ДЖИВАНМУКТА На чтение: 1 минута

ДЖИВАНМУКТА (cанскр. jīvanmukta - освободившийся от сансары (достигший спасения) при жизни; также jīvanmukti - достижение освобождения от сансары при жизни) - в индуизме святой, до физической смерти полностью освободившийся от желаний и следов былой кармы , преодолевший неведение и сознающий своё единство с Абсолютом.

Кон­цеп­ция дживанмукты раз­ви­ва­лась в ад­вай­те (см. Ад­вай­та-ве­дан­та) и других шко­лах ве­дан­ты, а так­же в различных на­прав­ле­ни­ях тан­триз­ма.

Дживанмукта опи­сы­ва­ет­ся апо­фа­ти­че­ски-па­ра­док­саль­но: «ос­во­бо­ж­дён­ный» как бы пре­бы­ва­ет во сне без сно­ви­де­ний, бодр­ст­ву­ет во сне, не име­ет ума (ма­на­са), веч­но сча­ст­лив, не же­ла­ет ни­че­го, бес­при­стра­стен и рав­но ко всем добр, во­все не за­ин­те­ре­со­ван в се­бе и пр. С внеш­них по­зи­ций дживанмукта не­от­ли­чим от обыч­но­го доб­ро­де­тель­но­го че­ло­ве­ка, но на де­ле - он впол­не вне ми­ра. Ньяя, вай­ше­ши­ка и ми­ман­са воз­мож­но­сти быть дживанмуктой не при­зна­ют; санкхья при­зна­ёт, не упот­реб­ляя, од­на­ко, са­мо­го тер­ми­на.

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