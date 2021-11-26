ГУРУ
ГУРУ - в индуизме и других религиях Индии - духовный наставник, достигший истины в личном опыте и своим примером вдохновляющий и ведущий других.
В Индии, где духовная традиция существует в форме передачи знания от учителя к ученику (парампара), фигура Гуру до сих пор играет ключевую роль. Гуру - мудрец и учитель, чей опыт востребован, к кому приходят за наставлением, т. е. тот, у кого есть ученики (шишья); отношение Гуру и шишья - важнейшая составляющая института Гуру (классический образец - отношение Кришны и Арджуны в «Бхагавадгите»). В результате успешного обучения шишья сам становится Гуру, т. е. в его личности воспроизводится тип личности учителя. Выше Гуру для ученика нет авторитета, и он предполагает не просто уважение и сыновью почтительность, но и эмоциональную привязанность (ср. бхакти), своим накалом и интимностью превосходящую страсть влюблённых, а также полное доверие и готовность поступиться своей волей (в некоторых направлениях ученика призывают отдать Гуру всё: ум, тело и собственность).
Гуру живёт в ашраме либо в собственном доме со своими учениками, которые полностью обслуживают его. В брахманизме, где Гуру должен быть обязательно брахманом, мужчины, принадлежащие трём высшим сословиям (варны), проходят обязательное обучение в его обители (стадия брахмачарина) и получают от него посвящение (дикша). Человеку, не имеющему своего Гуру, в традиционной Индии сочувствовали как сироте, лишённому защиты от жизненных невзгод. В вишнуизме Гуру часто считается инкарнацией бога, а в кашмирском шиваизме - передатчиком божественной энергии (шактипат). Современные Гуру могут быть мастерами йоги и носителями духовных знаний разных традиций, a могут считаться аватарами известных Гуру прошлого. Наиболее известные современные Гуру: Кришнамурти, Махариши Махеш Йоги (родился в 1917 году), Сатья Саи Баба (родился в 1926 году), Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977 годы), Раджнеш (Ошо) (родился в 1931 году) и др.