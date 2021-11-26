ГУРУ

ГУРУ - в индуизме и других религиях Индии - духовный наставник, достигший истины в личном опыте и своим примером вдохновляющий и ведущий других.

В Ин­дии, где ду­хов­ная тра­ди­ция су­ще­ст­ву­ет в фор­ме пе­ре­да­чи зна­ния от учи­те­ля к уче­ни­ку (па­рам­па­ра), фи­гу­ра Гуру до сих пор иг­ра­ет клю­че­вую роль. Гуру - муд­рец и учи­тель, чей опыт вос­тре­бо­ван, к ко­му при­хо­дят за на­став­ле­ни­ем, т. е. тот, у ко­го есть уче­ни­ки (ши­шья); от­но­ше­ние Гуру и ши­шья - важ­ней­шая со­став­ляю­щая ин­сти­ту­та Гуру (клас­сический об­ра­зец - от­но­ше­ние Криш­ны и Ард­жу­ны в «Бха­га­вад­ги­те»). В ре­зуль­та­те ус­пеш­но­го обу­че­ния ши­шья сам ста­но­вит­ся Гуру, т. е. в его лич­но­сти вос­про­из­во­дит­ся тип лич­но­сти учи­те­ля. Вы­ше Гуру для уче­ни­ка нет ав­то­ри­те­та, и он пред­по­ла­га­ет не про­сто ува­же­ние и сы­но­вью поч­ти­тель­ность, но и эмо­цио­наль­ную при­вя­зан­ность (ср. бхак­ти), сво­им на­ка­лом и ин­тим­но­стью пре­вос­хо­дя­щую страсть влюб­лён­ных, а так­же пол­ное до­ве­рие и го­тов­ность по­сту­пить­ся сво­ей во­лей (в не­ко­то­рых на­прав­ле­ни­ях уче­ни­ка при­зы­ва­ют от­дать Гуру всё: ум, те­ло и соб­ст­вен­ность).

Гуру жи­вёт в аш­ра­ме ли­бо в собственном до­ме со свои­ми уче­ни­ка­ми, ко­то­рые пол­но­стью об­слу­жи­ва­ют его. В брах­ма­низ­ме, где Гуру дол­жен быть обя­за­тель­но брах­ма­ном, муж­чи­ны, при­над­ле­жа­щие трём выс­шим со­сло­ви­ям (вар­ны), про­хо­дят обя­за­тель­ное обу­че­ние в его оби­те­ли (ста­дия брах­ма­ча­ри­на) и по­лу­ча­ют от не­го по­свя­ще­ние (дик­ша). Че­ло­ве­ку, не имею­ще­му сво­его Гуру, в тра­ди­ци­он­ной Ин­дии со­чув­ст­во­ва­ли как си­ро­те, ли­шён­но­му за­щи­ты от жиз­нен­ных не­взгод. В виш­ну­из­ме Гуру час­то счи­та­ет­ся ин­кар­на­ци­ей бо­га, а в каш­мир­ском ши­ва­из­ме - пе­ре­дат­чи­ком бо­же­ст­вен­ной энер­гии (шак­ти­пат). Современные Гуру мо­гут быть мас­те­ра­ми йо­ги и но­си­те­ля­ми ду­хов­ных зна­ний раз­ных тра­ди­ций, a мо­гут счи­тать­ся ава­та­ра­ми из­вест­ных Гуру про­шло­го. Наи­бо­лее из­вест­ные современные Гуру: Криш­на­мур­ти, Ма­хари­ши Ма­хеш Йо­ги (родился в 1917 году), Са­тья Саи Ба­ба (родился в 1926 году), Бхак­ти­ве­дан­та Сва­ми Праб­ху­па­да (1896-1977 годы), Радж­неш (Ошо) (родился в 1931 году) и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)