этом говорят сведения, сохранившиеся в философских сочинениях: «Ле-цзы», «Чжуан-цзы», «Люйши чуньцю» и другие. Предполагается, что взгляды И. В. отражены также в трактате Гуань-цзы: в главах № 38 «Бай синь» (Чистое сознание), №№ 36, 37 «Синь шу» (Мастерство сознания) и № 49 «Нэй е» (Внутренняя деятельность).