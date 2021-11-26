ГАРУДА
ГАРУДА (древне-индийское Garuda - пожиратель) - в древне-индийской мифологии царь птиц, ездовое животное (вахана) Вишну, сын мудреца Кашьяпы и Винаты, дочери Дакши.
В ведах он не упоминается, но в поздневедийской литервтуре отождествляется с Таркшьей - конём или птицей солярного божества (Таркшья - один из эпитетов Гаруды). Реминисценции солнечной природы Гаруды сохраняются в связанных с ним эпических и пуранических мифах. Гаруда - постоянный враг змей (наги).
В буддийской традиции Гаруды - огромные птицы, извечные враги нагов. Считается, что они могут принимать человеческий облик и в одном из своих прошлых рождений Будда Шакьямуни был их царём.
Гаруда изображается существом с человеческим туловищем, крыльями, когтями. Первые изображения Гаруды появляются на индийских монетах IV-V веков. В дальнейшем они становятся неотъемлемой принадлежностью любого вишнуитского храма. В буддийской иконографии Гаруда как победитель змей изображается со змеёй в пасти или клюве.
Иллюстрация:
Гаруда. Начало XIX века. Грунтованное полотно. Из собрания Музея истории Бурятии имени М.Н. Хангалова. Архив БРЭ.