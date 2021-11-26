ДЖИВАНМУКТА
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ДЖИВАНМУКТА (cанскр. jīvanmukta - освободившийся от сансары (достигший спасения) при жизни; также jīvanmukti - достижение освобождения от сансары при жизни) - в индуизме святой, до физической смерти полностью освободившийся от желаний и следов былой кармы, преодолевший неведение и сознающий своё единство с Абсолютом.
Концепция дживанмукты развивалась в адвайте (см. Адвайта-веданта) и других школах веданты, а также в различных направлениях тантризма.
Дживанмукта описывается апофатически-парадоксально: «освобождённый» как бы пребывает во сне без сновидений, бодрствует во сне, не имеет ума (манаса), вечно счастлив, не желает ничего, беспристрастен и равно ко всем добр, вовсе не заинтересован в себе и пр. С внешних позиций дживанмукта неотличим от обычного добродетельного человека, но на деле - он вполне вне мира. Ньяя, вайшешика и миманса возможности быть дживанмуктой не признают; санкхья признаёт, не употребляя, однако, самого термина.