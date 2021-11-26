ГАНГА
ГАНГА - в древне-индийской мифологии небесная река, дочь царя гор Химавата и сестра Парвати, излившаяся на землю; олицетворение индийской реки Ганг.
В Ригведе Ганга упоминается дважды, в позднейшей мифологии играет более значительную роль. Согласно Пуранам, Ганга, вытекая из пальца Вишну, сначала пребывала только на небе, но затем была низведена на землю по просьбе царя Бхагиратхи. Когда Ганга падала с неба, её принял на голову Шива, дабы она не разрушила своей тяжестью землю, а с его головы Ганга уже стекла вниз семью потоками.
В индуизме река Ганг считается священной, её воды очищают от грехов, избавляют от болезней и даруют небесное блаженство тем, кто избирает их местом своего погребения. Главные центры паломничества у берегов реки Ганг: Хардвар, Аллахабад, Варанаси, Сагар и др.
Иллюстрация:
Ганга. Скульптура эпохи Гуптов. V век. Национальный музей (Нью-Дели). Архив БРЭ.
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